Nachtruhe in Basel Lärm oder Tradition? Kirche will den Streit um Glockenläuten schlichten Bei manchen Bewohnern des Matthäusquartiers sorgt das permanente Glockenläuten für rote Köpfe, andere wollen unbedingt daran festhalten. Die evangelisch-reformierte Kirche hat sich nun für einen Kompromiss entschieden. Helena Krauser 10.02.2021, 05.00 Uhr

Die Glocken der Matthäuskirche läuten nun sanfter. Bild: Roland Schmid

Es ist für gewöhnlich verlässlich und präzise, ruft regelmässig zum Essen, zum Aufstehen und zum Schlafengehen. Aber für manche Quartierbewohner ist es ein permanentes Ärgernis: das Glockengeläut der Basler Kirchen. Sei es im St.-Johann-Quartier, im Matthäusquartier, in diesem Jahr oder vor dreissig Jahren. Der Klang der Glocken spaltet die Bewohner in der unmittelbaren Nachbarschaft der Kirchen. Die einen wollen an der Tradition festhalten, die anderen fühlen sich in ihrer Nachtruhe gestört. Bei der Matthäuskirche wurde nun versucht, dem Streit mit einem Kompromiss entgegenzuwirken.

Diametrale Forderungen

An einem Nachmittag Ende Januar läutete die Glocke der Matthäuskirche völlig unregelmässig. Sie hielt den Viertelstundentakt nicht mehr ein und wollte teilweise gar nicht mehr aufhören zu klingen. Der Grund dafür war aber nicht etwa ein Defekt oder eine Manipulation, sondern die Anbringung neuer Hämmer am Läutwerk. Damit versuchte die evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt, den Unmut in der Quartierbevölkerung zu besänftigen. «Wir sahen uns in der Vergangenheit rund um die Matthäuskirche mit zwei diametral entgegengesetzten Forderungen konfrontiert, denen mit schriftlichen Petitionen Nachdruck zu verleihen versucht wurde: Einige Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier forderten, dass man das Geläut der Kirche abstelle, andere wiederum forderten, dass das Geläut als akustische Tradition erhalten bleiben müsse», erklärt Matthias Zehnder, der Mediensprecher der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, das Dilemma.

Verbot von nächtlichem Läuten gefordert

Ende Januar wurden deshalb die neuen Hämmer montiert. Diese sollen für ein gedämpftes Läuten sorgen. Tagsüber wird die Lautstärke der Glockenschläge so nur gering reduziert, nachts sind sie dafür nur noch halb so laut zu hören. «Die Hoffnung ist, dass die Glocken dann traditionsgemäss läuten, aber nicht mehr stören», so Zehnder. Das Testen der neu eingestellten Glocken war der Grund für das chaotische Läuten Ende Januar im Matthäusquartier.

Grosse Reaktionen hat diese Veränderung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Matthäusquartiers bisher nicht ausgelöst. Heike Oldörp vom Stadtteilsekretariat Kleinbasel sagt gegenüber der bz, es seien keine Rückmeldungen an sie herangetragen worden. Sie hat allerdings am Dienstagabend eine Umfrage unter den Quartierbewohnern gestartet. Die Rückmeldungen sind noch ausstehend.

Auch wenn die Klänge der Kirchenglocken der Matthäuskirche nun nicht mehr ganz so laut wie zuvor sind, die Frequenz wurde beibehalten und auch in der Nacht läuten sie weiterhin durchgehend. Dies zu ändern, forderte der Petent Simon Aeberhard. Seine Petition «Glocken Nachtruhe – Für einen ruhigen Schlaf in Basel» wurde Anfang Februar an die Petitionskommission überwiesen. Sie fordert, die Glockenschläge zwischen 23 und 7 Uhr in ganz Basel zu verbieten oder nur noch die stündlichen Schläge zu erlauben. Unterzeichnet wurde sie von 389 Personen. Die Forderungen von Aeberhard reihen sich in eine immer längere Liste von Petitionen zu diesem Thema.

Kirche reagiert mit verschiedenen Massnahmen

Die Matthäuskirche sei vorerst die einzige Kirche, bei der die Lösung mit den dämpfenden Magnethämmern zum Einsatz kommt, sagt Zehnder. Bei anderen Kirchen seien allerdings auch Massnahmen vorgenommen worden. So werden die Glockenschläge der Pauluskirche bereits seit zwanzig Jahren mit Blenden gedämpft. Und in Kleinhüningen wurden das nächtliche Läuten im Sommer 2020 eingestellt.

Das Problem bei der Umsetzung der Forderung der Petenten sei nicht, dass die evangelisch-reformierte Kirche auf dem Läuten beharre, so Zehnder. Sondern, dass auf eine Petition mit der Forderung, das Läuten einzustellen, gleich wieder eine folgt, die an den traditionellen Klängen festhalten will.