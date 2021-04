Nachhaltigkeit Konzerte mit Vegi und Velo: Die Baslerin Lea Weber will den ökologischen Fussabdruck verkleinern Der neue Verband Vert le Futur hat sich einer klimafreundlicheren und inklusiveren Kultur- und Veranstaltungsbranche verschrieben. Michael Gasser 21.04.2021, 05.00 Uhr

Lea Weber zur Nachhaltigkeit: «Der richtige Zeitpunkt wäre vor 20 Jahren gewesen.» Roland Schmid

Lea Weber, Vertreterin des neuen Verbandes Vert le Futur, erklärt im Interview, warum Nachhaltigkeit auch in Pandemiezeiten ein Thema sein muss.

Sie gehören dem neuen Verband Vert le Futur an, der sich für eine nachhaltigere, klimafreundlichere und inklusivere Kultur- und Veranstaltungsbranche einsetzen will. Aktuell finden aufgrund der Pandemie so gut wie keine Konzerte und Events statt. Ist jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt, um auf Ihre Anliegen aufmerksam zu machen?



Lea Weber: Der richtige Zeitpunkt wäre vor 20 Jahren gewesen. Aber wenn es um Entscheidendes geht, ist grundsätzlich immer der passende Moment. So wie jetzt, wo sich zunehmend die Frage stellt, wie wir auf der Erde unser Leben auch in Zukunft ermöglichen können. Bei Diskussionen mit Theaterverantwortlichen oder Veranstaltenden haben wir im Vorfeld das Feedback bekommen, dass jetzt – wo der Produktionsstress pandemiebedingt nicht ganz so riesig ist – eigentlich ein guter Moment sei, sich auch Gedanken zu einer klimafreundlicheren und inklusiveren Veranstaltungsbranche zu machen. Denn in der aktuellen Situation muss ohnehin alles neu gedacht werden.



Laut dem Bundesamt für Umwelt verbraucht die Schweizer Bevölkerung 2,8-mal so viele Umweltressourcen, wie ihr eigentlich zustehen würde. Wie sehr trägt denn die Kultur- und Veranstaltungsbranche zu diesem Missstand bei?



Eine konkrete Zahl hierzu ist mir nicht bekannt, aber man weiss, dass die Haupttreiber beim Umweltfussabdruck hierzulande die Mobilität, die Ernährung und die Wärme sind. Und genau diese drei Punkte gelten auch als die Haupttreiber bei Events.



Zur Person Lea Weber, Verband Vert le Futur Die Projektleiterin wurde 1985 in Basel geboren und hat an der Universität Basel Umweltgeowissenschaften und Meteorologie studiert und abgeschlossen. Seit 2019 arbeitet sie als Nachhaltigkeitsberaterin und Spezialistin für Ökobilanzen beim Umweltbüro Carbotech in Basel. Schon viel früher entdeckte sie ihre Liebe zur Bewegung und zum Zirkus – 2007 schloss sie in Brüssel einen Bachelor in Circus Arts ab und trat in der Folge unter anderem im Circus Gasser-Olympia oder an den Bregenzer Festspielen als Soloartistin und Ensemblemitglied auf.

Weiss man, welche Art von Events und welche der damit verbundenen Aktivitäten sich besonders negativ auf das Klima auswirken?



Pauschal lässt sich das nicht bestimmen. Ins Gewicht fällt vor allem die starke Mobilität. Etwa, wenn bei einer Veranstaltung sowohl die Auftretenden als auch ein Grossteil des Publikums mit dem Flugzeug anreist. Vert le Futur hat sich aber keineswegs zum Ziel gesetzt, Veranstaltungen mit internationaler Besetzung zu verbieten. Doch derlei Events gehören besser koordiniert. Dass eine Band heute in Basel spielt, morgen in Madrid und übermorgen in Helsinki, das ergibt aus Umweltsicht keinen Sinn. Für Musikschaffende dürfte es zudem auch angenehmer sein, wenn sie von hier aus in mehreren Etappen und mit dem Zug in die spanische Hauptstadt reisen könnten.



Wie realistisch ist es denn, dass Bands künftig nicht mehr von einem Auftritt zum nächsten jetten und Fans nicht eigens von weither angereist kommen, um ihre Lieblinge mal live auf einer Bühne zu erleben?



Als Beatles-Fan kann ich den Wunsch nachvollziehen, dass man seine musikalischen Lieblinge live erleben möchte. Vorletztes Jahr habe ich selbst darüber nachgedacht, endlich ein Konzert von Paul McCartney zu besuchen. Covid-19 hat meinen Überlegungen dann allerdings ohnehin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztlich geht es darum, das viele Herumreisen wieder auf ein vernünftiges Mass zu bringen. Dafür müsste das Fliegen teurer werden. Dann würden sich Fans wieder vermehrt überlegen, welches Konzert sie unbedingt besuchen wollen und dann sollten sie diesen Event vielleicht mit Ferien verbinden. Oder sie nehmen zumindest den Zug bis nach Hamburg oder Mailand und nicht den Flieger.



Vert le Futur will nicht verbieten, sondern laut Website mit positiven Erlebnissen eine möglichst grosse Hebelwirkung erzielen. Was darf man sich konkret darunter vorstellen?



Veranstaltungen aus dem Kulturbereich verfügen über eine grosse Plattform mit dem entsprechenden Publikum. Dadurch haben sie eine Vorbildfunktion. Und wenn es gelingt, an einem Event unsere Wertehaltung zu ökologischen und sozialen Massnahmen umzusetzen und diese für das Publikum nicht nur sichtbar werden, sondern auch positiv besetzt sind, dann nimmt es diese Werte mit nach Hause. Positive Erlebnisse zu vermitteln, gehört zur DNA der Kultur- und Veranstaltungsbranche – und genau diese Eigenschaft wollen wir nutzen.



Um Ihre persönliche Ökobilanz nicht weiter zu belasten, hat die Westschweizer Musikerin Béatrice Graf 2019 eine von Genf nach Zürich und Luzern führende Tournee nicht etwa mit dem Auto, sondern per E-Bike bestritten. Sollten sich andere Künstlerinnen und Künstler an ihr ein Vorbild nehmen?



Ich denke, ihre Aktion dient nicht zuletzt dazu, Möglichkeiten aufzuzeigen. Wer von ihrer Tournee und ihrem Einsatz inspiriert worden ist, für den dient sie sicher als Vorbild. Aber das trifft wohl nur auf Menschen zu, die ohnehin viel mit dem Velo unterwegs sind. Eine Kollegin von mir, eine Artistin, macht sich etwa mittels ÖV zu ihren Auftritten auf – zumindest in der Schweiz ist das machbar.

Worin sehen Sie denn bei den Basler Klubs und Veranstaltenden den aktuell grössten Handlungsbedarf in Sachen Nachhaltigkeit?



Mir fällt nach wie vor das grosse Fleischangebot auf. Und wie selten sich an den Veranstaltungsorten eine attraktive Vegi-Alternative auf der Speisekarte findet. Bei der Mobilität sollten die Veranstaltenden darauf achten, dass das Publikum mit ÖV, Velo oder zu Fuss statt mit dem Auto anreist und dass Musikschaffende mit dem Zug statt via Flug anreisen.

Wie offen ist die regionale Klub- und Veranstaltungsbranche aus Ihrer Sicht überhaupt für das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit?



Mit Vert le Futur stossen wir schweizweit auf ein enorm grosses Echo und auch in Basel sind schon diverse Veranstaltende auf uns zugekommen, darunter die Kaserne und das Theater Basel. Fakt ist: Das Bedürfnis nach mehr Informationen zu Gunsten einer klimafreundlicheren und nachhaltigeren Veranstaltungsbranche ist gross – das freut uns enorm.



www.vertlefutur.ch