Nähkästchen Anna Rossinelli: «Ich habe mich fremdbestimmt gefühlt» Die Basler Sängerin und Songwriterin plaudert aus dem Nähkästchen. Über Adrenalin, ihren neuen Song, den Eurovision Song Contest, die Sehnsucht nach Konzerten - und warum sie begonnen hat, zu töpfern. Rahel Koerfgen 05.06.2021, 05.00 Uhr

Das Nähkästchen lag Anna Rossinelli zu Füssen. Die Sängerin hat einen neuen Song am Start - und den Begriff Überraschung erwischt. Nicole Nars-Zimmer

Frau Rossinelli, worüber plaudern wir?

Überraschung! Mit diesem Begriff hätte ich nicht gerechnet, also eine echte Überraschung (lacht).

Viele Menschen mögen keine Überraschungen im Leben. Wie stehen Sie dazu?

Ich mag sie - sehr sogar. Weil ich ein spontaner Mensch bin. Es liegt mir nicht, das ganze Leben durchzuplanen. Tut man das, ist man nicht offen für Überraschungen. Die gehören doch einfach dazu im Leben.

Erst recht in der Musikbranche.

Und wie! Ich habe gerade bei Konzerten schon einige böse Überraschungen erlebt, etwa, dass ein Musiker kurz vor dem Auftritt ausgefallen ist, oder dass das Bassdrum-Fell gerissen ist während des Gigs... Das passiert eigentlich nie. Dann mussten wir mit ziemlich schlechtem Sound improvisieren.

Und bezüglich Publikum?

Das ist natürlich immer eine Wundertüte. Ich habe schon alles erlebt, von begeisterten Zugabe-Rufen bis hin zu leeren Rängen an einem Firmenevent, weil wir erst zum Dessert auftraten und dann die meisten Leute bereits auf dem Nachhauseweg waren.

Erinnern Sie sich an eine schöne Überraschung?

Nun, ich wurde jetzt noch nie mit einer fetten Party zum Geburtstag überrascht, wie man das vom Film kennt...

...wünschten Sie sich das denn?

(überlegt) Ich brauche es nicht, aber schön wäre es sicher! Tolle Überraschungen sind für mich auch immer, wenn jemand spontan bei mir klingelt.

Jetzt zu einer faustdicken Überraschung: Vor zwei Wochen hat es der Freiburger Musiker Gjon's Tears beim Eurovision Song Contest (ESC) auf den dritten Platz geschafft. Haben Sie live mitgefiebert?

Nein, ich schaue mir den Wettbewerb eigentlich nie an. Aber ich habe bei der Punktevergabe reingeschalten und traute meinen Augen kaum, unglaublich und wirklich sehr überraschend, weil die Schweiz bekommt ja praktisch nie Punkte.

Sie mussten das ja vor zehn Jahr schmerzlich erleben, landeten mit 19 Punkten auf dem letzten Platz. Sind Sie ein bisschen neidisch?

Nein, überhaupt nicht, ich gönne ihm das total. Damals habe ich nicht damit gerechnet, dass wir eine hohe Platzierung haben werden. Aber der letzte Platz war schon eine Überraschung.

Welche Erinnerungen haben Sie an den Wettbewerb?

Dass ich mir während der Punktevergabe fast in die Hose gemacht habe aus Nervosität. Ich war so aufgeregt. Es war eine spannende Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber auf den ganzen Zirkus drumrum, auf all die Partys hätte ich verzichten können. Nach der Entscheidung wollte ich nur noch nach Hause.

Warum - mal abgesehen vom Resultat?

Ich habe mich fremdbestimmt gefühlt. Zwei Wochen lang war alles durchgeplant und -getaktet für uns. Ist ja auch klar, bei so einem Riesenevent braucht's Struktur. Aber wie ich schon zu Beginn sagte: Ich bin gerne planlos unterwegs.

Würden Sie eine zweite Teilnahme wagen?

Nein, niemals. Ich denke, der Wettbewerb ist vor allem für unbekannte Künstlerinnen und Künstler voll gut, ja ein Sprungbrett.

Wie auch für Sie! Das ist jetzt genau zehn Jahre her. Was ziehen Sie für eine Bilanz nach diesem Jahrzehnt?

Dass ich zufrieden bin mit unserer Entwicklung als Band und mit mir als Sängerin. Kürzlich habe ich mir meinen Auftritt am Eurovision Song Contest nochmals angesehen: Hei, ich klang wie ein Baby! Also stimmlich hat sich da schon was getan. Mein Englisch ist auch besser geworden.

Und was sagen Sie zu Ihrer persönlichen Entwicklung? Gibt's da eine überraschende Erkenntnis?

Keine Ahnung, ob das überraschend ist, aber ich bin sicher deutlich stärker geworden. Ich weiss, was ich will und was nicht. Früher liess ich mich oft herumschubsen, wurde beim ESC als «Nettes Mädchen von nebenan» betitelt, obwohl ich mich nie so gefühlt habe. Heute bin ich bestimmter, lasse nicht mehr alles mit mir machen. Und nehme auch nicht mehr alles persönlich. Daran musste ich echt arbeiten.

Woran denken Sie dabei?

Etwa an unser Crowdfunding-Projekt vor sechs Jahren, wie schlecht das von gewissen Medien aufgenommen wurde - eine böse Überraschung. Aber auch daran, dass viele Menschen denken, nur weil man einen Plattenvertrag hat, regnet es Geld. -Nein, ich habe keinen Pool, sondern lebe in einer Wohnung in Kleinbasel. Wenn Du in dieser Branche nicht für Dein Projekt kämpfst, jeden Tag, tut es keiner für Dich.

Vor einer Woche kam Ihre neue Single «Forevermore» raus. Wenn man sich den Songtext so anhört, klingt das stark nach Neuanfang...

Das ist Interpretationssache! Ich mag Songs, die unterschiedlich verstanden werden können. Im Fall von «Forevermore» - das Lied ist im zweiten Lockdown entstanden - geht es unter anderem darum, dass mir die Decke auf den Kopf fällt, dass ich mich eingeengt fühle und ausbrechen möchte. Auch darum, dass ich meinen inneren Antrieb wieder finden muss. Und selber für mich einstehen muss.

Der Song klingt überraschend positiv. Woher haben Sie in dieser dunklen Zeit der Pandemie diese positiven Vibes hervorgekramt?

Die waren nicht sofort da - nach der ersten Welle hatte ich so eine Null-Bock-Phase. Dann kam aber der Sommer und mein Konzert auf dem Floss im vergangenen September hat mir irgendwie den Kick gegeben, das Publikum war grossartig. Danach habe ich mich wieder richtig lebendig gefühlt. Und diese Energie habe ich dann in den Song transferiert.

Seither gab es keine Live-Auftritte mehr. Wann steht Anna Rossinelli wieder auf der Bühne? Gibt es schon ein Datum?

Im August treten wir am «Hiking Sounds»-Festival auf, der Konzertreihe mitten im Nirgendwo, man wandert quasi auf den Berg und dort spielt die Band. Zuerst in Meiringen und dann das Heimspiel auf der Wasserfallen. Sonst ist noch Vieles unklar, die Auflagen ändern ja auch ständig. Was fest steht: Ich freue mich unglaublich darauf, wieder auf der Bühne zu stehen. Es ist ja toll, ein Album aufzunehmen - aber live vor Publikum zu performen, ist unvergleichbar. Du fühlst Dich so lebendig, voller Adrenalin!

Wann erscheint das neue Album?

Wir haben im Moment keines geplant, wollen einfach hin und wieder einen Song veröffentlichen, die Fans stückchenweise überraschen. Ein Album zu produzieren, ist unglaublich teuer und zeitintensiv.

Zum Schluss drehen wir den Spiess um: Wann haben Sie das letzte Mal jemanden überrascht?

Oh, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich überrasche meine Liebsten immer wieder gerne, zum Beispiel die Mutter mit einem Blumenstrauss - nicht zum Muttertag, dann ist es ja keine Überraschung. Oder Freunde mit kleinen, handgemachten Geschenken.

Aha, handwerklich begabt sind Sie auch?

Naja (lacht). Ich habe vergangenes Jahr aus Langeweile einen Töpferkurs gemacht, weil ich nichts zu tun hatte. Das ist überraschend einfach, das könnten Sie auch. Ich brauchte etwas, das nicht mit Denken zu tun hat. In meinem Job als Musikerin bin ich stets mit mir selber konfrontiert, muss über mich selber nachdenken - das ist anstrengend, und da tut so etwas Profanes wie Töpfern einfach gut. Ich kam in die Ruhe rein.