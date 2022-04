Nach Problemjahren Kanton investiert in Sek Oberwil: Gleich vier Schulleitende sollen endlich Ruhe bringen Ultrakurzfristig wird eine erfahrene Schulleiterin gesucht, die zu den beiden bisherigen Leitern der Sekundarschule Hüslimatt stösst. Zusätzlich finanziert der Kanton die Rückkehr der krankgeschriebenen alten Leiterin. Eine Speziallösung. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Alexander Myers (r.) und Marc Küpfer leiten die Sekundarschule Oberwil derzeit gemeinsam. Ab Sommer sollen sie Verstärkung bekommen. Juri Junkov

Die krisengeschüttelte Sekundarschule Oberwil sucht einen Superman – «oder noch besser eine Superwoman», wie Schulratspräsident Patrick Borer anmerkt. Im Stelleninserat, das seit kurzem aufgeschaltet ist, liest sich das dann so: «Die Stelle richtet sich an Personen, die eine abgeschlossene Schulleitungsausbildung und mehrjährige Erfahrung in dieser Führungsposition vorweisen können.