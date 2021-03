Nach Kritik an Polizei Die ominösen 100 ersten Tage: Darum will Stephanie Eymann keine Fragen beantworten Die Frist ist fast hundert Jahre alt und stammt aus den USA. Während sich die meisten neuen Regierungsmitglieder nicht daran halten, beruft sich die Basler Polizeidirektorin strikt darauf. Silvana Schreier 13.03.2021, 05.00 Uhr

Stephanie Eymann will erst nach Ablauf der ersten 100 Tage Stellung beziehen. Kenneth Nars

Drei Demonstrationen, drei Polizeieinsätze, unzählige offene Fragen. So lautet die Bilanz für Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP), die seit Anfang Februar das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement leitet. Einer Kurden-Demo entzog sie die Bewilligung, danach liess die Polizei rund 1'000 FCB-Fans gewähren und baute sich wiederum einige Tage darauf bedrohlich vor den Frauentag-Demonstrantinnen auf. Besonders nach der Personenkontrolle von sechs minderjährigen Mädchen, die im Nachgang der jüngsten Kundgebung am 8. März von der Polizei angehalten wurden, wurde eine Stellungnahme von Eymann verlangt.

Polizeisprecher Martin Schütz antwortet an Stelle der Departementsvorsteherin auf die wiederholte Interviewanfrage der bz:

«Wir bitten Sie um Geduld, bis die 100-Tage-Frist vergangen ist, in welcher neue Regierungsräte usanzgemäss gegenüber den Medien sehr zurückhaltend sind. Regierungsrätin Stephanie Eymann wird danach zu Fragen von Journalisten gerne Stellung nehmen – selbstverständlich auch zum Thema der Kundgebungen.»

Doch was hat es mit dieser 100-Tage-Frist auf sich? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass sie aus den Vereinigten Staaten stammt. Als Franklin D. Roosevelt mitten in der Weltwirtschaftskrise von 1933 als Präsident gewählt wurde, erbat er sich eine 100-tägige Schonfrist. Im Anschluss wollte er über sein Reformprogramm informieren.

Heute werden die 100 Tage vor allem neuen Regierungsmitgliedern zugestanden, sodass sie sich in dieser Zeit in ihrem neuen Amt einfinden können. Nach Ablauf der Frist wird häufig eine erste Bilanz gezogen. Auch Eymanns Vorgänger Baschi Dürr (FDP) hielt sich vor vier Jahren strikt an die selbst auferlegte Schweigepflicht. Obwohl das Thema Kriminalität damals stark in den Medien präsent war, äusserte sich Dürr nicht einmal, als bei ihm zu Hause eingebrochen wurde. Auch die frühere Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann bedingte sich 100 Tage aus, bevor sie sich erstmals breit äusserte.

Keine typisch baslerische Usanz

Laut Regierungssprecher Marco Greiner wird die 100-Tage-Frist in Basel-Stadt nicht besonders geregelt. Eine gesetzliche Grundlage gibt es dafür nicht. Sie sei in der Vergangenheit auf beiden Seiten auch unterschiedlich gelebt worden. Greiner:

«Gegenüber den Regierungsmitgliedern besteht von Anfang an die berechtigte Erwartung, dass sie kompetente und gefestigte Aussagen machen.»

Zudem werde auch erwartet, dass sie ihre eigenen Positionen zu bestimmten Themen durchscheinen lassen. Das Timing zu finden, sei eine Sache der Abwägung, in die auch departementsspezifische Überlegungen einfliessen würden.

Coronakrise forderte Soland von Beginn weg

Eine, die diese 100-Tage-Frist bereits hinter sich hat, ist Finanzdirektorin Tanja Soland (SP). «Ich kommuniziere am liebsten dann, wenn es etwas zu sagen gibt.» Seit Februar 2020 ist sie im Amt und wurde gleich mit der Coronakrise konfrontiert. Deshalb trat sie bereits vor Ablauf der 100 Tage in den Medien auf. Soland sagt:

«Ich ziehe sachlich notwendige Medienkonferenzen einer Pressekonferenz nach einer gewissen Anzahl Tage vor. Dies ist aber wahrscheinlich Ansichtssache.»

Damit stellt sich also die Frage, wie die anderen neuen Regierungsrätinnen und Regierungsräte mit der 100-Tage-Frist umgehen. Denn zusammen mit Stephanie Eymann wurden Beat Jans (SP), Kaspar Sutter (SP) und Esther Keller (GLP) neu in die Basler Exekutive gewählt.

Tanja Soland (rechts) ist seit einem Jahr im Regierungsrat. Esther Keller dagegen hat ihr Amt vor wenigen Wochen übernommen. Kenneth Nars

Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller schreibt auf Anfrage, dass sie seit Amtsbeginn bei Bedarf zu tagesaktuellen Themen Stellung nehme. «Unabhängig davon werde ich wahrscheinlich Anfang Mai zu grundsätzlichen Themen rund um die Zukunft des Bauens und der Mobilität im Kanton und zu meinen Zielen informieren.»

SP-Regierungsräte stehen den Medien zu Verfügung

Der neue Regierungspräsident: Beat Jans. Kenneth Nars

Der neue Regierungspräsident Beat Jans ist schon in den ersten Tagen im Amt in den Medien präsent. Auch für ihn ist es «selbstverständlich», bereits in den 100 ersten Tagen wichtige Entscheide zu treffen und diese zu kommunizieren. «Ich habe die 100-Tage-Regel nie so verstanden, dass sich ein neues Regierungsmitglied nicht äussern darf.» Auch er möchte aber nach der Frist offiziell die Öffentlichkeit über seine Pläne informieren.

Kaspar Sutter ist seit Februar Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Kenneth Nars

SP-Regierungsrat Kaspar Sutter schliesst sich seinen neuen Amtskollegen an. Er schreibt, jedes Regierungsmitglied solle selber bestimmen, wie er oder sie in diesen ersten 100 Tagen kommuniziere. Er selber stehe bereits jetzt für Stellungnahmen zur Verfügung.

Am 14. Mai sind die ersten 100 Tage von Stephanie Eymann im Amt vorbei. Bis dahin könnten noch mehr Demonstrationen in Basel stattgefunden haben – immerhin hat der FC Basel bereits für kommenden Samstag eine Art Kundgebung angekündigt. Ab Mitte Mai kann sich die neue Regierungsrätin nicht mehr hinter der amerikanischen Tradition verstecken.