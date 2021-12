Das sagt Pajtim Kasami nach dem 1:1 gegen Lausanne

Nachgefragt Pajtim Kasami nach dem Remis gegen Lausanne: «Dann verliert man auch mal den Kopf» Der beste Basler der Partie erklärt, wieso es zwei verlorene Punkte sind gegen Lausanne und wieso das so weh tut. Céline Feller 05.12.2021, 19.14 Uhr

Pajtim Kasamis Jubel nach dem Ausgleich zum 1:1. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Pajtim Kasami, wieso hat es gegen Lausanne nicht zu mehr gereicht?

Pajtim Kasami: Es ist sehr schade, dass wir unsere Chancen nicht ausgenutzt haben. Das war in diesem Spiel ausschlaggebend: Dass wir den Ball nicht über die Linie gebracht haben. Das ist schon sehr frustrierend. Es gibt Momente, da verliert man dann auch den Kopf, wenn man so viele Chancen vergibt. Wir müssen den Anspruch haben, zu Hause zu gewinnen und drei Punkte holen.

Sie konnten immerhin den Ausgleich erzielen. Beim Jubel schien Ihnen eine Last abzufallen.

Es geht einfach darum, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben. Daher dieser Jubel. Wir sind in einen dummen Konter hineingelaufen, haben den Penalty dumm verschuldet. Vor diesen Szenen müssten wir längst in Führung gehen. Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen. Wir waren vor dem Goal nicht gut genug.

Fühlt sich dieser Punkt dennoch ein bisschen wie ein Sieg an?

Die Leute hatten schon aufgegeben, aber wir sind noch einmal zurückgekommen. Daher möchte ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, dass wir nicht aufgehört haben nach dem Penalty gegen uns und noch den Ausgleich angestrebt haben.

Es ist kein Zufall, dass Sie diesen Ausgleich machen.

Es spielt keine Rolle, wer das Tor gemacht hat. Ich wäre froh gewesen, wenn wir schon früher getroffen hätten. Dann wäre mein Treffer das 2:1 gewesen. Aber schauen Sie: Wir hätten früher in Führung gehen müssen, hatten die Chancen, haben es aber nicht hingekriegt.

Wieso hat das Team das nicht hinbekommen?

Die letzte Konsequenz fehlt und auch, dass man ab und an besser geschaut hätte, wo welcher der Mitspieler besser steht. Aber das ist schwierig. Mit unserer Erfahrung müssen wir diese Coolness vor dem Tor haben. Dass wir die eigentlich haben, haben wir in den letzten Spielen ja gezeigt.

Mit einem Sieg hätte man YB distanzieren können. Tut es doppelt weh, dass das nicht geglückt ist?

Definitiv. Wir haben zwei Punkte verloren. Wir dürfen aber gleichzeitig nicht zu negativ sein und müssen aus dem, was wir dieses Mal schlecht gemacht haben, etwas lernen und dann bis zur Winterpause alles raushauen. Ich bin zuversichtlich, dass das klappen wird.