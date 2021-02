Nach Videoskandal Aus dem Amt werfen: Das ist Sache der Stimmbevölkerung Die Basler Liberalen fordern eine Gesetzesänderung, um einen Grossrat aus dem Amt zu entfernen. Doch geht dies überhaupt? Ein Staatsrechtsexperte und ein Politologe antworten. Silvana Schreier und Nora Bader 16.02.2021, 05.00 Uhr

Der Grosse Rat von Basel-Stadt: Gewählt werden können alle Schweizerinnen und Schweizer, die älter als 18 Jahre sind und im Kanton wohnen. Roland Schmid

Erst störte Eric Weber den Basler Parlamentsbetrieb. Dann sorgte er mit Videos gegen die Staatsanwaltschaft schweizweit für Aufsehen. Kürzlich belästigte er Basler Politikerinnen vor ihrer Haustüre und stellte ehrverletzende Videos ins Netz.

Das hat jetzt rechtliche Folgen. Durch eine superprovisorische Verfügung, der das Basler Zivilgericht vollumfänglich stattgab, ist es dem Grossrat untersagt, die Basler Basta-Politikerin Sibel Arslan zu beschimpfen und insbesondere ihren Namen zu verunglimpfen. Ebenso musste er den Videoclip von seinem Youtube-Kanal entfernen, wie der Basler Anwalt Stefan Suter am Sonntag gegenüber «Onlinereports» sagte. Am Dienstag will Suter im Namen von Arslan auch strafrechtlich mit einer Anzeige gegen Weber vorgehen, wie er gegenüber der bz bestätigt.



Wann hat das Handeln Konsequenzen

Ob der Tatbestand der Drohung oder des Hausfriedensbruchs erfüllt ist, wird sich zeigen. Realistisch ist gemäss befragten Strafrechtsexperten auf jeden Fall eine Anklage wegen Ehrverletzung. Vor allem Beschimpfung steht im Raum. Dafür ist mit einer Geldstrafe von bis zu 90 Tagessätzen zu rechnen. Eine allfällige psychiatrische Betrachtung, wie sie Suter erlangen will, könnte sich je nach Ergebnis strafmindernd auswirken.

Wann aber hat ein Handeln wie das von Weber Konsequenzen für sein Amt als Grossrat, fragen sich derzeit viele in den sozialen Netzwerken – auch Politikerinnen und Politiker.

Die Basler LDP und die Jungliberalen etwa fordern, dass das Ratsbüro des Grossen Rats Sanktionen ausspricht. Sie schreiben: «Wer in solcher Weise Aufmerksamkeit erhalten will, hat im Grossen Rat nichts verloren.» Auch stellen sie eine Gesetzesänderung in den Raum: Man solle Möglichkeiten schaffen, jemanden temporär oder dauernd ausschliessen zu können.

Strafen sind für Parlamentarier keine vorgesehen

Markus Schefer ist Professor für Staatsrecht an der Universität Basel. zvg

Staatsrechtsprofessor Markus Schefer von der Universität Basel sagt: «Der Grosse Rat muss mit solchen Parlamentariern leben. Ausserdem ist es meist kein guter Grund, aufgrund eines seltenen Einzelfalls die Gesetzgebung zu ändern.» Weder auf Kantons- noch auf Bundesebene sei es vorgesehen, jemanden aus dem Amt im Parlament zu entfernen. Laut Schefer ist die Geschäftsordnung des jeweiligen Rats dafür da, den geordneten Parlamentsbetrieb sicherzustellen. «Strafen gibt es darin keine.»

Schefer nennt ein Beispiel aus den 90er-Jahren: 1994 drückte Christoph Blocher den Abstimmungsknopf für eine Partei- und Ratskollegin. Damals sass er für die Zürcher SVP im Nationalrat. Für die doppelte Stimmabgabe wurde er vom Ratsbüro gerügt. Künftig solle Blocher die Regeln des Parlaments einhalten und alles unterlassen, was dem Ansehen des Parlaments und des Landes schaden könnte. Ein Reglementverstoss ohne Konsequenzen.

Amt entziehen: Das kann nur das Stimmvolk

«Auf Bundesebene kann das Ratsbüro jemandem das Wort entziehen, einen Verweis aussprechen, eine Person für die restliche Sitzungsdauer ausschliessen oder jemanden für bis zu sechs Monate lang aus einer Kommission ausweisen», erklärt Schefer. Ein Amt zu entziehen, sei in jedem Fall aber die Aufgabe des Stimmvolks. Diesem komme schliesslich die Aufgabe zu, zu bestimmen, von wem es sich repräsentieren lassen will.

Gewählt werden können in Basel-Stadt alle Schweizerinnen und Schweizer, die älter als 18 Jahre sind und im Kanton wohnen. «Darunter fallen auch Personen, die zivil- oder strafrechtlich schon verurteilt wurden», so Schefer. Die Schwelle für eine Kandidatur sei bewusst sehr niedrig gesetzt, weil das Parlament die Bevölkerung repräsentieren soll. Schefer: «Es ist ein Zeichen der Reife der Demokratie in der Schweiz, dass sie den Stimmberechtigten diesbezüglich vertrauen darf.»

Kein Sitzungsgeld, wenn man den Ratsbetrieb stört

FDP-Politiker David Jenny präsidiert seit Anfang Februar den Grossen Rat. Keystone

In der Geschäftsordnung des Basler Grossen Rats ist geregelt, welche Massnahmen das Ratsbüro und namentlich Grossratspräsident David Jenny (FDP) ergreifen kann. «Wer sich in beleidigender Weise äussert oder die Verhandlungen stört, ist vom Präsidium zur Ordnung zu rufen.» Sollte eine Person in einer Sitzung zwei Mal zur Ordnung gerufen werden müssen, kann Jenny ihr das Wort entziehen.

Hilft dies nicht, kann das Parlamentsmitglied aufgefordert werden, den Saal zu verlassen. Fruchtet auch diese Aufforderung nicht, kann die Mehrheit des Rats über den Ausschluss für die Dauer der gesamten Sitzung beschliessen.

Als letztes Mittel steht Grossratspräsident Jenny das Abführen aus dem Saal zu Verfügung. Wird dies veranlasst, entfallen dem betreffenden Parlamentarier die Sitzungsgelder. Jenny sagt auf Anfrage der bz: «Wir stützen uns auf diesen Paragrafen. Zudem hat es sich in der Praxis etabliert, dass Vorstösse, die persönlichkeitsverletzende Aussagen enthalten, zur Korrektur zurückgewiesen werden.»

«Politik und Medien dürfen ein solches Verhalten eines Politikers nicht dulden» «Grundsätzlich finde ich ein Verhalten wie das von Eric Weber moralisch verwerflich», sagt Politikwissenschafter Claude Longchamp. Zivilrechtlich könne man dagegen vorgehen. Parlamentsrechtlich werde es aber kaum verhandelbar sein. Weber sei demokratisch gewählt. «Aber man kann, wenn man die Demokratie unterstützen will, sagen, wir tolerieren so etwas von einem Parlamentarier nicht. Und auch die Medien können das machen», so Longchamp. Weber habe sich bewusst politische Gegner ausgewählt. «Und diese politische Dimension gehört auch öffentlich diskutiert.» Parlamentsgesetze wegen einer Person zu ändern, sei aber heikel, so Longchamp.

Es bleibe also die moralische Ebene: «Da gibt es im Parlament die Möglichkeit, jemanden politisch konsequent zu schneiden. Das Parlament kann sagen, wir treten auf keine einzige Idee dieser Person mehr ein und dulden ihr Verhalten nicht.» Ansonsten müsste wohl ein psychiatrisches Gutachten Weber für urteilsunfähig erklären. Das sei zwar demokratiepolitisch heikel, aber Weber sei ein Wiederholungstäter.

«Nehmen wir den Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner, der auf nationaler Ebene beleidigend gegen Sibel Arslan vorging. Die Parlamentsspitze kam zum Schluss, für etwas, was ausserhalb des Parlaments geschehen sei, könnten keine juristischen Schritte eingeleitet werden», sagt Longchamp. Normalerweise gebe es allerdings ein sogenanntes Gentlemanverhalten in der Politik. «Nehmen wir Pierre Maudet in Genf. Er sagte klar, er trete zurück, wenn er verurteilt werde.» Longchamp glaubt aber nicht, dass Weber präventiv auf so etwas eintreten würde.