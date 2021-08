Zwei Flüchtlinge erzählen von ihrem Weg in ein neues Leben

Porträt Von der Flucht in die Schweiz bis zum erfolgreichen Lehrabschluss nur fünf Jahre später: «Auf diesem Weg hilft dir keiner» Roman Sharifi ist vor fünf Jahren aus Afghanistan nach Basel geflüchtet. Heute hat er einen Lehrabschluss und eine feste Arbeitsstelle. Auch Masthi S. kam vor fünf Jahren in die Schweiz. Der bz erzählen sie ihre Geschichte. Lea Meister und Silvana Schreier 06.08.2021, 05.00 Uhr

Der 25-jährige Roman Sharifi feiert fünf Jahre nach seiner Flucht in die Schweiz seinen Lehrabschluss und schmiedet Pläne für die Zukunft. Roland Schmid

Es ist ein trister Tag, um seinen Lehrabschluss zu feiern. Das feuchtwarme Klima schlägt einem auf den Kopf und die Stimmung wird von den grauen Gewitterwolken am Himmel getrübt. Der 25-jährige Roman Sharifi aber strahlt. Im weissen Hemd, einer grauen Hose und perfekt sitzender Frisur lässt er sich bei der Buvette im St. Johann feiern.

Anwesend sind seine ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Integrationsklasse, in der er nach seiner Ankunft in der Schweiz Deutsch lernte. Auch die damalige Deutschlehrerin sitzt am Tisch. Sie hat die Truppe zusammengetrommelt, um die Erfolge der letzten Jahre zu feiern, die an diesem Tag in Sharifis Lehrabschluss gipfeln. Erfolge, die alles andere als selbstverständlich sind.

Das Klassentreffen Von der Eröffnung der Klasse im Januar 2016 bis zum Schulabschluss im Sommer 2018 besuchten Roman Sharifi und Masthi S. die Klasse von Antonia Winterhalder in Muttenz. Einige waren schon erwachsen, andere noch minderjährig. Die 16 Lernenden waren erst kurz zuvor in der Schweiz eingetroffen. «Im Fach ‹Deutsch als Zweitsprache› begannen wir daher bei null», erzählt Winterhalder fünf Jahre später im St. Johannspark. Viele ihrer Schülerinnen und Schüler konnten mittlerweile eine Lehre erfolgreich abschliessen und Winterhalder selbst ist gerade pensioniert worden. Grund genug für ein Klassentreffen, findet Winterhalder. Rund zehn Ehemalige kamen der Einladung nach. Sie bringen Blumen für die Lehrerin. Die Schülerinnen und Schüler verbinden schöne Erinnerungen mit dem Unterricht. Die meisten pflegen auch heute noch den Kontakt untereinander. (sil/mei)

Weihnachten 2015, der 24. Dezember. Sharifi, seine drei Geschwister und seine Mutter kommen in der Schweiz an. Ein Neuanfang, dessen Vorgeschichte eigentlich keinen Platz in einem kurzen Gespräch, geschweige denn auf einer Seite in einer Zeitung findet. Sharifi will es dennoch versuchen, denn der junge Afghane möchte seine Geschichte erzählen. Weshalb er und seine Familie geflüchtet sind, erzählt er nicht, das sei ihm zu privat. Er könne aber von der Flucht erzählen, sagt er. «Wenn ihr Zeit habt.»

Scheinbar unüberwindbare Hindernisse überwinden

Vor über sechs Jahren fliegen Sharifi und seine Familie mit dem Flugzeug von Afghanistan in den Iran. Von dort aus geht es zu Fuss weiter. 18 Stunden lang dauert der Marsch durch das Gebirge bei kaltem, stürmischem Wetter. Darauf folgt eine Fahrt mit dem Auto an die türkische Grenze. Fünfzehn Personen sitzen für über 10 Stunden in einem Fahrzeug für vier Personen. Sharifi zeigt ein Foto des Autos. In der Türkei angekommen, bleibt die Familie für vier Tage bei ihrem Schlepper, wo sie dann auch von der türkischen Polizei erwischt und verhaftet wird. Sharifi berichtet von grauenvollen Momenten der Hilflosigkeit.

«36 Männer mussten zusehen, wie zwei junge Frauen immer und immer wieder von den Polizisten missbraucht wurden.»

Seine Schwestern und seine Mutter wurden verschont, erzählt er. Wenn er heute an die Flucht denkt, kommt ihm als Allererstes stets der Schmerz in den Sinn, den er damals verspürt hat.

Ein Land im Krieg: Seit dem Rückzug der NATO aus Afghanistan 2015 hat die afghanische Regierung fortlaufend Gebiet an die Taliban verloren und kontrolliert Schätzungen zufolge nur noch etwa die Hälfte des Landes. Keystone

Nach zehn oder elf Tagen in Gefangenschaft werden sie wieder zurückgeschickt. Noch am Abend der Ankunft in Afghanistan versuchen sie es erneut und fahren mit dem Auto Richtung Gebirge. Wieder sitzen viel zu viele Menschen im Fahrzeug. Der Fahrer fährt 220 km/h und hält einzig, um Benzin zu tanken. Draussen sind es 45 Grad, gegessen werden Eier, die auf dem Boden von der Sonne gekocht werden. «Auf diesem Weg hilft dir keiner», so Sharifi, «nicht einmal dein eigener Bruder, wie ein afghanisches Sprichwort besagt.»

56 Menschen auf einem Boot für 12 Personen

An der iranischen Grenze übernachtet die Familie drei Nächte bei ihrem Schlepper, bis es wieder über die Berge geht. Diesmal sind es 250 Menschen, die den Marsch wagen. «Eine riesige Karawane von Menschen», erzählt Sharifi. Nach Stunden kommen sie in der Türkei an.

Zwischen dem ersten und dem zweiten Fluchtversuch sind laut Sharifis Schilderungen unterdessen 41 Tage vergangen. In den Bergen hat sich seine kleine Schwester den Fuss gebrochen, weshalb sie den halben Weg getragen werden muss. Ohne Visum und ohne Pass gibt es auch keine Möglichkeit einer ärztlichen Behandlung. Nach sieben oder acht Monaten geht es der kleinen Schwester besser und die Familie zieht weiter. Es geht mit dem Bus nach Istanbul, wo der Schlepper sie abholt und nach Ismir bringt. Der Vater ist aus Sicherheitsgründen vorgegangen.

Jährlich sterben Tausende Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer. Alleine im Jahr 2015 waren es schätzungsweise 4054 Personen. Keystone

Mit einem Gummiboot für maximal 12 Leute soll es dann nach Griechenland gehen. 56 Menschen sitzen im Boot, jede und jeder mit einem Rucksack. Mitten auf dem offenen Meer geht das Benzin aus und das Boot leckt wegen eines Lochs im Plastik. Frauen, Männer, Kinder – alle schreien. Sharifi ist zu geschockt, um schreien zu können.

«Ich dachte, dass ich meinen Vater nie wieder sehen würde.»

Eine Seerettung libyscher Flüchtlinge im Jahr 2018. Immer wieder sterben Menschen beim Versuch, in bis zum Anschlag überfüllten Gummibooten die europäischen Küsten zu erreichen. Keystone

Irgendwie kommt die Familie in Griechenland an. Wie genau, weiss Sharifi nicht mehr. Empfangen wird sie auf dem Festland von Journalisten und Hilfsorganisationen, die ihnen wiederum bei der Beschaffung der Flüchtlingsdokumente und der Weiterfahrt helfen. Über 13 Länder führt Sharifi und seine Familie die gesamte Flucht, bis sie an Weihnachten 2015 in der Schweiz ankommt.

4054 sind 2015 auf der Flucht über das Mittelmeer verstorben

2015 und 2016 machten afghanische Flüchtlinge gemäss Angaben von Amnesty International mit etwa 2,5 Millionen die zweitgrösste Flüchtlingsgruppe weltweit aus. Etwa 95 Prozent davon lebten im Iran oder in Pakistan. Im Jahr 2015 kamen insgesamt 10'880 Personen aus Afghanistan in die Schweiz, 99 davon in den Kanton Basel-Stadt, 323 in den Kanton Baselland.

Die Sicherheitslage im Land bezeichnet die Hilfsorganisation als den wichtigsten Fluchtgrund. Viele Menschen seien spezifischen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt und speziell gefährdet seien Personen, die «tatsächlich oder vermeintlich mit der Regierung verbunden sind oder diese unterstützen». 85'6723 Personen erreichten Griechenland 2015 auf dem Fluchtweg über das Mittelmeer. Nach Angaben von Statista sind schätzungsweise 4054 Menschen dabei verstorben.

Das Flüchtlingscamp Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos. Keystone

In Afghanistan arbeitete er im Familienunternehmen

Heute, fünfeinhalb Jahre nach seiner Flucht, ist Sharifi ausgebildeter Detailhändler. Dass er im Verkauf arbeiten möchte, war schon immer klar, schliesslich gehörte seiner Familie in Afghanistan ein grosses Goldschmiedegeschäft. Ein Business, das hier nicht so gut läuft, wie in der Heimat, sagt Sharifi und lacht.

Der gelernte Detailhändler vermisst die Schmuckaffinität bei den Schweizer Frauen. Roland Schmid

«In Afghanistan behängen sich alle Frauen mit allem Schmuck, den sie haben. Schweizerinnen sind da total zurückhaltend.»

Trotz aller kulturellen Unterschiede fühlt sich Sharifi in seiner neuen Heimat wohl. «Ich möchte unbedingt Schweizer werden», sagt er. Die Begründung dafür geht ihm sichtlich nahe. «Weil ich bei der Arbeit ausgelacht wurde, weil ich Ausländer bin.» Ein Kunde habe ihm verboten, mit dem Schnupperlehrling in seiner Muttersprache zu sprechen. Er sei hier in der Schweiz und habe als Ausländer unsere Sprache zu sprechen. «Ich bin hier, ich arbeite für meinen Lohn, ich bezahle Steuern», beteuert Sharifi.

«Wenn ich daran zurückdenke, tut es mir weh.»

Unterdessen regnet es in Basel. Auf dem Tisch der Buvette im St. Johann stehen mehrere Blumensträusse. Ein Zeichen der Dankbarkeit an die Deutschlehrerin, die den jungen Menschen eine Perspektive verschaffte. Und sie in nicht wenigen Fällen zum beruflichen Erfolg führte: Wenige Wochen nach dem Treffen hat Sharifi eine feste Anstellung. (mei)

«In Somalia haben die Frauen keinen Platz»

Masthi S.* ist als 13-Jährige aus Somalia geflohen. Über ihre Flucht möchte die junge Mutter nicht sprechen. Es habe verschiedene Gründe gegeben.

Masthi S. (23) bekam ihren Sohn Brian Samadon mitten in der Pandemie. Roland Schmid

Seit 2015 lebt sie in der Schweiz, ihre Familie hat sie zurückgelassen. «In Somalia haben die Frauen keinen Platz. Wir werden benutzt, wir müssen zu Hause bleiben, müssen leise sein, dürfen nicht lachen», sagt sie. Darum gilt ihr Interesse den Menschenrechten.

«Hier in der Schweiz möchte ich den Frauen helfen, dass sie gut leben können. Als junge Frau oder gar als junge Mutter ist es nicht einfach, hier etwas zu erreichen.»

Sie sei erwachsener und glücklicher, seit sie 2016 die Schule begonnen hatte, sagt Masthi S. am Klassentreffen. Nach dem Abschluss arbeitete sie in einem Praktikum als Küchenhelferin. Sie koche zwar gerne, aber:

«Die Küche passt nicht so gut zu mir. Ich habe das Praktikum angenommen, weil ich nichts anderes fand. Wenn man als Ausländerin in die Schweiz kommt, kann man sich nicht alles aussuchen.»

Als die Coronapandemie ausbrach, habe sie die Stelle in der Küche dann verloren.





«Wir haben eine andere Lehre gemacht»

Masthi S. spricht mit ihrem Partner meist Englisch. Und ihrem kleinen Sohn möchte sie ihre Muttersprache Somali beibringen. In nächster Zeit möchte sich Masthi S. auf ihre Deutschkenntnisse fokussieren. «Ich möchte besser Deutsch lernen. Wenn ich mich selbst reden höre, gefällt mir das nicht», erzählt die 23-Jährige. Als Erwachsene könne sie aber nicht mehr eine Schule besuchen, sondern bekäme nur noch einzelne Lektionen bezahlt.

«Das ist schade.»

Vorerst ist Masthi S. noch mit ihrer kleinen Familie beschäftigt. Mitten in der Pandemie wurde sie schwanger mit ihrem Sohn Brian Samadon.

«Es war eine schwierige Phase, aber auch die glücklichste Zeit meines Lebens»,

erzählt sie. Nun lebt sie zusammen mit ihrem Partner – ihn hat sie über gemeinsame Freunde kennen gelernt. Als die ehemaligen Schulkollegen von ihren Lehrabschlüssen und Arbeitserfahrungen berichten, sagt Masthi S.: «Wir haben eine andere Lehre gemacht.» Sie und ihre Schulkollegin seien halt mit Hausarbeit und den Kindern beschäftigt. (sil)

*Name der Redaktion bekannt.