Nach dem Volks-Ja Beide Basel fordern, dass der Bund das Verhüllungsverbot für alle umsetzt – doch was ist, wenn sie es selbst regeln müssen? Für Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist klar: Das Verhüllungsverbot muss kantonal geregelt werden. Beide Basel widersprechen. Vor allem in Basel-Stadt bestünde wohl die Gefahr, dass der Wille der Initiative verwässert würde.

Das Verhüllungsverbot umfasst auch andere Bereiche, doch erstes Ziel der Initiative waren Burka und Nikab. Bild: Benjamin Manser

Walter Wobmann ärgert sich. Statt dass der Solothurner SVP-Nationalrat und Kopf des Egerkinger Komitees den Sieg seiner Verhüllungsverbots-Initiative geniessen kann, werden schon am Folgetag schonungslos Schwächen aufgedeckt. «Die Initiative wurde unsorgfältig formuliert, praktisch abgeschrieben vom Tessiner Verhüllungsverbot», hält etwa Staatsrechtsprofessor Markus Schefer von der Universität Basel auf Anfrage fest. Was Bund und Kantone umtreibt, ist die Umsetzungsfrage. Während FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter festhielt, dass nun die Kantone die neue Verfassungsbestimmung umsetzen und Ausnahmen sowie Sanktionen definieren müssen, spielen immer mehr Kantonsregierungen den Ball zurück.

Regierungen beider Basel sind sich sicher

So auch die beiden Basel. Gegenüber der bz heisst es bei der Baselbieter Sicherheitsdirektion: «Wir - wie auch andere Kantone - gehen davon aus, dass die Zuständigkeit bezüglich der Umsetzung beim Bund liegt. Wir stützen uns dabei auf Artikel 123 der Bundesverfassung, wonach die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Strafrechts Sache des Bundes ist.» Und die Basler Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann sagt:

«Wir gehen davon aus, dass die Initiative bewusst auf Bundesebene lanciert wurde, um eine nationale Lösung zu erzielen. 26 Einzellösungen erscheinen nach dem jetzigen Kenntnisstand auch sachlich nicht sinnvoll.»

Immerhin: Eymann gibt sich gesprächsbereit und will den Kontakt zum Bund und den anderen Kantonen suchen, um das weitere Vorgehen zu koordinieren.

Bund darf die Kantone nicht übersteuern

Auch praktisch alle Land- und Grossräte - allesamt Mitglieder der zuständigen Justizkommissionen -, welche die bz am Montag kontaktierte, sprachen sich für eine Bundeslösung statt eines Flickenteppichs aus. Doch zwei Stimmen halten dagegen: Zum einen Schefer und zum anderen FDP-Landrat und Jurist Marc Schinzel. Letzterer deklariert allerdings, dass er im Bundesamt für Justiz arbeitet und als Experte für Fragen des Religionsrechts zuständig war für die Ausarbeitung der bundesrätlichen Botschaft zur Initiative. «Rechtlich ist eine Bundeslösung nicht möglich», hält Schinzel fest.

Er wie auch Schefer verweisen auf die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung. Demnach müssen Bund und Kantone jeweils jene Bereiche selbst regeln, die in ihrer Kompetenz liegen. Beim Verhüllungsverbot sieht Schefer in erster Linie die Nutzung des öffentlichen Grunds tangiert. Und: «Der Bund hat zwar gesetzgeberische Kompetenzen im Gebiet des Strafrechts, doch darf er damit nicht die Kompetenzordnung übersteuern. Zuständig sind auf jeden Fall die Kantone.»

Schwächt der Grosse Rat die Initiative stark ab?

Es ist also nicht auszuschliessen, dass beide Basel es doch selbst regeln müssen. Wie würden sie aber erreichen, dass niemand mehr im öffentlichen Raum sein Gesicht verhüllt? Klar ist: An den Ausnahmen können die Kantone nicht rütteln. Sie sind mit Gesundheit, Sicherheit, klimatischen Bedingungen und einheimischem Brauchtum abschliessend benannt. «Auf jeden Fall muss man auf die Verhältnismässigkeit achten», sagt Edibe Gölgeli. Die SP-Grossrätin hatte gegen die Initiative gekämpft. Dass Basel-Stadt das Verhüllungsverbot als einer der wenigen Kantone ablehnte, muss in ihren Augen auch berücksichtigt werden.

Gölgeli setzt dabei auf den weiteren politischen Prozess, den eine kantonale Regelung nehmen müsste, ehe sie in Kraft treten könnte. «Ich hoffe, dass die Basler Umsetzung am Ende ziemlich anders aussieht als der heutige Initiativtext. Denn dieser dürfte im Grossen Rat kaum eine Mehrheit finden.» Und in Baselland sagt CVP-Landrätin Béatrix von Sury, Vizepräsidentin der Justiz- und Sicherheitskommission (JSK): «Der Initiativtext sollte nicht zu eng ausgelegt werden.» Es könne schliesslich nicht sein, dass jemand gebüsst werde, der nach dem Motorradfahren vergisst, den Helm schnell genug auszuziehen.

Bundesgericht könnte Verwässerungen den Riegel schieben

Gegen eine Verwässerung der Initiative wehren würden sich JSK-Präsidentin und SVP-Landrätin Jacqueline Wunderer sowie in Basel SVP-Grossrat und Kriminalpolizist Felix Wehrli. Letzterer gibt sich aber zuversichtlich, dass der Initiativtext präzis genug ist. Und er hält fest:

«Das Gesetz darf nicht zu extrem sein. Aber es darf auch nicht zum Papiertiger verkommen wie das geltende Basler Vermummungsverbot bei Demonstrationen.»

Sollten sich die Kantone doch zu stark von der Initiative entfernen, gibt Schefer trocken den Weg vor: «Dann kann das Bundesgericht angerufen werden.»