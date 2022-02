Basler Regisseur Frank Matter im Nähkästchen über Generationen

Nähkästchen Basler Regisseur Frank Matter: «Befreiung spielt in meinem Film eine grosse Rolle» Der prämierte Basler Filmemacher plaudert aus dem Nähkästchen. Über seinen neuen Film Parallel Lives, Konventionen und Geburtstagszwillinge. Rahel Empl Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frank Matter (57) hat den Begriff Generation aus dem Nähkästchen gefischt. rza

Herr Matter, welchen Begriff haben Sie erwischt?

Frank Matter: Generation.

Was kommt Ihnen dazu in den Sinn?

Dass es schwierig ist zu bestimmen, wann eine Generation beginnt und aufhört. Die Unterschiede sind teilweise aber schon eklatant; ein Babyboomer, der in den 50ern auf die Welt kam, wurde von ganz anderen Dingen geprägt als ein Mensch der Generation X, der in den 80ern und 90ern gross wurde.

Sie gehören mit Jahrgang 1964 noch knapp den Babyboomern an, danach folgte die Generation X.

Ich bin ein Grenzfall. Geprägt haben mich als Kind sowohl der Babyboomer-Wohlstand und die Nachwehen des Kriegs – bei Eltern und Grosseltern vieler Babyboomer schwang deswegen stets etwas Schweres mit, das schlug sich in einer konservativen Erziehung nieder. Demgegenüber standen die Ausgelassenheit und Rebellion der Party- und Drogenszene in den 80er- und 90er-Jahren.

Jede Generation ist geprägt von einem Kulturwandel. Was war das in Ihrem Fall?

Zum einen: Mich in der Jugend aus den obengenannten Konventionen zu lösen. Vielen Menschen, die in der ersten Hälfte der 60er-Jahre geboren sind, ging es wohl ähnlich. Zum anderen wuchsen wir in einer analogen Welt auf mit Schwarz-weiss-TV und wurden dann als junge Erwachsene mit der Digitalisierung konfrontiert.

Derzeit läuft Ihr Film «Parallel Lives» in den Kinos. Sie porträtieren vier Menschen von vier Kontinenten, die wie Sie am 8. Juni 1964 Geburtstag haben. Wie entstand die Idee dazu?

Beim Klassentreffen vor acht Jahren. Ich sah viele Kameraden aus der Schulzeit in Sissach nach Jahrzehnten erstmals wieder, alle haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Dabei fiel mir der Dorfpfarrer ein, der uns Kinder stets gemahnt hatte, demütig zu sein, in einem Land wie der Schweiz aufwachsen zu dürfen. Da fragte ich mich, wie mein Leben woanders verlaufen wäre.

Die Protagonisten kommen aus China, Südafrika und den USA – warum die drei Länder?

Die Kulturrevolution in China und das Apartheidregime in Südafrika haben mich bewegt und geprägt. In den USA habe ich lange gelebt, unter anderem in New York. Da kam ich auch zum Film.

Wie haben Sie Ihre Geburtstagszwillinge aufgespürt?

Unter anderem mit Aufrufen auf Facebook. In China fragte ich lokale Bekanntschaften an, in Südafrika nahm ich Kontakt zu Journalisten auf. Es haben sich dann rund 30 Leute gemeldet.

Warum diese Vier?

Sie mussten für exemplarische Geschichten unserer Generation stehen, die sich mit meinem Leben verweben liessen. Das war der Deal, dass auch ich offen über meine Story rede, um bei den Protagonisten Vertrauen zu schaffen. Und die Chemie ist bei einer solchen Arbeit, bei der man sich nahe kommt, natürlich auch wichtig.

Wer von den Vieren hat Sie emotional am meisten berührt?

Schwierig zu sagen. Bei allen war von Anfang an eine Nähe da, das hat mich sehr überrascht. Vielleicht war es einfach das Bewusstsein, dass wir am selben Tag geboren wurden.

Was ist – abgesehen vom Geburtstag – der rote Faden von «Parallel Lives»?

Diese anfangs besprochene Befreiung spielt bei den Protagonisten eine grosse Rolle. Sei es vom konservativen Elternhaus, sei es von der Rassentrennung. Bei Li, dem Chinesen, läuft es allerdings genau umgekehrt: Er wuchs im Chaos der Kulturrevolution auf; für ihn fühlt sich sein heutiges stabiles, geregeltes Leben befreiend an.

Da mutet eine Kindheit in der Schweiz tatsächlich wie Luxus an.

Und doch lag der Dorfpfarrer falsch, wie ein Protagonist beweist: Michel wuchs in Paris in einem wohlhabenden Umfeld auf, flüchtete aber vor dem despotischen Vater in die USA. Dort lebt er heute nach Jahrzehnten der Party- und Drogeneskapaden von der Hand in den Mund.

Die vergangenen zwei Coronajahre verlangten uns allen viel ab. Wie ist es Ihnen ergangen? Die Pandemie hat die Krise des Kinos ja noch verschärft.

Meine Produktionsfirma sass auf vier fertigen Filmen, die wegen der Lockdowns lange nicht gezeigt werden konnten. Dazu kommt nun die Ungewissheit, ob sich das Kino von Corona wieder erholen kann. Die Zeit hat mir aber auch gutgetan, da ich entschleunigen konnte. Ich habe in meinem Zuhause in Kleinhüningen viel gelesen.

Für die junge Generation von heute war das «Eingesperrtsein» ein Graus. Was für langfristige Auswirkungen wird die Pandemie auf sie haben?

Schwierig. Sie ist definitiv nicht zu beneiden. Zwar handelt es sich «nur» um zwei Jahre, die sie verpasst hat. Es könnte aber sein, dass dieses sich Zurückziehen in den Privatbereich noch andauern wird. Dieses «Küsschen da, Küsschen dort», wie es unsere Generationen zelebriert haben, wird nicht so schnell zurück sein. Auch die Unbeschwertheit nicht.

Sie mussten derweil wegen der Pandemie zwei Jahre lang darauf warten, dass «Parallel Lives» in die Kinos kommt.

Es war schon unangenehm. Als ob man ein Kind nicht gebären kann. Das hat mich blockiert. Jetzt, da der Film im Kino läuft, kann ich entspannt vorwärts schauen.

Was steht denn als Nächstes bei Ihnen an?

Ein Film über die Nacht. Dazu inspiriert hat mich ein Buch von Elisabeth Bronfen zur Psychologie und Soziologie der Nacht.

Stehen Sie eigentlich noch in Kontakt zu Ihren Protagonisten von «Parallel Lives»?

Hin und wieder ja. Wir gratulieren uns stets zum Geburtstag (lacht). Aber die räumliche Distanz macht es schwierig, etwas Enges aufzubauen.

Parallel Lives. 2019/2020, läuft derzeit im Kultkino Atelier in Basel. www.kultkino.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen