Nähkästchen Basler Rapperin «svmthoX»: «Was wir alle brauchen, ist die Liebe» Die 28-jährige Basler Rapperin «svmthoX» alias Néisha da Silva spricht im Nähkästchen über Selbstfindung, Alltagsrassismus und ihre zwei Persönlichkeiten.

Lea Meister 06.03.2021, 05.00 Uhr

Néisha, der bürgerliche Name der Rapperin, bedeutet «ruhige Seele». Kenneth Nars

SvmthoX, worüber sprechen wir?

SvmthoX: Aktivismus. Ein Begriff mit viel Gewicht. Ich finde es schade, dass ich erst jetzt den Mut gefunden habe, das zu sagen, was ich schon immer sagen wollte.



Über die Musik als Ventil?

Genau. Als Schwarze Frau in der Musik, als weibliche Künstlerin im Rap. Wir haben uns seit den 90er-Jahren sehr gut weiterentwickelt, es gibt aber immer noch viel zu tun. Ich vertrete als Rapperin meine Meinung, hoffe aber immer auch, dass ich Leute finde, die hinter mir stehen und meine Meinung teilen. Als Frau in der Hip-Hop-Szene ist es immer etwas schwieriger.

Sind männliche Unterstützer in dieser Szene mehr wert als weibliche?

Viele werden nicht mögen, was ich jetzt sage, aber ich denke schon, ja. Und ich finde das ziemlich traurig. Es gibt viele Rapperinnen in der Region, die ich unterstütze und die mich unterstützen. Man unterstützt sich aber irgendwie nur gegenseitig, und von aussen kommt nicht viel. Männliche Anhänger hingegen erhöhen automatisch deine Glaubwürdigkeit…

Als Frau haben Sie in dieser Szene also nur einen «Wert», wenn Sie von Männern unterstützt werden. Das ist bitter, oder?

Ja, sehr. Trotzdem ist diesbezüglich, wie gesagt, schon viel passiert. Heute ist es uns egal, wir wollen einfach machen können. Wir leben in einer Zeit, in welcher die Frau auch einfach einmal für sich selbst schauen kann. Ich freue mich, dass ich das erleben und Teil davon sein darf.

«Als junges Mädchen habe ich mir immer eine hohe Stimme gewünscht und mich mit meiner tiefen Stimme unwohl gefühlt.» Kenneth Nars

Ihre Musik klingt richtig tough. Oft ist man sich nicht sicher, ob eine Frau oder ein Mann rappt. Wenn Sie früher mit der Musik begonnen hätten, wäre sie dann sanfter gewesen?

Sie bringen es auf den Punkt. Als junges Mädchen habe ich mir immer eine hohe Stimme gewünscht und mich mit meiner tiefen Stimme unwohl gefühlt. Dann habe ich sie trainiert und irgendwann realisiert, dass das Beste, was ich machen kann, ist, ich selbst zu sein. In meinen Songs sollen sich alle Menschen wiedererkennen dürfen. Auch diejenigen, die noch nicht genau wissen, wer sie sein sollen. Denn eines sind wir alle: Menschen.

Während andere sich finden, während sie Musik machen, haben Sie sich also gefunden, um Musik zu machen?

Genau. Gleichzeitig ist die Musik für mich auch eine Form der Therapie. Ich schreibe auf, was ich erlebt habe. Dadurch geht es uns besser – Néisha und svmthoX. Vielleicht kann ich durch meine Musik Menschen erreichen, die Ähnliches erlebt und zu erzählen haben.

Inwiefern hat Ihnen dieser Selbstfindungsprozess als Frau und vielleicht auch als Schwarze Frau geholfen?

SvmthoX ist die Frau, die ich schon als Kind immer sein wollte. Ich habe sie mir in meinen Gedanken immer ausgemalt. Zu 100 Prozent bin ich sie noch nicht, ich bin aber auf dem richtigen Weg. Manchmal kann ich von svmthoX, also meiner Künstlerinnenpersönlichkeit, auch im Alltag als Néisha profitieren. SvmthoX ist ehrlicher, direkter, kann besser nein sagen.

Switchen Sie manchmal zwischen den beiden Persönlichkeiten?

Ja, sehr oft. Zum Beispiel jetzt bin ich recht nervös, das ist Néisha. Gleichzeitig weiss ich aber, dass svmthoX im Vordergrund steht, das macht es gerade gar nicht so einfach (lacht). Néisha ist etwas schüchterner, svmthoX sagt dann: «Komm schon, das kannst du doch», sie vermittelt Sicherheit.

Rapperin svmthoX aus Basel ist sehr aktiv in der BLM-Bewegung. Kenneth Nars

Haben Sie gleichzeitig mit dem Schritt in die Musik auch den Schritt in den politischen Aktivismus gewagt?

Das war tatsächlich so. Ich war mir lange nicht sicher, ob ich meinen Stolz, Schwarz zu sein, auch gegen aussen zeigen darf.

Wovor hatten Sie Angst?

Vor anderen Menschen. Ich fühle mich als Schweizerin. Aber sehen Schweizerinnen und Schweizer mich auch als Schweizerin? Ich hatte Angst, schnell verurteilt und beurteilt zu werden. Ein guter Freund von mir hat den Verein Afro Basel gegründet, was mir dabei geholfen hat zu realisieren, dass Stolz und politischer Einsatz nichts Negatives sein müssen. Wir sind alle zusammen darum besorgt, eine Veränderung herbeizuführen. Wenn ich mit meiner Musik dazu beitragen kann, umso besser.

Inwiefern beschäftigt Sie das Thema Rassismus im Alltag?

Ich habe keinen Freund. Wenn ich jetzt jemanden daten würde, wäre mir völlig egal, was er für eine Herkunft hat. Sobald es aber ernst wird und er nicht Schwarz sein sollte, werde ich automatisch darüber nachdenken, wie seine Familienmitglieder darauf reagieren könnten, dass ich Schwarz bin. Diese Gedanken sind einfach da. Und genau deshalb müssen wir über solche Dinge reden, um das Bewusstsein aller dafür zu schärfen. «We have to talk about it», sonst finden wir niemals Lösungen.

Reden Sie auch mit Unbelehrbaren?

Ja, aber oft bricht es mir dann einfach das Herz, und ich lass es bleiben.

Wo entstehen solche Gespräche?

Meistens nach einem blöden Kommentar. Am Rhein nannte mich ein Mann einmal sein «African Girl». Ich habe ihn dann gefragt, weshalb er jetzt so auf meiner Herkunft herumreiten muss. Dann kommen auch sehr oft diese Stereotype ins Spiel, wie dass alle Schwarzen Frauen einen grossen Hintern haben. Ich habe keinen grossen Hintern, bin ich jetzt keine Schwarze Frau deswegen? Gewisse Menschen hängen so an diesen Stereotypen und an ihrer eigenen Wahrheit, dass man nicht mehr machen kann, als das herauszulassen, was man sagen will und kann. Ob es dann zu einer Veränderung kommt, kann man nicht mehr beeinflussen.

Was muss auf der Welt im Kleinen getan werden?

Niemand sollte sich schämen, Schwäche zu zeigen. Es ist völlig in Ordnung, wenn es einem nicht gut geht. Die Generation unserer Eltern hat nicht zu sich geschaut und viele Traumata auf uns übertragen. Damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen und an uns arbeiten. Gleichzeitig kommen der Druck und die Verantwortung der nächsten Generation gegenüber. Wir stehen also wie zwischen zwei grossen Druckwellen. Es ist in Ordnung, damit manchmal nicht klarzukommen. Was wir alle brauchen, ist die Liebe. Liebt euch gegenseitig, Leute!