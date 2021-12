Nach erfolgreichem Referendum: Hörnli soll doch saniert werden

Nach Abstimmungen Nun soll ums Hörnli doch saniert werden Trotz der Ablehnung des Referendums am 26. September 2021 startet die Basler Regierung einen neuen Versuch, um die Sanierungen beim Riehener Friedhof realisieren zu können. Maximilian Karl Fankhauser 21.12.2021, 15.30 Uhr

Die Parkplätze vor dem Friedhof Hörnli sollen im neuen Sanierungsprojekt des Regierungsrates grösstenteils erhalten bleiben. Kenneth Nars

Ein Nein ist nicht genug. Das findet der Basler Regierungsrat und beantragt in Absprache mit dem Riehener Gemeinderat ein zweites Mal 4.86 Millionen Franken für die Sanierung rund um den Friedhof Hörnli. In einer Mitteilung erklärt die Basler Regierung, dass es an der Zeit sei, Neuerungen im Kohlistieg, der Hörnliallee und am Otto-Wenk-Platz zu realisieren.

Somit Solle der Vorplatz des Friedhofs auch besser zur Geltung kommen, breitere Trottoirs für die Fussgängerinnen und Fussgänger entstehen und die historische Baumallee an Lebensqualität gewinnen. Vor allem bestehe weiterhin ein Sanierungsbedarf der Strassen, weswegen der Regierungsrat dem Grossen Rat das ursprüngliche Projekt noch einmal überweist.

Auch der Eingang soll «würdiger» werden

Damals beschloss der Grosse Rat eine zusätzliche Bepflanzung der Allee und einen damit einhergehenden Parkplatzabbau. Auf diesen geplanten Abbau will der Regierungsrat hingegen grösstenteils verzichten, habe dieser zur Ablehnung der Ursprünglichen Vorlage am 26. September 2021 geführt.

Auch der Eingang des Friedhofs soll würdiger werden, schreibt der Regierungsrat. Zudem soll der Boden unter den Bäumen entsiegeln werden, damit das Regenwasser besser versickern kann. Die breiteren Trottoirs sollen nicht nur den Fussgängern mehr Platz bieten, die Regierung wünscht sich dort auch einen belebteren Alltag mit Restaurants, Kaffees und Läden, wo die Menschen verweilen können. Mit dem Projekt will der Regierungsrat bodenebenes Einsteigen in die Busse und Aussteigen von den Parkplätzen ermöglichen.

Es wurden auch bereits Ideen des Grossen Rates, die nicht Auslöser für das Referendum waren, in das Projekt eingespeist. So zum Beispiel eine Veloschutzinsel, die bei der Sanierung der Rauracherstrasse erbaut wird. Zusammen mit der Gemeinde Riehen will der Kanton das Projekt realisieren.