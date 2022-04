Nachhaltigkeit Nackte Nudeln und Nüsse: Diese Unverpackt-Läden haben sich in der Region Basel etabliert Vor fünf Jahren kamen die ersten zwei Unverpackt-Läden in die Region. Mittlerweile haben sich in den beiden Basel zehn Läden und Geschäftsmodelle angesiedelt, in welchen es Lebensmittel, Pflegeprodukte und Reinigungsmittel ohne Plastikverpackung gibt. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Seit fünf Jahren gibt es am Erasmusplatz unverpackte Lebensmittel, Pflege- und Reinigungsprodukte. Kenneth Nars (Archiv)

Bewaffnet mit grossen und kleinen Glasbehältern, Tupperware und Stoffsäcklein kaufen die umweltbewussten Baslerinnen und Basler in den Unverpackt-Läden der Region ein: Ob Nudeln, Tee oder Nüsse, in diesen Läden kann man sich alle Produkte aus grossen Gefässen ohne Verpackung in die eigenen Behälter abfüllen.

In der Region ist das Konzept bereits vor fünf Jahren angekommen. Am vergangenen Samstag feierte der Laden «Basel unverpackt» am Erasmusplatz sein Jubiläum als erster Unverpackt-Laden in Basel. Nathalie Reinau von der Geschäftsleitung sagt:

«Die vergangenen fünf Jahre waren toll. Einerseits wussten wir am Anfang nicht genau, wie es ankommen wird. Andererseits war uns klar, es braucht einen solchen Laden in Basel. Wir spürten, dass es die richtige Zeit dafür war.»

Die Umweltprobleme seien in den Köpfen präsent gewesen. Das habe sich in der Zwischenzeit etwas abgeschwächt. Trotzdem hat sich der Umsatz laut Reinau seit 2017 jedes Jahr verbessert. Auch zu Beginn der Pandemie sei der Betrieb sehr gut gelaufen, vergangenes Jahr aber und nun mit dem Krieg merke sie, dass die Menschen anderes als die Umwelt im Kopf hätten. 2021 sei der Umsatz denn auch das erste Mal nicht gewachsen, dennoch sei er besser gewesen als 2019, so Reinau.

Unverpackt-Läden bleiben ein Nischenangebot

Lange blieb der Laden am Erasmusplatz nicht allein: Nur wenige Monate später eröffnete mit der «Abfüllerei» ein zweiter Laden im Stadtkanton an der Güterstrasse mit demselben Konzept. Bis heute gibt es in den beiden Basel zehn Anbieter für verpackungsfreies Einkaufen (siehe unten).

Die «Abfüllerei» im Gundeli ist der zweite Unverpackt-Laden, der in der Region aufgemacht hat. Juri Junkov (Archiv)

Trotz den vielen Anbietern weiss Reinau von «Basel unverpackt»: «Es ist immer noch ein Nischenangebot.» Dennoch träumt sie von einem Unverpackt-Laden in jedem Quartier. Reinau bleibt aber realistisch: «Es wird nie nur Unverpackt-Läden geben. Es ist die Diversität wie in der Natur, welche die Einkaufsmöglichkeiten auszeichnet. Gleichzeitig muss uns klar sein, wir können die Welt nicht einfach weiter so zumüllen.»

Offenbar sind aber nicht alle vom Konzept des «Basel unverpackt» begeistert: Vergangenen Sommer schlugen vermutlich linke Vandalen die Scheiben des Ladens ein. Dazu sagt Reinau: «Es hat mich persönlich sehr getroffen.» Sie hätte sich ein Gespräch mit den Tätern gewünscht: «Wenn sie uns kennen würden, wüssten sie, dass wir dieselben Grundgedanken teilen.»

Die Laufkundschaft fehlte

Auch im Baselbiet hat sich das Konzept etabliert. Seit 2019 haben diverse Läden aufgemacht. So hat etwa Susan Schmidlin in Laufen den Laden «Klein, fein, unverpackt» eröffnet. Sie sagt: «Wir dürfen zufrieden sein, bei all dem, was rundum abgeht.» Sie habe eine grosse Stammkundschaft.

Zwar habe sie während Corona im Stedtli gemerkt, dass die Laufkundschaft gefehlt hat, aber sie komme langsam wieder. Und: «Tendenziell höre ich auch von anderen Läden in der Region, dass der Trend des unverpackten Einkaufens etwas zurückgegangen ist», erzählt Schmidlin. Am besten verkaufe sich aktuell Mehl: «Schon die ganze Coronazeit. Sogar die Männer haben angefangen zu backen», meint sie lachend.

20 Prozent Wachstum beim verpackungsarmen Lieferdienst

Neben den herkömmlichen Quartierlädeli hat sich mit dem Onlinelieferdienst Lyfa aus Basel auch ein Anbieter für den Mainstream etabliert, wie Co-Gründer Michael May sagt. Der Onlineshop liefert in wiederverwendbaren Pfandgläsern und fühlt sich dem Lokalen und Biologischen nicht ganz so verpflichtet wie die Lädeli:

«Wir sind keine ‹Eco Warriors› und unsere Kunden auch nicht, sondern das sind ganz normale Menschen, die einen Teil ihres Einkaufs nachhaltiger gestalten wollen.»

Das Konzept kommt an: «Wir wachsen sehr schnell», erzählt May weiter: Etwa 20 Prozent seien es derzeit pro Monat. «Unverpackt im Laden einzukaufen, ist für viele nicht zugänglich; für manche zu teuer, für andere ist es zu viel Aufwand, da regelmässig hinzugehen. Wir haben viele Kunden, die in der Agglomeration wohnen und keinen solchen Laden in der Nähe haben.»

Ein ähnliches Konzept verfolgt das noch sehr junge Unternehmen Happie in der Markthalle: Mit einem Abonnement erhalten Kundinnen und Kunden einmal wöchentlich Lebensmittel in wiederverwendbaren Behältern

«Denn, Verpackung kostet Geld»

Mathias F. Böhm vom Stadtkonzept Basel weiss: «Wenn Menschen sich an etwas gewöhnt haben, braucht es eine gewisse Zeit, bis wieder Veränderungen eintreten.» Aber: «Ich glaube das Bewusstsein für Verpackungsabfall ist berechtigterweise grösser geworden in den vergangenen Jahren.» Zudem sei der Verkauf unverpackter Lebensmittel ein wirtschaftlicher Faktor, der heute, stärker als auch schon, auf dem Radar grösserer Unternehmen sei: «Denn, Verpackung kostet Geld.»

Böhm glaubt: «Es gibt immer ein paar, die den ersten Schritt machen müssen. Das führt bestimmt auch dazu, dass sich in einer Region wie Basel die Detailhändler intensiver Gedanken machen und bemerken: Dort gibt es Potenzial.»

Das Angebot in der Region Basel unverpackt Der Laden am Erasmusplatz war der erste in der Region. Am vergangenen Samstag hat der Basel unverpackt sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. Abfüllerei Die Abfüllerei an der Güterstrasse hat ebenfalls vor bald fünf Jahren eröffnet. Das Konzept ist dasselbe. Eine zweite Filiale in Liestal mussten sie nach einem Jahr «aus wirtschaftlichen Gründen» wieder schliessen. Foodyblutt Der Dritte im basel-städtischen Bunde hat 2019 an der Mittleren Strasse im St. Johann-Quartier eröffnet. Natürlich Unverpackt Im Natürlich Unverpackt kann man seit 2020 sowohl vor Ort in der Nähe des Smart City Lab in Basel einkaufen, als auch über den Onlineshop. Klein Fein Unverpackt Auch im Baselbiet kann man ohne Verpackungsmüll einkaufen: Der Unverpackt-Laden Klein Fein Unverpackt wurde 2019 in Laufen ins Leben gerufen. Unverpackt Baselland Der Unverpackt Baselland hat 2020 in Ormalingen aufgemacht. Dank eines Crowdfundings, das im Februar erfolgreich abgeschlossen wurde, können die Betreibenden in Sissach eine zweite Filiale eröffnen. Unverpackt Birseck In Arlesheim eröffnete 2020 der Laden Unverpackt Birseck nach einem erfolgreich durchgeführten Crowdfunding. Füllstelle Die Füllstelle bietet regionale, plastikfreie Produkte in Birsfelden. Den Laden eröffnete SP Landrätin Désirée Jaun Ende 2020. Lyfa Zwei junge Männer haben den Lieferdienst Lyfa 2020 ins Leben gerufen. Seit letztem Jahr liefert das mittlerweile sechsköpfige Team nicht mehr nur in Basel aus, sondern in der gesamten Schweiz und in Liechtenstein. Happie Ebenfalls ein neues Modell verfolgt Happie seit kurzem von der Markthalle aus: Einmal wöchentlich erhalten Kundinnen und Kunden mit Abonnement Lebensmittel in wiederverwendbaren Behältern, die anschliessend gereinigt und erneut benutzt werden können. (elk)

