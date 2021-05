Nähkästchen Basler Konditorin Wencke Schmid: «Beim Thema Zucker war ich stets zurückhaltend» Die Basler Tortenkünstlerin plaudert aus dem Nähkästchen. Über Rückbesinnung, ihre neuste salzige Kreation und darüber, warum sie gerne Maltesers nascht. Rahel Koerfgen 23.05.2021, 05.00 Uhr

Wencke Schmid nahm das Nähkästchen mit in ihre über 100-jährige Backstube – und erwischte den Begriff Retro. Kenneth Nars

Frau Schmid, worüber plaudern wir?

Wencke Schmid: Oh, da steht «Retro».

Wie retro sind Sie?

Ich denke, jeder Mensch findet Gefallen an einem Stil aus der Vergangenheit. Diese rückwärtsgerichteten Modeströmungen werden ja immer wieder neu interpretiert. Mich sprechen die 1950er- und 1960er-Jahre an, die Möbel von damals mag ich sehr. Nicht per se, weil die von früher sind, sondern weil sie mich formal überzeugen.

Und das ziehen Sie im ganzen Haus durch?

Nein, ich kombiniere gerne alt mit neu; es ist eine gute Mischung. Meine Küche zum Beispiel ist supermodern ...

... im krassen Gegensatz zu Ihrer Backstube. Hier sind die meisten Geräte mindestens 50 Jahre alt.

Warum sollte ich mir neue Geräte anschaffen, wenn die alten funktionieren? Es ist viel nachhaltiger, eine Maschine zu benutzen, bis sie kaputt ist. Bei den alten Geräten ist die Technik ausserdem nicht so kompliziert wie bei neuen Produkten. Sie sind auch weniger anfällig.

Warum sind rückwärtsgerichtete Modeströmungen so populär?

Sie geben uns Halt. Alles, was rückwärtsgerichtet ist, sieht man im besseren Licht. Der andere Aspekt ist, dass man sich auf die positiven Dinge von früher besinnt und versucht, diese in die jetzige Zeit zu integrieren. Heute wird wieder viel mehr von Hand gemacht als noch vor zwanzig Jahren, man denkt wieder lokaler, besinnt sich in der Landwirtschaft auf die Permakultur. Die Konsumenten kaufen unverpackte Ware, so wie früher – das sind rückwärtsgerichtete Gedanken, die jetzt modern sind. Das ist für mich auch der einzig richtige Weg.

War früher alles besser?

Mitnichten. Schon nur, wenn wir ans Gesundheitssystem denken, auch an den Umgang mit der Umwelt und vor allem ans Thema Gleichberechtigung. Politisch gesehen war's für die Frauen überhaupt nicht besser.

Profitieren Sie mit Ihren handgemachten Torten, Petit Fours und anderen süssen Kleinigkeiten von der Retrowelle? Sie sind ja der Liebling der Basler Schleckmäuler.

Ja, wenn ich die letzten Jahre zurückblicke auf jeden Fall. Heute möchte der Konsument im Idealfall den Produzenten kennen und einen lokalen Anbieter unterstützen – so wie früher. Die Leute mögen den persönlichen Kontakt, das schafft Vertrauen. Im Vergleich zu vor 20 Jahren, als ich hier angefangen habe, hat das enorm an Wichtigkeit gewonnen.

Das ist vor allem beim Thema Lebensmittel so.

Dafür gibt es einen einfachen Grund: Lebensmittel nehmen wir in uns auf, verinnerlichen sie. Das ist also ein grosser Vertrauensbeweis an den Produzenten. Wenn man sich das überlegt, isst man doch lieber Erzeugnisse von jemandem, den man kennt. Von dem man weiss, dass alles mit Liebe und Sorgfalt gemacht wird.

Viele Menschen besinnen sich heute punkto Ernährung zurück zu einer gesünderen Lebensweise, etwa, dass sie weniger Zucker essen. Macht sich da eine gewisse Zurückhaltung bemerkbar gegenüber Ihren Produkten?

Nein, gar nicht. Wenn die Leute zu mir kommen oder etwas bestellen, dann gönnen sie sich bewusst etwas – und das gerne. Zudem habe ich nie mit viel Zucker gearbeitet, war da stets zurückhaltend. Zucker kann den Geschmack verfälschen, ja übertünchen.

Bei welchem Lebensmittel werden Sie schwach?

Oh, bei ganz vielem. Ich habe einen sogenannten Dessertmagen, am liebsten probiere ich bei einem Buffet alles aus. Es muss einfach gut zubereitet und im Idealfall schön angerichtet sein. Aber ich esse manchmal auch ganz fiese Dinge, zum Beispiel Maltesers oder so einen Schmarren. Wir essen oftmals Dinge nur, weil sie eine Erinnerung in uns wecken. Da ist der Geschmack sekundär. So geht es mir mit den Maltesers.

Wie ist es Ihnen in der Pandemie ergangen?

Wie vielen, die in der Gastronomie tätig sind: nicht gut. Hauptsächlich werden meine Backwerke im grossen Stil für öffentliche und private Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage bestellt, ausserdem beliefere ich Restaurants. Diese Aufträge fielen alle weg. Da ich vorher gut gearbeitet habe, konnte ich das aber verkraften. Trotzdem habe ich mir jetzt ein zweites Standbein aufgebaut, das Feinkost-Café Smørrebrød in der Boutique Danoise.

Erzählen Sie.

Im Feinkost-Café biete ich alle meine bekannten süssen Leckereien an, und, wie der Name schon sagt, Smørrebrød in allen erdenklichen Varianten. Wir haben im Oktober eröffnet – und mussten sogleich wieder schliessen wegen des Lockdowns. Wenn alles gut geht, haben wir ab Juni wieder geöffnet, inklusive Take Away.

Smørrebrød, das dünne, belegte Schwarzbrot, ist ja salzig! Passt das zu Wencke Schmid, der Tortenkönigin?

Die Smørrebrød bedeuten gewissermassen eine Neuorientierung. Sinn des Lebens für mich ist, dazu zu lernen. Ich nehme immer wieder Neues in mein Sortiment auf. So sind etwa die Zimtschnecken und die Zitronengugelhöpfli relativ neu. Aus der Retrospektive betrachtet hat sich diese Haltung gelohnt. Salziges wollte ich schon länger probieren, nicht nur, weil mein Umfeld mich immer wieder danach gefragt hat, sondern um mich weiter zu entwickeln. Es war eine gute Entscheidung.

Sie sind im Norden Deutschlands aufgewachsen und haben in Ostfriesland die Ausbildung zur Konditorin gemacht. Warum sind Sie in Basel gelandet vor 20 Jahren? Liegt ja nicht gleich um die Ecke.

Damals nach der Lehre hatte ich das Ziel, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Es hiess, wer in der Schweiz eine Zeitlang als Konditorin arbeitet, schafft es schnell auf einen solchen Dampfer. Denn die Pâtissiers hierzulande haben einen exzellenten Ruf. Der Liebe wegen bin ich dann hiergeblieben.

Und war es, auch aus der Retrospektive betrachtet, richtig, dass Sie vor 20 Jahren nach Basel gekommen sind?

Auf jeden Fall. Mit dem Schiff hat's zwar nicht geklappt, dafür mit ganz vielen anderen Dingen. Ich arbeite heute noch mit genau so viel Hingabe und Liebe an meinen Torten wie damals. Aber man muss es sich spannend halten.