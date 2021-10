Basler Cosplayer im Nähkästchen

Nähkästchen Basler Cosplayer über eine ganz eigene Welt: «Aus Uniformen wird irgendwann Folklore» Patrick Schlenker spricht mit der «Schweiz am Wochenende» über Zeitreisen, sein Motorrad – und welche Kriegshandlungen er nie nachstellen würde. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Zeitlich kam Patrick Schlenker schon ziemlich weit herum. Kenneth Nars

Herr Schlenker, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Patrick Schlenker: Ich habe «Reisen» gezogen.

Was verbinden Sie mit diesem Wort?

Ich bin gerne viel unterwegs. Das war in den vergangenen zwei Jahren nicht gerade einfach, aber seit einiger Zeit bin ich doch hin und wieder zum Reisen auch ausserhalb der Schweiz gekommen. Manches davon waren Ferien, anderes Hobby. Kürzlich war ich etwa in Arnheim, in Holland, mit meinem Oldtimer für eine historische Darstellung.



Oldtimer?



Ich fahre ein Motorrad der britischen Armee mit Jahrgang 1943. Dort war ich vier Tage unterwegs an geschichtsträchtigen Orten.



Wie muss man sich das vorstellen: Als Nachstellen von Kämpfen?



Dort jetzt nicht, nein. Reenactment betreibe ich seit dreissig Jahren. Das bezeichnet alles, was mit historischen Darstellungen zu tun hat. Mit Schlachten beschäftige ich mich nicht aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, sondern früheren Epochen: Austerlitz, Waterloo. Das sind teils riesige Anlässe, an denen eine ganze Schlacht nachgestellt wird. Die grösste Veranstaltung, an der ich je teilgenommen habe, fand 2013 in Gettysburg statt. 18'000 Menschen stellten damals den Sezessionskrieg während drei Tagen nach. So von wegen Stichwort Reisen. Aber meistens verreise ich eigentlich mit meiner Familie für ganz normalen Urlaub.



Sie sind eigentlich mehr ein Zeitreisender!



Ja, zeitlich bin ich schon viel herumgekommen.



Woher rührt dieses Interesse?



Das war schon immer so, seit Kindsbeinen habe ich mich für Geschichte interessiert. Meine Grosstante wohnte damals bei uns im Haus, sie hatte Jahrgang 1911. Sie erzählte mir viel von ihren Erlebnissen. Als ich 21 war, habe ich Leute kennen gelernt, die Militaria sammelten. Damit bin ich ins Reenactment hineingerutscht und habe mich sukzessive mehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Man bleibt ja nicht in einer Epoche stehen. Später habe ich mich mehr für das zivile Leben zu interessieren begonnen, nicht nur das Militärische. Heute biete ich Beratungen vor allem in diesem Bereich an.



Wie ist denn das Gefühl, wenn man sich in eine völlig fremde Zeit begibt?



Zunächst einmal ist es ein Verzicht auf vieles, das wir aus der heutigen Zeit als selbstverständlich kennen. Natürlich kommt es vor, dass ich das Handy für ein Erinnerungsfoto zücke. Aber grundsätzlich versuche ich schon, mich möglichst detailgetreu der dargestellten Zeit anzunähern. Ich trage dann auch das passend, was man von aussen nicht erkennen kann.



Reisen hat immer auch etwas mit einer Flucht zu tun, vor dem Alltag beispielsweise.



Das stimmt. Aber man darf nicht vergessen: Man bleibt ein moderner Mensch. Und wenn man in der Zeit zurückreist, dann immer auch nur in einen bestimmten Moment. Immer dort leben würde ich nicht wollen. Es ist mehr eine Erfahrung, gerade wenn man über längere Zeit unterwegs ist. Vor sechs Wochen bin ich mit Freunden den Grimsel hochgelaufen, in kompletter Ausrüstung aus der Zeit Napoleons. Waffen inklusive. Ich trug die richtigen Socken, die Schuhe von damals, die Hemden, sogar die Verpflegung war die gleiche wie anno 1799. Eine Flucht ist das nicht. Ich schlüpfe einfach in eine Rolle, mit der ich mich identifizieren kann.



Eine NS-Uniform würden Sie nie anziehen?



Nein, das würde ich nie tun. Darüber läuft seit Jahren eine Debatte in der gesamten Reenactment-Szene. Auch in anderen Kriegen kam es zu Verbrechen. Aber grundsätzlich ist es so: Je weiter zurück ein Krieg liegt, desto weniger politischer Zündstoff liegt darin. Irgendwann wird aus einer Uniform auch Folklore. Auf dem Grimsel waren wir eine Touristen-Attraktion. Das wäre nicht in jedem Kostüm der Fall.



Am Samstag startet die Fantasy Basel, dort zeigen Sie ganz andere Kostüme: Sie treten als Cosplayer auf, als Ant-Man. Wie gross ist der Spagat?



Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ich hatte früher schon einen Stand an der Fantasy Basel mit meinen historischen Kostümen und bin so zum Cosplay gelangt. Mein erstes Cosplay-Kostüm habe ich für meine Tochter gefertigt aus dem Film «Drachen zähmen leicht gemacht». Ich kann zwei Leidenschaften ausleben: mein Flair für Mode und das Modellbauen.



Sie sind ja gelernter Architektur-Modellbauer.



Genau.



Und warum Ant-Man?



Er ist eigentlich ein Anti-Held. Damit konnte ich mich recht gut identifizieren, er passt irgendwie zu mir. Der Schauspieler ist auch fast gleich alt wie ich. Ich habe auch andere Figuren nachgebaut, aber irgendwie bin ich immer wieder bei Ant-Man gelandet. An der Fantasy Basel zeige ich sechs verschiedene Kostüme.



Überschneiden sich die Szenen eigentlich?



Kaum. Es haben allerdings einige Kollegen, die ich aus dem Reenactment kenne, inzwischen mit Cosplay begonnen. Für mich persönlich sind es auch ganz unterschiedliche Dinge. Natürlich könnte ich gerade für Figuren aus historisch anmutenden Games vieles aus meinem Fundus verwenden. Auch noch von früher, als ich den Kostümverleih besass, sind viele Kostüme übrig. Aber darum geht’s mir nicht. Ich will detailgetreu die Filmfiguren nachbauen, gerade aus den Marvel-Filmen.