Nach Missbrauchsvorwürfen «Strohmenschargumente» und «Trümmerhaufen»: IGA kritisiert externe Untersuchung im Unternehmen Mitte Auch nach dem «Erneuerungsprozess» wird das Unternehmen Mitte von Seiten der IGA stark kritisiert. So seien viele Forderungen noch nicht erfüllt worden. Helena Krauser und Larissa Gassmann 04.06.2021, 12.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Terrasse des Unternehmen Mitte ist seit der Wiedereröffnung gut besucht. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Vor rund zwei Monaten standen ehemalige Mitarbeitende mit Transparenten und Megafonen vor dem Unternehmen Mitte. Sie kritisierten die Geschäftsleitung für falsche Lebensmitteldeklarationen, persönliche Bereicherung und allen voran für den Umgang mit einem sexuellen Übergriff, der zwischen einer Mitarbeiterin und einem Koch vorgefallen sein soll.

Die Verantwortlichen beschwichtigten zunächst und entliessen den beschuldigten Koch erst als sich der mediale Druck erhöhte. Gleichzeitig wurde versprochen, die Geschehnisse aufzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass so etwas nicht wieder vorkommen kann.

Möchte sich Daniel Häni aus der Verantwortung stehlen?

So begann ein «Erneuerungsprozess», der auch die weiteren Kritikpunkte der Mitarbeitenden umfasst. Eine erste Bilanz dessen veröffentlichte die Geschäftsleitung Mitte Mai. Nun liegt der bz das Statement der IGA dazu vor. Wirkliche Veränderungen, um die Probleme zu beheben, fehlen gänzlich, heisst es darin gleich zu Beginn. Kritisiert wird unter anderem der Umgang mit den Übergriffen. «Diese strukturellen Probleme werden in der Abschlussmitteilung mit keinem Wort erwähnt», so die IGA.

Die Forderung, dass die leitenden Angestellten einen Awareness-Workshop besuchen, werde ignoriert. Man setze auf eine Hinhaltetaktik, mit der Hoffnung, dass die Kritik vergessen wird. Gleichzeitig befindet die IGA, dass sich Mitbegründer Daniel Häni aus der Verantwortung stehlen möchte, «in dem auf die ‹Mehrheitsentscheidung in der Geschäftsleitung in den Händen von zwei Frauen> verwiesen wird».

Ähnlich sieht es auch bei den Falschdeklarationen aus. Gemeinsam mit der bio.inspecta AG wurde in der Bilanz festgestellt, dass tatsächlich Lebensmittel als «bio» deklariert wurden, die nicht den Kriterien entsprachen. Die IG kritisiert nun, dass die Falschdeklaration auf Mitarbeitende abgeschoben werde, welche bei Spontankäufen aus Versehen nicht Bio-Avocados gekauft hätten. «Dass jedoch mindestens ein Jahr lang nicht-Bio-Fleisch in der Kombüse als Bio-Fleisch verkauft wurde, wird verschwiegen.»

«Studierende können schlicht nicht das Pensum erhöhen»

Die Copartner Revisions AG führte ausserdem eine Auditierung durch. Diese zeigte auf, dass die Lohnverhältnisse angemessen sind, es aber auch «mögliche Handlungsfelder» gibt, wo «Strukturen» und «Entscheidungen» weiterentwickelt werden müssen.

Inspiriert durch die Mindestlohninitiative habe die Geschäftsleitung entschieden, das Einstiegseinkommen für die Servicemitarbeitenden anzuheben. «Davon profitieren würden vor allem langjährige Mitarbeitende, die aufgrund des Alters, des Familienstandes oder dadurch, dass sie durch hohe Pensen oder durch Kontinuität eine wichtige Stütze im Alltag und fürs Ganze sind», sagt Geschäftsleitungsmitglied Pola Rapatt auf Anfrage. Mit Hilfe einer Mitarbeitendenvertretung, Retraiten und Führungskräfteschulungen soll gewährleistet werden, dass weiteren Angriffen auf die persönliche Integrität und anderen Missständen vorgebeugt wird.

Es sei ein «Strohmenschargument», das Mitarbeitenden angeboten werden soll, statt im kleinen Pensum im Stundenlohn neu in grösserem Pensum im Monatslohn zu arbeiten, so die IGA. «Denn Menschen, die Betreuungsarbeit leisten, oder Studierende können schlicht nicht das Pensum erhöhen.»

Allgemein findet sie für das Vorgehen harte Worte. Zu einer Zukunftsgestaltung gehöre eine selbstkritische Reflexion der Vergangenheit. Es zeuge aber von einer Geschäftsleitung, die keine nachhaltigen und wohlwollenden Absichten habe, «die Zukunft auf einen Trümmerhaufen zu bauen und diese ‹Zukunft> dann noch mit den Menschen (GL), die den Trümmerhaufen erzeugt und gepflegt haben, zu ‹gestalten>». Forderungen, wie die Umsetzung der versprochenen Initiativkultur, der respektvolle Umgang mit Mitarbeitenden, bessere Löhne statt sinnlose Ausgaben und Umbauten seien zudem noch nicht erfüllt worden.

Ehemaliger Mieter weiterhin kritisch

Die IGA ist nicht die einzige, die dem «Erneuerungsprozess» nicht ganz traut. Daniel Graf gehörte zu den ersten Kritikern, als die Vorfälle bekannt wurden. Rasch entschied er sich, mit seinem Verein Public Beta aus den Räumlichkeiten des Unternehmen Mitte auszuziehen. Daniel Häni und sein Team verloren damit einen langjährigen Mitstreiter. Graf, Daniel Häni und Public Beta Mitgründer Che Wagner hatten gemeinsam an politischen Kampagnen wie dem Grundeinkommen gearbeitet. Der Verein hat nicht im Sinn, wieder in seine alten Büroräumlichkeiten zurückzuziehen. Das sagt Graf nicht ohne Bedauern. «Das Unternehmen Mitte war ein toller Ort für unsere Arbeit. Allerdings ist durch die Ereignisse der letzten Monate ein Vertrauensverlust entstanden, der bisher nicht wieder hergestellt wurde.»

Er spricht dabei einerseits von seinem eigenen Vertrauen in die Geschäftsleitung, andererseits aber auch von der Stimmung, die er im Umfeld des Unternehmens feststellt. «Die Mitte verfolgt sehr hohe idealistische Ziele. Dadurch sind die Ansprüche der Gäste des Hauses hoch. Man erwartet, dass gut mit Konflikten umgegangen wird.» Aus diesem Grund, nimmt Graf an, dass diejenigen, die im Unternehmen Mitte mehr als ein Kaffeehaus mit gutem Kaffee gesehen haben, nicht so schnell wieder zurückkehren werden. Er findet dafür ein anschauliches Bild: «Auch wenn der Kaffee immer noch der gleiche ist, schmeckt er für viele nun etwas bitterer.»

Die Geschäftsleitung des Unternehmens bemüht sich offensichtlich sehr, den Imageschaden auszubügeln und setzt alles daran, die Gäste wieder für sich zu gewinnen. Mehrere Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens, die anonym bleiben wollen, berichten allerdings, dass sich im Kern die Haltung gegenüber den Mitarbeitenden und den Ereignissen nicht gross geändert hat. Ob der Erneuerungsprozess Früchte tragen wird oder die Mitarbeitenden in einem Jahr wieder mit Transparenten vor dem Unternehmen stehen, wird die Zukunft zeigen.