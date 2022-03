Der FC Basel siegt in Lugano mit 2:0

Super League Nach Hause geschaukelt: Der FC Basel gewinnt erstmals seit zweieinhalb Jahren in Lugano Der FC Basel erkämpft sich in einem wenig anschaulichen Duell um Platz 3 einen 2:0-Sieg gegen Lugano. Céline Feller 06.03.2022, 18.57 Uhr

Neo-Zweifach-Papa Valentin Stocker und Torschütze Fedor Chalov feiern nach dem 1:0 für die Basler. Freshfocus

Nach fünf Minuten hat Guillermo Abascal genug gesehen. Er ruft Pajtim Kasami zu sich an die Seitenlinie, redet auf ihn ein, gestikuliert – so, wie er das in seinen bisherigen Spielen als Interimstrainer des FC Basel immer getan hat – und schickt den Mittelfeldakteur zurück.

Danach ordnet Kasami das Basler Spiel neu. Begann der FCB bei diesem Gastspiel bei Lugano in einer 4-1-4-1-Formation, spielt er fortan in einem 4-4-2. Dan Ndoye wechselt von der Seite in den Sturm neben Fedor Chalov. Gemeinsam mit dem Russen soll er die zwei Innenverteidiger der Tessiner binden.

Die Umstellung, welche Abascal vornimmt, weil Lugano nicht wie erwartet mit einer Dreierkette in der Abwehr spielt, sondern mit einer Viererreihe, fruchtet. Das Basler Spiel führt bereits in der neunten Minute zum ersten Treffer. Liam Millar setzt sich auf der linken Seite unwiderstehlich durch, tänzelt vier Lugano-Spieler aus, bis er im Strafraum mit viel Gestocher doch noch vom Ball getrennt werden kann.

Letzterer landet nach dem Super-Solo bei Chalov, der mit einem satten Schuss auf 1:0 stellt. Der geglückte Beginn ist für den FCB insbesondere nach den letzten beiden Horror-Starts gegen den FC Zürich und den FC St. Gallen wichtig.

Einschläferndes statt elektrisierendes Duell um Platz 3

Nach dem frühen Führungstor passiert lange wenig. Das Spiel findet primär zwischen den beiden Strafräumen statt. Der FCB bekundet Mühe mit der ruppigen Gangart der Tessiner, den vielen Fouls und der «zerstörenden Spielart», wie es Captain Valentin Stocker im Nachgang bezeichnet. Die beste Chance der Basler gleich vor der Pause wird abgepfiffen, nachdem Ndoye den Ball aus einer Offside-Position bereits im Tor untergebracht hat.

Nach der Pause können die Basler nicht an diesem Fast-Torerfolg anknüpfen. Im Gegenteil. Während der FCB seinen Tritt sucht, wird Lugano mit der Einwechslung Mattia Bottanis besser, etwas konkreter in der Offensive. Der Ball zischt einmal gefährlich knapp am Tor vorbei, einmal muss Heinz Lindner retten, nachdem Nasser Djiga ungewollt mit dem Kopf dem Gegner auflegt.

Statt diese guten Lugano-Aktionen als Weckruf wahrzunehmen, wird der FCB immer passiver. Phasenweise stehen alle elf Spieler in der ersten Zone, agieren gegen den Ball, das Offensivspiel wird eingestellt, während Lugano extrem hoch steht und drückt. Die Basler müssen sich auch ein bisschen auf ihr Glück verlassen, um in diesem Zeitraum des Spiels keinen Gegentreffer zu kassieren.

Weil aber Lugano die allerletzte Präzision abgeht, fallen keine Tore. Viel mehr entwickelt sich ein Spiel, welches für den neutralen Betrachter nur schwer zu erdauern ist. Obschon es um das Erreichen (aus Lugano-Sicht) oder das Sichern (FCB-Sicht) des dritten Rangs geht. Der Unterhaltungswert der Partie passt zum Baby-Torjubel nach dem 1:0: Er ist ähnlich einschläfernd wie eine Gute-Nacht-Melodie.

Der erste Sieg in Lugano seit zweieinhalb Jahren

Als dann aber die Nachspielzeit vom vierten Offiziellen angezeigt wird, befördert Adam Szalai den Ball wie in Durchgang 1 Ndoye aus einer Offside-Position ins Tor. In der dritten Minute der Nachspielzeit macht es Szalai dann besser. Nicht als Vollstrecker, sondern als Einleiter. Er passt zu Sebastiano Esposito, der einen wunderbaren Pass in die Tiefe spielt, welchen Darian Males verwertet und zum 2:0 trifft.

Damit holen sich die Basler den ersten Sieg seit dem 10. November 2019 in Lugano. Und vor allem können sie die Tessiner auf fünf Punkte distanzieren im Kampf um den dritten Rang. Ausserdem können sie Selbstvertrauen aufbauen vor dem so wichtigen Spiel in Marseille am Donnerstag. Auch, weil mal wieder über 80 Minuten ein Vorsprung nach Hause geschaukelt werden konnte, gegen einen schwierigen Gegner.

Und ganz nebenbei ist es der erste Sieg für Guillermo Abascal als Chefcoach des FC Basel.