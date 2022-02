Schnitzelbank-Comité-Obmann Etter: «Die Stimmung war ansteckend.»

Nachgefragt Schnitzelbank-Comité-Obmann Edi Etter: «Die Stimmung war ansteckend» Nach drei Jahren Beizenpause darf er seine Bänke endlich wieder durch die Stadt ziehen lassen. Dies gar bei maximaler Zuschauerzahl und ohne weitere Einschränkungen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 23.02.2022, 20.00 Uhr

Edi Etter, Obmann des Schnitzelbank-Comités, an der Fasnachts-Pressekonferenz im Restaurant Leuenzorn. Juri Junkov

Heuer dürfen die Schnitzelbänke vor Publikum und ohne Massnahmen spielen. Wie gross ist der Stein, der Ihnen vom Herzen fällt?

Edi Etter: Sehr gross. Wir hatten einerseits Angst, dass wir keine Restaurants als Auftrittsplätze haben oder diese bereits um ein Uhr schliessen. Zusätzlich mussten wir davon ausgehen, dass die «Bänggler» nicht in die Cliquenkeller dürfen. Auch die Massnahmen in den Lokalen machten uns zu schaffen. Diese sind nun alle aufgehoben und wir können uns auf eine fast normale Fasnacht freuen.

Waren die Schnitzelbänke auf diese kurzfristige Fahrplanänderung vorbereitet?

Die meisten Bänke haben sich bereits im Dezember vorbereitet. Es kommt natürlich auch immer auf die Schnitzelbank selbst an. Es gibt solche, die sowieso erst in den letzten Tagen vor der Fasnacht fertig werden. Diese haben sich dann später angemeldet. Alles in allem wurden sie je länger je mehr von der positiven Stimmung angesteckt.

Neuer Auftrittsort ist das «Beef 7». Wollen Sie damit dem Status des «Gläbber-gässli» entgegenwirken?

Ja, das hat sicher auch mit dem besagten Status der Grünpfahlgasse zu tun. Zudem spielen wir auch im «1777» im Schmiedenhof, was sehr nahegelegen ist. Es wird sich an dieser Fasnacht zeigen, wie gut das Lokal fürs Singen geeignet ist.

Was dürfen wir in diesem Jahr von den Schnitzelbänken erwarten?

Darauf bin ich auch sehr gespannt. Ich weiss, dass viele das Coronathema umgehen wollen. Auch die Sujet- und Themenfindung war für einige «Bängg» nicht ganz einfach. Was ich bis jetzt an der Vorfasnacht aber bereits gesehen habe, stimmt mich positiv. Es wird viel Kreatives kommen.

