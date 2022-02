Architekturwoche Basel setzt auf nachhaltiges Bauen

Nachhaltiges Bauen Erste Architekturwoche Basel findet statt: Wenn sich der Kreis schliesst Ein Architektenduo aus Mallorca gestaltet auf dem Dreispitzareal einen temporären Pavillon aus gebrauchten Bauteilen. Es soll eine Demonstration des klimagerechten Bauens werden. Rahel Empl Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Reverenz an das Rheinbord: Visualisierung des Basel Pavillon, entworfen von Marta Colón und Juan Palencia von Isla Architects anlässlich der ersten Architekturwoche. Zvg

Marta Colón und Juan Palencia haben sich warm eingepackt an diesem klirrend kalten Januarmorgen. Die beiden Architekten aus Mallorca stapfen über die erst kürzlich stillgelegten Gleise beim südlichen Dreispitz. Es sei ein bisschen wie Heimkommen, sagt Colón; sechs Jahre lang hätten beide in Basel gelebt und gearbeitet, sie bei Herzog & de Meuron, er unter anderem bei Burckhardt+Partner. «Und nun kehren wir für ein solch spannendes Projekt zurück. Der Kreis schliesst sich, da wird man schnell sentimental.»

Die zierliche Frau hat sich mit ihrem Partner inmitten der Gleise positioniert, posiert für den Fotografen. Im Hintergrund zeichnen sich urban-brachiale Industriebauten ab. Auf den ersten Blick kein pittoresker Ort. Jedenfalls keiner, wohin sich ein Influencer bei einem Aufenthalt in Basel verirren würde. Beliebte Fotosujets wie Münster oder Mittlere Brücke scheinen weit weg. «Industrieareale sind nicht abstossend, im Gegenteil,» hält Palencia dagegen. «Wir müssen wieder lernen hinzuschauen; das sind Orte, wo etwas passiert, immer in Bewegung, der Transformation verpflichtet. Hier ist das besonders gut erkennbar.» Und dies sei schliesslich das wahre Leben, ergänzt Chrissie Muhr:

«Es gibt nicht nur eine Realität, sondern diverse Perspektiven auf eine Stadt. Das ist es, was wir zeigen wollen.»

Muhr ist künstlerische Leiterin der Architekturwoche Basel (AWB), die im Mai erstmals über die Bühne geht (siehe Box unten). Das Event, das fortan eine biennale Plattform bietet für zeitgenössische Architektur und Stadtentwicklung, nimmt Form an. Colóns und Palencias Architekturbüro Isla gestaltet anlässlich der AWB auf ebendiesen Gleisen am Dreispitz den ersten Basel Pavillon, eine Initiative des Vereins Architektur Basel. Er soll einerseits Ort für Veranstaltungen sein, aber auch zu einer Auseinandersetzung anregen mit den Themen des zirkulären, klimagerechten Bauens hin zu Gebäuden, die im Betrieb eine ausgeglichene oder negative CO 2 -Bilanz vorweisen können.

Visionen und Ideen in Hülle und Fülle

Marta Colón (links) mit ihrem Partner Juan Palencia und Chrissie Muhr, künstlerische Leiterin der Architekturwoche Basel. Kenneth Nars

Die Materialien, die für den Bau des Pavillons zur Verfügung stehen, sind wiederverwendet, etwa Tonziegel, Holzbohlen und Platten, Stahlprofile, Trapezbleche, Kartonröhren, Tischbeine oder Türen. Diese Bauteile sind in einem entsprechenden Katalog unverrückbar aufgeführt, zusammengestellt vom auf Wiederverwendung spezialisierten Basler Fachplanungsbüros Zirkular. «Der Pavillon soll Pioniercharakter haben, Architektinnen und Architekten das Angebot machen, in Zukunft so zu bauen», sagt Muhr dazu. Wiederverwendung und Recycling, diese Themen stellten in der Architekturbranche immer noch eine Nische dar, dabei sei jetzt der Zeitpunkt gekommen umzudenken.

Im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs im vergangenen Herbst, bei dessen Open Call die Organisatoren nicht weniger als 182 Einsendungen mit Ideen und Visionen erhalten haben, konnten Colón und Palencia eine Fachjury mit ihrem Entwurf Loggia Baseliana am meisten überzeugen. Es handelt sich um eine offene, lineare Veranda unter einem Satteldach, die aus sechs Modulen mit jeweils eigenem Materialcharakter besteht. Als Bank konzipiert, wird sie sich über fünfzig Meter erstrecken und den freien Blick auf das Industrieareal ermöglichen. Palencia: «Wir wollten keinen geschlossenen Bau, der seine Umgebung verneint, sondern ein Gefüge mit einladendem, integrativem Charakter.»

Es soll zu und her gehen wie am Fluss

Die beiden Architekten haben sich von der Luzerner Kapellbrücke, vor allem aber vom Kleinbasler Rheinbord, wo sie sich früher auch oft aufhielten, inspirieren lassen. Bei ihrer Loggia soll es letztendlich zu und her gehen wie am Fluss, wo alle zusammenkommen und willkommen sind, sie soll ein öffentlicher Ort sein, der nicht nur während der Architekturwoche, sondern darüber hinaus funktioniert, etwa als Platz der Mittagspause für die Studenten der Hochschule für Gestaltung und Kunst. Unterstützt wird das Projekt von der Christoph-Merian-Stiftung. Sie stellt den Bauplatz auf dem südlichen Dreispitz zur Verfügung. «Mit dem Basel Pavillon wird ein Ausblick auf die weitere Entwicklung des Transformationsareals möglich», so Muhr.

Sechs Monate lang darf der Pavillon, dessen Baustart für April vorgesehen ist, auf dem Gleisareal stehen bleiben, danach wird er – in einzelnen Teilen oder als Ganzes – umplatziert. Voraussichtlich bleibe er dem Dreispitzareal aber erhalten, sagt die künstlerische Leiterin der Architekturwoche weiter.

Doch nun steht erst mal seine Eröffnung an, konkret am 10. Mai, wenn die Architekturwoche Basel anläuft. Es sei ihr ganz wichtig zu betonen, so Muhr, dass die ganze Stadt eingeladen sei, ein Teil dieser Woche zu werden: «Wir wünschen uns, dass die Menschen, die hier leben, sich bewusst werden, von welch architektonischem Potenzial wir tagtäglich umgeben sind.» Und die Zukunft des urbanen und wenn möglich klimafreundlichen Zusammenlebens ginge nicht nur Architekten, sondern alle etwas an.

Reale Räume im Mittelpunkt

Die erste Ausgabe der Basler Architekturwoche findet vom 9. bis zum 15. Mai 2022 statt. Es gäbe keinen geeigneteren Ort, um über Baukultur zu sprechen, so die Veranstalter; kaum eine andere Region versammle so viele international tätige Architekturbüros.

Die diesjährige Architekturwoche stellt «reale Räume» in den Mittelpunkt. «Wir thematisieren die gebaute und ungebaute Umwelt und die damit verbundenen Fragen der Gegenwart wie etwa Globalisierung, Digitalisierung oder Klimawandel, die den städtischen Alltag räumlich beeinflussen», sagt die künstlerische Leiterin Chrissie Muhr. Die Premiere verankere sich in ebendiesen realen Räumen in Basel anhand der Kategorien Positionen, Prozesse und Perspektiven und kuratiere die Formate Forum, Basel Pavillon und Award. Das Event fokussiert auf drei Standorte bei den Entwicklungsarealen Dreispitz, Bachgraben und Klybeck. Hier und bei parallel stattfindenden Veranstaltungen in Basel-Stadt, Basel-Landschaft und im Dreiland finden entsprechende Vorträge, Foren, Führungen, Performances und Workshops statt, insgesamt sind es über 100 an der Zahl.

Bei der Parallelveranstaltung Open Office wiederum sollen zahlreiche Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros der Stadt und Region an zwei Nachmittagen ihre Türen öffnen, konkret am Mittwoch, 11. Mai, und Freitag, 13. Mai. Es geht darum, dem Publikum der Architekturwoche einen Einblick in die Praxis und allenfalls auch in aktuelle Projekte zu geben.

Die Architekturwoche Basel ist eine Initiative der Stiftung Architektur Dialoge, die im Jahr 2006 mit dem Ziel gegründet wurde, zeitgenössische Architektur an ein breites Publikum zu vermitteln und den Dialog über Architektur zu fördern. Künftig wird sie alle zwei Jahre stattfinden.

Architekturwoche Basel. 9. bis 15. Mai 2022, Details zu Programm und Standorten unter www.architekturwochebasel.ch. Anmeldung zur Veranstaltung Open Office unter fcantieni@architekturwochebasel.ch

Basel Pavillon. Der Bauteilkatalog ist unter baselpavillon.store einsehbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen