Nachruf Der Basler Radiomacher Niggi Freundlieb war ein Kämpfer Niggi Freundlieb hat am 31. Dezember 2021 seinen Kampf gegen eine kurze, aber schwere Krankheit verloren. Nikolaus Alexander, wie er getauft wurde, war immer ein Kämpfer – für guten Journalismus und gegen das grosse Schweigen. Linda Muscheidt Jetzt kommentieren 05.01.2022, 17.54 Uhr

Niggi Freundlieb. zvg

Ich habe Niggi an seinem 17. Geburtstag kennen gelernt, wir schwänzten beide den Sportstag unserer Schule. Es gab damals im Realgymnasium (heute Gymnasium Kirschgarten) zwei Schülerzeitungen. Die eine war in den Augen der anderen ein Slapstick, nicht ernst zu nehmen. Die andere wollte seriös, ungeschminkt und bissig sein. Bei Letzterer war Niggi Redaktionsmitglied – und ich dann auch. Das wurde nicht von allen goutiert. Ich war gerade mal zwölf Jahre alt. Niggi kämpfte für mich. Unser erstes gemeinsames Werk war ein Bericht über das Pro und Contra der Koedukation, die mit meinem Jahrgang in den Basler Gymnasien Einzug hielt.