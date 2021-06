Roland Stark gedenkt Carl Miville

Nachruf Trauer um ein sozialdemokratisches Urgestein: Ehemaliger Parteipräsident der SP gedenkt Carl Miville Grossrat, Ständerat, Parteipräsident: Carl Miville blieb der Basler SP sein Leben lang treu. Ein Nachruf. Roland Stark* 22.06.2021, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carl Miville ist einen Monat vor seinem 100. Geburtstag verstorben. Georgios Kefalas / KEYSTONE (31. August 2011)

Wenige Wochen vor seinem Tod rief mich Carl Miville an. Er hatte im Wunschkonzert von Radio SRF das Landsgemeindelied gehört und wollte von einem Appenzeller wissen, wie die berühmte Anfangsstrophe lautet. «Alles Leben strömt aus dir», konnte ich ihn aufklären. «Weisst Du», erklärte er mir, «ich bin vergesslich geworden. Schreiben kann ich auch nicht mehr. Das Telefon ist mein einziger Kontakt zur Aussenwelt.»

Am vergangenen Freitag ist Carl Miville wenige Wochen vor seinem hundertsten Geburtstag gestorben. Die Basler Sozialdemokratie verliert einen Genossen, der selbst unter schwierigsten persönlichen und politischen Umständen seiner Partei treu verbunden blieb. Und unser Gemeinwesen verliert einen Bürger, der sich unermüdlich für Gerechtigkeit und Menschlichkeit eingesetzt hat.

«Stääge» statt «Träppe»

Carl Miville steht wie kaum ein anderer Politiker für das Soziale Basel. Auch die baseldeutsche Kultur erleidet mit dem Hinschied des «Bebbi-Brys»-Trägers der Bürgergemeinde einen herben Verlust. Sein Einsatz für den Erhalt des baseldeutschen Dialekts war sprichwörtlich. Nicht wenige Journalisten werden sich an empörte Schreiben oder Telefonate erinnern, wenn sie wieder einmal ein Wort falsch angewendet hatten. «Stääge» statt «Träppe» oder «Uuseforderig» statt «Herusforderig» korrigierte sie der Mitverfasser des Buches «3xBaseldytsch».

Im Geburtsjahr von Carl Miville spaltete sich die Arbeiterbewegung. Am 5./6. März 1921 wurde die Kommunistische Partei der Schweiz (KPS) gegründet, mit weitreichenden Folgen für die SP. Sie verlor 60 Prozent des Parteivermögens, das Parteiorgan «Vorwärts», zwei von drei Nationalräten, einen von zwei Regierungsräten, 27 von 63 Grossräten und die Mehrheit der Partei- und Gewerkschaftsaktivisten.

Carl Miville posierte für das Fotoprojekt «Dorum Basel» vor dem Kleinen Klingenthal in Basel am Mittwoch, 31. August 2011. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Miville war nie Pazifist

Diese und zwei weitere Spaltungen sollten für die Familie Miville traumatisch sein. Sein Vater, SP-Nationalrat Carl Miville-Jautz, seit 1941 als Nachfolger des legendären Fritz Hauser Basler Erziehungsdirektor, wurde wegen Linksabweichung aus der SP ausgeschlossen und trat 1944 zur neugegründete PdA über. Zwei Jahre später wurde sein Sohn Sekretär der SP Basel-Stadt. Auftakt eines tiefen Zerwürfnisses. Der beginnende Kalte Krieg vergiftete die Atmosphäre zwischen den beiden linken Parteien zusehends. Als Carl Miville und Helmut Hubacher einmal inkognito eine PdA-Versammlung besuchten und enttarnt wurden, zog Miville aus seiner Aktentasche eine Pistole und schoss damit in den Basler Nachthimmel.

Miville war ohnehin nie Pazifist. Während des Krieges absolvierte er die Rekrutenschule und stand danach im Bataillon 58 in Rheinfelden an der Grenze. 1400 Dienstage, WK inklusive. Auch als Ständerat hat er sich immer, meist in Opposition zur eigenen Partei, für die Militärvorlagen des Bundesrats stark gemacht. Geprägt von den faschistischen Diktaturen in Deutschland, Italien und Spanien. Auch seine bedingungslose Unterstützung für den Staat Israel brachte ihm grossen Ärger ein. Als er 1973 der POCH vorwarf, sie würde allemal in Begeisterung ausbrechen, wenn es gegen die Juden gehe, beschimpfte ihn der Basler POB-Grossrat Georges Degen im Parlament als «weissrassistische Sau». Die juristische Aufarbeitung der Affäre endete, mit Mivilles Erfolg, erst vor dem Bundesgericht.

Zwischen den Fronten

Unterdessen ging es auf der politischen Karriereleiter aufwärts. 1947 wurde er erstmals Grossrat, 1977 Grossratspräsident, 1978 Nationalrat und kurz darauf Ständerat. In einem denkwürdigen Wahlkampf gegen den als unschlagbar erklärten freisinnigen Regierungsrat Kurt Jenny. Über 6000 Stimmen betrug schliesslich der Vorsprung. Das Ergebnis einer beispiellosen Mobilisierung der Basis in einem engagierten Strassenwahlkampf. In der Partei, deren Präsident Miville seit 1972 war, machten sich erste Spaltungserscheinungen bemerkbar. Als Helmut Hubacher 1976 in einer wüsten Schlammschlacht dem «wilden» Regierungsratskandidaten Hansruedi Schmid unterlag, wurde der Wahlsieger umgehend aus der SP ausgeschlossen. Der Grundstein für die Spaltung der Partei in den frühen 1980er-Jahren war gelegt.

Carl Miville stand zwischen den Fronten. Viele seiner alten Freunde wanderten zur DSP ab. Der Riss ging mitten durch die Familie. Karl Schnyder, mit der Schwester von Mivilles Frau Rosemarie verheiratet, verliess die Partei. Mit ihm mehr als ein Dutzend Grossräte. Carl Miville blieb, wie auch alt-Bundesrat Hans-Peter Tschudi, im Gegensatz etwa zu den ehemaligen Regierungsräten Franz Hauser, Edmund Wyss, Max Wullschleger oder seinem Vorgänger im Ständerat, Willi Wenk. Bis zu den Wahlen 1984 war die SP im Basler Regierungsrat nicht mehr vertreten.

Miville im Gespräch mit der bz 2013 bei sich zu Hause am Rennweg.

Martin Toengi / DIV

Vertraulich geäusserte Kritik

Die Politik verfolgte er auch nach seinem Rücktritt 1991 immer noch interessiert, die Entwicklung und Erfolge seiner Partei mit grosser Sympathie, auch wenn er manche Erscheinung – vertraulich nur – kritisch sah. Er vermisste den persönlichen Kontakt, seitdem er auch nicht mehr mit Rollator oder Rollstuhl den zahlreichen Einladungen folgen konnte. Und natürlich das Schreiben.

Zuletzt sah man ihn an der Abdankungsfeier für seinen alten Weggefährten Helmut Hubacher, den er bei der Sozialistischen Jugend in den 1940er-Jahren kennengelernt hatte.

Nun hat die Basler Sozialdemokratie in kurzer Zeit zwei ihrer besten Genossen verloren. Die Trauer über den Verlust ist gross.

*Roland Stark vertrat die SP während 20 Jahren im Grossen Rat und präsidierte die Basler Partei von 1981 bis 1990.