Nach Hochwasser Verein setzt sich ein: Fischergalgen sollen Unesco-Weltkulturerbe werden Das Hochwasser der vergangenen Tage liess drei Fischergalgen am Basler Rhein abstürzen. Ob sie wieder aufgebaut werden, ist unklar. Silvana Schreier 23.07.2021, 05.00 Uhr

Über 50 Fischergalgen säumen den Rhein in Basel. Drei davon fielen dem Hochwasser zum Opfer. Roland Schmid

«Ich bin deprimiert.» Christian Trachsel ist einer von drei Fischergalgen-Besitzer, die ihr Häuschen an das Hochwasser verloren haben. Die Galgen mit den Nummern 16 und 17 fielen zuerst der starken Strömung zum Opfer. Trachsels Nummer 14 hielt ihr lange stand. Dann aber rutschte auch dieser Galgen ins Wasser, lange war nur noch das Wellblechdach zu sehen.

20 Jahre lang gehörte Christian Trachsel der Galgen Nummer 14. Alex Preobrajenski (24. Juli 2014)

20 Jahre lang gehörten das Häuschen und der Galgen dem Basler. «Schon mein Vorgänger sagte, der Hang sei instabil.» Vor einigen Jahren sei denn auch zwischen seinem Galgen und der Nummer 15 ein grosser Felsbrocken heruntergekommen. Für Trachsel und die anderen Betroffenen ist klar: Sie wollen ihre Fischergalgen wieder aufbauen. Trachsel:



«Aber wir erwarten schon ein Zeichen des Kantons. Schliesslich gehören die Galgen zum Basler Stadtbild.»

Aufgrund des Hangsturzes musste die Grenzacherstrasse für mehrere Tage gesperrt bleiben. Gestern teilte der Kanton mit, der Verkehr könne wieder passieren. Dies gelte ebenfalls für den öffentlichen Verkehr. Das Tiefbauamt sicherte die Rheinhalde unterhalb der Strasse mit rund 350 Tonnen Steinblöcken.

Heute geht es um Freizeit und Geselligkeit

Auch der Verein Basler Galgenfischer 1920 wünscht sich einen Wiederaufbau der verlorenen Galgen an derselben Stelle. Vizepräsident Roland Frank weiss jedoch, dass das nicht einfach wird. «Wir haben unsere Bedenken. Denn, seien wir realistisch, nach diesem Vorfall wird dieser Hang noch längere Zeit gesperrt bleiben.» Und auch wenn die Galgen wiederaufgebaut werden könnten: «Es wäre nicht mehr das, was es mal war», sagt Frank.



Denn der Verein wehrt sich seit Jahren gegen kritische Stimmen. Als das Kraftwerk 1951 gebaut wurde, mussten sechs Galgen entfernt werden. Für zwei davon wurde ein neuer Standort gefunden, die anderen vier fielen weg. Das sei hart gewesen, sagt Frank.



«Damals war das Fischen noch deutlich ertragsreicher.»

Heute, so der Vizepräsident, gehe es den Galgenfischern mehrheitlich um das Freizeitvergnügen und die Geselligkeit. Am Ufer unterhalb der Grenzacherstrasse hätten sie ihre Idylle und ihren Frieden gehabt. «Man darf nicht vergessen, wir sorgen auch immer dafür, dass das Rheinbord sauber bleibt», mahnt Frank. Momentan klärt der Verein ab, wie man den betroffenen Galgenbesitzern finanziell unter die Arme greifen könnte. Doch: Der Galgenneubau unterhalb des Novartis-Campus habe dem Verein ein Loch in die Kasse gefressen, so Frank. Man suche nach alternativen Geldquellen.



Schon 1999 wurde ein Galgen weggeschwemmt

Galgenbesitzer Trachsel hat für sein Häuschen eine Versicherung abgeschlossen. Mit dieser sei er bereits in Kontakt. Denn: Die Fischergalgen gehören nicht etwa dem Kanton oder der Stadt, sondern den Privatpersonen. Diese müssen für die Nutzung eine Gebühr an den Kanton ausrichten, da sie sich auf der Allmend befinden. Dementsprechend vage sind die Aussagen des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD). Zudem ist beim Regierungsrat eine Interpellation der FDP hängig, die nach dem Wiederaufbau der Galgen fragt und wissen will, inwiefern der Kanton sich beteiligt.



Bereits 1999 ist beim damaligen Hochwasser im Mai ein Galgen weggeschwemmt worden. Es war die Nummer 19, also nicht weit entfernt von der jetzigen Stelle. Damals wurde die Böschung laut BVD danach gesichert und wieder instand gestellt. Zudem konnte der betroffene Fischergalgen neu gebaut werden. Das weckt zumindest Zuversicht für die Betroffenen.



Galgen sind nicht denkmalgeschützt

Denn nicht nur für Trachsel gehören die Galgen zum Basler Stadtbild. Dank Basel Tourismus können Touristinnen und Touristen gar in einem übernachten. Doch unter besonderem Schutz stehen die Fischerhäuschen nicht: «Die Galgen sind nicht geschützt und auch nicht im Inventar der schützenswerten Bauten», schreibt das BVD auf Anfrage. Es handle sich um «relativ junge und immer wieder erneuerte Konstruktionen und nicht um historische Bauten im eigentlichen Sinn».



Darum sieht sich der Verein der Galgenfischer gezwungen, selbst für den Schutz zu sorgen. «Wir bewerben uns als Unesco-Weltkulturerbe», sagt Vizepräsident Frank. Vor einiger Zeit strebte ein Verein in Wien dasselbe an. Aufgrund der eher kürzeren Geschichte der dortigen Galgen seien sie abgelehnt worden. Nun möchte es man in Basel versuchen – und es wie die Fasnacht auf die begehrte Liste der immateriellen Weltkulturerbe schaffen. Hier gab es die erste Erwähnung der Galgen, damals hiessen sie «Salmenwaagen», im 14. Jahrhundert. Dennoch ist der Weg zur Unesco-Bestätigung noch lang – und müsste über Kanton und Bund laufen.