Nähkästchen Chartstürmer Zian: «Ich vergleiche das Musikmachen gerne mit dem Kochen» Der Baselbieter Musiker spricht im Nähkästchen über die Sprache, seinen Werdegang und seinen Hut. 23.04.2022, 05.00 Uhr

Der Mann mit dem Hut ohne Hut: Zian im Nähkästchen. Juri Junkov

Zian, über was sprechen wir heute?

Zian: Wir sprechen über Sprache, Sprachen, Sprachaffinität. Ich weiss noch nicht genau, in welche Richtung es gehen wird. Finden wir es heraus.

Das ist doch eine gute Idee. Wie spricht man eigentlich Ihren Namen aus?

Grundsätzlich wie man will. Man kann ihn auf Englisch (Seien) oder auf Deutsch aussprechen. Das finde ich gerade das Schöne daran. Ich kann meinen Zuhörerinnen und Zuhörern diese Interpretationsfreiheit lassen.

Welche Bedeutung hat die Sprache in Ihrem Leben?

Früher hatte sie lustigerweise gar keine grosse Bedeutung. Ich war damals näher mit den Naturwissenschaften verbunden. Irgendwann kam dann der Dreh: ich habe herausgefunden, wie vielseitig die Sprache doch sein kann. Und siehe da, heute mache ich sogar Musik, und habe mich für eine Sprache entschieden.

Genau, Sie singen auf Englisch. Wie kam es dazu?

Der Ursprung dafür war ein Sprachaufenthalt, den ich als 14-Jähriger in Kanada absolviert habe. Ich war rund zehn Monate lang dort. In meinem Beruf hat sich das mit der englischen Sprache dann weitergezogen. Aufgrund von viel Kontakt mit ausländischen Kunden wollte ich mein Englisch, das bereits gut war, auf die nächste Stufe bringen. Deswegen befasste ich mich einmal mehr mit der Sprache, und polierte sie auf ein «Business English» hoch. Als es darum ging, in welcher Sprache ich Musik machen will, entschied ich mich dann für Englisch.

Zur Person Zian hat im letzten Jahr aus dem Nichts mit seiner ersten Single «Show you» den Platinstatus erreicht. Der Newcomer des Jahres 2021 steht bei Sony Music Switzerland unter Vertrag und hat zu Beginn dieses Jahres sein Debütalbum «Burden» herausgebracht. Nun stehen ihm seine Frühlings-Tournee und der erste Festivalsommer bevor.

Was macht diese Sprache denn für Sie aus?

Englisch ist für mich extrem facettenreich. Die Aussagen in dieser Sprache bieten andererseits einen viel grösseren Interpretationsspielraum als das Schweizerdeutsche. Bei uns gibt es für jedes Ding und jede Sache ein eigenes Wort. Das ist im Englischen nicht der Fall. Ich wollte zudem auch einfach zeigen, dass ein Schweizer Musik auf Englisch machen kann, ohne dass die Zuhörenden einen Akzent heraushören können. Das braucht aber einiges an Arbeit.

Wie haben Sie das geschafft?

Der Sprachaufenthalt hat mir da sicher auch geholfen, denn in einem solch jungen Alter lernt man eine fremde Sprache viel eher. Ich bin immer dran geblieben und habe den Bezug zum Englischen nie verloren. Ausserdem haben mein Team und ich uns auch eine gute Vorbereitungszeit gegönnt und sind erst mit der Musik herausgekommen, als es für uns wirklich perfekt war. Beim akzentlosen Singen ist es ganz wichtig, dass man die Sätze nicht so ausspricht, wie wir sie in der Schule gelernt haben, sondern eben so, wie die Menschen in Nordamerika sprechen würden.

Haben Sie nicht Angst, hierbei als Produkt abgestempelt zu werden?

Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die das so sehen. Doch schon alleine von meinem Werdegang her würde ich mich nicht als Produkt beschreiben. Bei mir steht immer die Musik im Vordergrund.

Sie sind mit ihrer Platinsingle «Show You»ziemlich aus dem nichts in die Charts katapultiert. Wie ist das passiert?

Ich muss sagen, ich hatte immer wieder das Glück, auf Menschen zu stossen, die etwas in mir gesehen haben. Ich ziehe hierbei immer gerne den Vergleich mit dem Kochen. Ich habe die Grundzutaten, und die Menschen um mich herum können mir dabei helfen, die speziellen Saucen herzustellen und das Essen schön anzurichten. Denn mein heutiger Manager, der mich damals entdeckt hat, Sony, und auch Henrik Amschler, der mich produziert, machen genau das. Wir haben uns dann Zeit gelassen. Als alles angerichtet und mein Debütalbum «Burden» im Kasten war, haben wir es gewagt.

Als Sie mit «Show You» in die Charts kamen, wusste längere Zeit niemand, wer Sie sind. Wieso haben Sie ihr Gesicht zu Beginn verdeckt gehalten?

Wie gesagt, bei mir hat die Musik immer im Fokus gestanden. Deshalb wollte ich zuerst nur das Lied für sich sprechen lassen. Durch die Pandemie fielen auch alle Konzerte aus, weswegen ich mit meiner Enthüllung etwas zuwarten musste.

Hat Ihnen die Coronapandemie den Einstieg ins Musikgeschäft vereinfacht?

Auf jeden Fall. Für mich fiel zu Beginn der ganze Öffentlichkeitsrummel weg. Ich konnte meine Babyschritte im Business weg von jeglicher Aufgeregtheit machen und mich auch ein wenig eingewöhnen. Doch die ersten Auftritte kamen dann bald.

Wurden Sie darauf vorbereitet?

Niemand kann einen darauf vorbereiten (lacht). Da stehst du plötzlich im ausverkauften Wankdorf und Hallenstadion auf der Bühne und musst performen. Ein sehr spezielles Gefühl. Doch es macht mir richtig Spass.

Sie sind in diesem Jahr für drei «Swiss Music Awards» nominiert. Was bedeutet Ihnen das?

Schon nur diese Nomination bedeutet alles für mich. Im Endeffekt ist es mir gar nicht wichtig, dass ich gewinne. Vielleicht werde ich ja der neue Leonardo DiCaprio der Schweizer Musikszene. Denn an einen einmaligen Gewinner erinnert sich niemand, den ewigen Zweiten hingegen schon.

Etwas, an das man sich bei Ihnen erinnert, ist ihr Hut. Sie tragen ihn heute nicht. Wieso?

Auch das hat damit zu tun, dass bei mir meine Musik im Fokus liegt. Ich wurde zeitweise zu fest auf meinen Hut reduziert. Deshalb habe ich ihn an der «NRJ Star Night» auch symbolisch abgelegt. Lustige Anekdote dazu: Bei einem Konzert von mir sind viele Zuschauer mit einem Hut auf dem Kopf im Publikum gestanden. Ich hingegen hatte meinen nicht mehr an. Eine sehr amüsante Situation für mich.

