Nähkästchen Basler Theologin Delphine Conzelmann zu hohen Erwartungen: «Ich bin vorsichtig geworden» Die reformierte Theologin (27) gehört seit einem halben Jahr zum Team des Pfarramts für Industrie und Wirtschaft beider Basel. Sie plaudert zu Heiligabend über familiäre Spannungen an Weihnachten, die Bedürfnisse der Unternehmen während der Pandemie, über wohltuende Stille – und Ehrlichkeit. Rahel Empl Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Delphine Conzelmann: «Man hat in diesen Tagen die Erwartung, dass es harmonisch zu- und hergeht im Familienkreis.» Kenneth Nars

Frau Conzelmann, was ist das Thema?

Delphine Conzelmann: Ich habe den Begriff Erwartungen erwischt.

Was hatten Sie im Vorfeld für Erwartungen zu diesem Gespräch?

(lacht) Das Schöne am Nähkästchen-Interview ist, dass man nie weiss, welchen Begriff man zieht. Insofern habe ich versucht, mir keine Gedanken zu machen. Ich habe mich jedoch darauf gefreut. Vorfreude ist für mich das Gegenstück zu einer bestimmten Erwartung.

Weihnachten ist nicht nur mit Traditionen und schönen Erinnerungen verbunden, sondern auch mit Erwartungen ...

... ja, insbesondere mit grossen zwischenmenschlichen Erwartungen. Etwa, wie sich Familienmitglieder zu verhalten haben. Schwelende Konflikte werden ignoriert, man hat in diesen Tagen die Erwartung, dass es harmonisch zu- und hergeht. Anstatt das Fest einfach mal auf sich zukommen zu lassen, zu schauen, wie einem die Familienmitglieder begegnen. Und: akzeptieren, wie die Situation dann ist.

Wir sollten also die Erwartungen an Weihnachten runterschrauben.

Besser wäre es. Für einen selber und alle anderen.

Das ist doch fast nicht möglich. Erwartungen zu haben, ist menschlich. Man hat immer Erwartungen, sei es, wenn man an ein Konzert geht, einen neuen Job beginnt, jemanden kennen lernt ...

Ich sage nicht, dass es einfach ist. Man sollte aber vorweg die Möglichkeit einberechnen, dass gewisse Erwartungen nicht erfüllt werden. Und dann sich in Akzeptanz üben. Weihnachten, die Geburt Jesu, symbolisiert in der christlichen Tradition ein Stück weit die Tatsache, sich von Erwartungen loszusagen. Christus ist nicht in einem Palast geboren worden, wie man es von einem König, als der er im Christentum verehrt wird, erwarten könnte, sondern in einem Stall. Man kann zum Weihnachtsfest daraus schöpfen und sich sagen: Manchmal kommt es anders, als man denkt.

Was löst Weihnachten bei Ihnen persönlich aus?

Gemischte Gefühle. Was ich schade finde: Die Adventszeit rast mehr und mehr an uns vorbei. Dann ist plötzlich Heiligabend, und wir alle sollen die Dinge vergessen, die uns den ganzen Dezember lang beschäftigt haben. Das ist eine grosse Herausforderung, Knall auf Fall mit dem Alltag zu brechen. Ich versuche deshalb im Advent, mich bewusst einzustimmen. Damit ich von diesem weihnachtlichen Hochgefühl schon davor ein wenig zehren kann.

Wie stellen Sie das an?

Gerade in diesem Jahr ist mir bewusste Stille wichtig geworden. Dann bin ich weder am Laptop noch am Handy, bin einfach einen Moment in der Stille und geniesse das. Diese Möglichkeit empfehle ich sehr, Stille ist für jede und jeden verfügbar. Eine besondere Herausforderung ist es, gemeinsam still zu sein. Das Industriepfarramt beider Basel bietet sogenannte Stille Mittagslunches an.

Gibt es dafür eine Nachfrage?

Und wie. Die Begeisterung ist gross, die Nachfrage nach Terminen im neuen Jahr bereits da. Ich denke, die Menschen geniessen es, wenn dieser Druck weg ist, etwas sagen oder wissen zu müssen. Wenn sie einfach sein können.

Sie sind seit gut einem halben Jahr im Pfarramt für Industrie und Wirtschaft tätig. Ein neuer Job ist stets mit vielen Emotionen verbunden. Sorgen Sie sich darüber, dass Sie den Erwartungen nicht gerecht werden können?

Durchaus. Als junge Frau in der Kirchenlandschaft, die nicht in diesem Umfeld aufgewachsen und erst im Studium damit in Berührung gekommen ist, gehe ich gewisse Dinge anders an. Aus der Optik vieler ist das erfrischend unerwartet. Und das wiederum schürt Erwartungen an mich, im Sinne einer Aufbruchstimmung, einer Veränderung. Das kann schon einen gewissen Druck erzeugen, aber auch für Enthusiasmus sorgen. Dass etwa Unternehmen zu einer Kooperation mit uns bereit sind.

Worauf haben Sie als Industriepfarrerin Ihr Hauptaugenmerk gelegt?

Ich glaube daran, dass die Seele des Menschen Platz hat in der Arbeitswelt. Dass nicht nur unsere Hände und unser Kopf arbeiten, sondern auch unsere Seele. Sie geht in diesem Umfeld oft unter. Hier kann das Pfarramt einen Beitrag leisten mit konkreten praktischen Hilfestellungen für Arbeitnehmer oder mit Schulungen für Arbeitgeber. Der Seele im Arbeitsalltag einen Platz einzuräumen, kann sich positiv auf die Qualität der Arbeit auswirken.

Inwiefern?

Ob die Seele bei der Arbeit dabei ist oder eben nicht, merkt man meiner Ansicht nach einer Dienstleistung, einem Produkt an. Es lohnt sich, die Tatsache miteinzubeziehen, dass ein Mensch verschiedene Dimensionen hat. Und es lohnt sich, dies zu fördern; das wirtschaftliche Interesse steht dieser Tatsache nicht diametral entgegen. Einigen Unternehmen wird jetzt bewusst, dass das Seelenleiden ihrer Mitarbeiter nicht nur den einzelnen Arbeitnehmer, sondern sie als ganze Institution betrifft und sich negativ auf die Jobperformance auswirken könnte. Da steht das Personalmanagement in der Verantwortung, da bieten wir auch Hand.

Wie sehen das die Unternehmen?

Viele Firmen, seien es KMU oder auch Grosskonzerne, sehen durchaus Handlungsbedarf. Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen, auch mit bestehenden Sozialstellen zusammen. Sehr gefragt sind zudem Plattformen, wo sich Leute in einem respektvollen Umfeld begegnen können. Der Dialog zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ein wichtiger Pfeiler des Industriepfarramts. Das ist heute besonders wichtig, weil die Spaltung der Gesellschaft aktuell ein grosses Problem darstellt.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit es zu einem guten Dialog kommt?

Fakt ist: Jeder hat Erwartungen an andere und für sich selber. Insofern denke ich, dass man die eigenen Erwartungen auf den Tisch legen muss und gleichzeitig Verständnis für die Erwartungen und Anliegen der anderen zeigt. Dann ist es möglich, in einen Dialog zu treten. Ich habe das oftmals schon praktisch umgesetzt, sowohl geschäftlich als auch privat. Wenn man mit den eigenen Ängsten und Hoffnungen offen umgeht, schafft man ein viel entspannteres Umfeld.

Zurzeit schüttelt ein Virus die Welt durch. Macht es Sinn, Erwartungen an die Zukunft zu formulieren?

Schwierig. Seit Beginn der Pandemie habe ich feststellen müssen, wie sehr mich Erwartungen belastet haben. Am Anfang haben wir erwartet, dass die Pandemie nach drei Wochen vorbei ist, dann wurde erwartet, dass es nie einen Lockdown gibt, und schliesslich, dass die Impfung uns wieder ein normales Leben ermöglicht. Keine dieser Erwartungen hat sich erfüllt; diese Tatsache hat dazu beigetragen, dass jetzt so viel Enttäuschung und Frustration in der Gesellschaft spürbar ist. Deshalb bin ich vorsichtig geworden.

Inwiefern?

Nein, das nicht. Ich versuche Tag für Tag, die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Natürlich hoffe ich, dass sie sich zum Besseren entwickelt. Das ist entscheidend: In der jetzigen Zeit sollten wir alle mehr hoffen und weniger erwarten. Man kann sogar entgegen den Erwartungen hoffen! Aber Hoffnung lässt Raum dafür, dass es anders und vielleicht sogar besser kommt, als unsere konkreten Erwartungen es uns vorschreiben.

Man könnte erwarten, dass die Kirche hier eine wichtige Rolle einnimmt. In solch schwierigen Zeiten sind die Menschen doch empfänglich für spirituelle Themen.

Diesbezüglich sollten kirchliche und religiöse Institutionen jetzt viel Verantwortung übernehmen. Denn die Menschen sind nun für alles Mögliche empfänglich, das ihnen Halt geben kann, und das sind nicht nur schöne Botschaften, sondern auch solche, die zu Spannungen und gar Spaltung führen können. Insofern muss die Kirche einen entsprechenden Halt bieten, der verhindert, dass sich die Menschen gegeneinander richten.

Das Pfarramt für Industrie und Wirtschaft beider Basel wurde vor 50 Jahren ins Leben gerufen. Träger sind die katholischen und reformierten Kirchen aus beiden Kantonen. Delphine Conzelmann ist seit Mai dieses Jahres Teil des Pfarrteams mit einem Schwerpunkt auf die Integration von Spiritualität in den Arbeitsalltag. Die 27-Jährige ist reformierte Theologin. Nach einem Studium in Basel und den USA schliesst sie im Januar 2022 ihr Doktorat an der Universität Basel ab.

