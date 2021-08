Basel: Jetzt spricht Betroffene vom Urteil im Vergewaltigungsfall

Nach Gerichtsurteil Opfer lässt über Anwältin ausrichten: «Betroffene Frauen werden sich in Zukunft noch weniger zu einer Anzeige trauen» Der Vergewaltigungsfall in Basel sorgt schweizweit für Schlagzeilen. Nun äussert sich erstmals die Betroffene zum Urteil von vergangener Woche. Sie fürchtet sich um ihre Zukunft und die anderer Frauen. Silvana Schreier 03.08.2021, 14.03 Uhr

Hier passierte die Tat im Februar 2020: Zwei Männer vergingen sich in der Elsässerstrasse an einer Frau. Nicole Nars-Zimmer

Die Tat ist eineinhalb Jahre her. Vergangene Woche urteilte das Appellationsgericht in zweiter Instanz über einen der beiden Täter, die eine 33-Jährige Frau nachts in ihrem Hauseingang vergewaltigten. Das Gericht befand das Verschulden für weniger gering, wenn auch der Schuldspruch erneut fiel. Die Strafe wurde jedoch um ein Jahr verringert, da das Verhalten des Opfers miteinbezogen und bewertet wurde.