Nachtigallenwäldeli Plötzliche Einigkeit: Kehrtwende bei der «Baracca Zermatt» Nach einem langen Hin und Her ist nun klar: Das temporäre Fonduestübli in Basel muss nach dem Winter abgebaut werden. Helena Krauser 19.01.2022, 05.00 Uhr

Die «Baracca Zermatt» wird künftig den Sommer über eingelagert. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer (Juli 2021)

In den vergangenen Jahren haben sich der Gastronom Simon Lutz und die basel-städtischen Baubehörden in ein Pingpong-Spiel rund um die Bewilligung für das Fonduestübli Baracca Zermatt verstrickt. Dieses ist nun überraschenderweise zu einem versöhnlichen Ende gekommen.

In dem temporären Restaurant werden in den Wintermonaten Fondue und andere alpine Spezialitäten angeboten. In den Sommermonaten ist die «Baracca» geschlossen und sollte gemäss Baubewilligung jeweils wieder abgebaut werden. Aufgrund der Coronapandemie und der Baustelle für den Kuppelneubau hat Lutz im Frühjahr 2021 beantragt, die «Baracca» bis ins Jahr 2023 auch im Sommer stehen lassen zu dürfen. Die Behörden bewilligten das Gesuch zwar nicht, aber Lutz konnte den Abbau mit dem bürokratischen Prozess so lange hinauszögern, bis die Fonduesaison wieder begann und die «Baracca» somit rechtmässig auf dem Areal stehen durfte. Der Abbau wurde daher nicht durchgeführt.

Widerstand gegen die «Baracca» kam auch vom neutralen Quartierverein Bachletten-Holbein. Durch das Gebäude werde das Nachtigallenwäldeli verstellt und könne somit nicht, wie eigentlich angedacht, von der Quartierbevölkerung genutzt werden.

Mittlerweile ist klar, dass die Eigentümer die «Baracca» in diesem Frühling definitiv abbauen müssen. «Die Baurekurskommission hat den Rekurs der Bauherrschaft Anfang dieses Jahres abgewiesen», bestätigt das Bau- und Verkehrsdepartement die aktuellen Recherchen der bz.

Olivenbaum und Brunnen werden zwischengelagert

Anders als im Sommer des vergangenen Jahres scheint dies Lutz allerdings nicht mehr zu stören. «Die Entscheidung, dass die ‹Baracca› in den Sommermonaten abgebaut wird, ist ganz in unserem Sinn. So war es auch immer, bis auf die letzten zwei Jahre», sagt er. Die Bedenken, dass das Abtransportieren der «Baracca» unter den aktuellen Umständen unmöglich ist, sind verflogen: «Wir haben wegen der Baustelle für den Neubau der Kuppel Schwierigkeiten für die Zufahrt der Fahrzeuge zum Auf- und Abbau der ‹Baracca› befürchtet. Aber inzwischen konnten wir gute Lösungen finden.»

Ein Hauptargument für die Unmöglichkeit des Abbaus war, dass ein uralter Olivenbaum und ein schöner Brunnen, die man unbedingt erhalten möchte, die Zufahrt versperren. Mittlerweile hat Lutz beschlossen, die beiden Elemente vorübergehend zu entfernen: «Die aktuelle Positionierung des Olivenbaums und des Brunnens sind durch die Neugestaltung des Areals ohnehin nicht ideal. Deshalb haben wir entschieden, sie von Spezialisten abbauen zu lassen. Sie werden zwischengelagert und dann ein paar Meter weiter wieder aufgestellt.»

Klärendes Gespräch mit dem Quartierverein

So seien einige Argumente zusammen gekommen, die für einen Abbau der «Baracca» in den Sommermonaten sprechen, erklärt Lutz, der auch das Restaurant Acqua auf dem Areal betreibt: «Jetzt wo die Coronalage sich wieder zu stabilisieren scheint, wollen wir den Garten des ‹Acqua› auch gerne wieder im gleichen Ausmass wie früher für Aussensitzplätze nutzen», sagt er.

Es sei sowieso nicht die Idee gewesen, den Garten dauerhaft mit der «Baracca» zuzustellen. Diese Vorstellung habe allerdings wohl auch zum Einspruch des Quartiervereins geführt. «Aber das Missverständnis konnten wir durch ein Gespräch und eine Begehung des Areals mit dem Quartierverein aus der Welt schaffen», so Lutz.

