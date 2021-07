Nähkästchen Chefredaktor Philippe Chappuis: «Telebasel ist kein cooler Sender» Telebasel-Chefredaktor Philippe Chappuis plaudert aus dem Nähkästchen – über Handyvorbote am Tisch, korrupter Fussball und seine kreative Seite. Aimee Baumgartner 10.07.2021, 05.00 Uhr

Philippe Chappuis ist seit Mai Chefredaktor von Telebasel. Juri Junkov

Herr Chappuis, worüber sprechen wir heute?

Philippe Chappuis: Kontrollverlust – ein geiler Begriff (lacht)!

Können Sie sich damit identifizieren?

Es beschreibt genau diesen Konflikt, den ich als Mensch verspüre. Ich habe gerne die Kontrolle, ansonsten werde ich nervös. Als Chefredaktor von Telebasel habe ich seit Mai die Fäden in der Hand und somit auch die Kontrolle.

Kann Kontrollverlust für Sie auch Positives bewirken?

Für mich ist es wie eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen ist der totale Kontrollverlust, den schätze ich gar nicht und auf der anderen ist der «Flow». Da muss man nicht alles unter Kontrolle haben. Darin sehe ich einen Schritt in die hoffentlich richtige Richtung, eine Welle, auf der man surfen kann. Journalisten gehen in der Regel mit einer Hypothese an eine Geschichte heraus. Gleichzeitig sollten wir aber auch offen sein, um so auf Wendungen und Hindernisse reagieren zu können.

Ein Beispiel für den unerwarteten Kontrollverlust ist sicher auch die Coronapandemie. Wie erging es Ihnen?

Nach der anfänglichen Angst wurde es für mich eher anstrengend. Der Journalismus konnte nicht pausieren – im Gegenteil. Damals arbeitete ich noch als Korrespondent bei SRF. Da kam es auch mal vor, dass ich fürs Vertonen in den Kleiderschrank stand, aber für viele Einsätze war ich auch unterwegs oder im Büro. Gleichzeitig mussten wir unsere Kinder zu Hause unterrichten. Ich hatte den Anspruch ständig überall zu sein, bis ich realisierte, dass dies unmöglich ist. Mir ist es aber wichtig – unabhängig von der Pandemie – Zeit mit meiner Familie zu verbringen und präsent zu sein.

Wie setzen Sie das um?

Am Esstisch ist bei uns zum Beispiel bildschirmfreie Zone. Wer am Handy ist, ist zwar physisch anwesend, geistig aber abwesend. Auch der Medienkonsum muss bis nach dem Frühstück warten. Wobei wir während der EM eine Ausnahme machen.

Inspirieren Sie Ihre Kinder auch?

Und wie. Sie sind ideenreich und schauen trotz der reglementierten Bildschirmzeit viele Youtube-Videos. Dank ihnen bekomme ich mit, was in der Welt der Bewegtbilder sonst noch alles so geschieht. Mein Sohn ist beispielsweise ein grosser Fan von «WUMMS», die auf Youtube satirische Fussballsongs veröffentlichen.

Ein Genre, das auch Ihnen durchaus bekannt ist. Mit «Les Wheels», dem Alter Ego Ihrer Band «Linus.Maybe», sorgten Sie 2018 während der WM für Schlagzeilen.

Ich bin ein grosser Fussballfan. Gleichzeitig stehe ich der ganzen Kommerzialisierung auch kritisch gegenüber. Deshalb haben wir den Song «Und jetzt rollt dr Ball» geschrieben, in welchem wir die Machenschaften Russlands und die Inflation thematisierten.

Während der diesjährigen EM gab es nicht genug Angriffsfläche für einen neuen Song?

Doch, sehr viel sogar! Nur schon die Forderung der Uefa, dass die Spiele vor Publikum ausgetragen werden. Da wird es primär ums Geld gehen. Das sehe ich als hochkritisch an.

Wer wird Europameister?

Mein Herz tippt auf England, mein Verstand auf Italien. Die Statistik spricht einfach gegen die Engländer.

Woher kommt Ihre Begeisterung für den Fussball?

Schon von klein auf verfolgte ich die Spiele auf Radio Basilisk und in der Zeitung. Und als der FC Basel abstieg, eröffnete ich, wie so viele in meinem Alter, ein Jugendkonto beim Bankverein. Mit der Bankkarte konnte ich gratis an die Spiele des FC Basel gehen. Und rund um den Aufstieg fing ich an bei Radio Edelweiss zu arbeiten. Der Sportjournalismus war toll, aber andere Bereiche haben mich am Ende mehr gereizt.

Parallel dazu studierten Sie Rechtswissenschaften. Bekanntlich haben Sie aber keine Karriere als Jurist eingeschlagen. Können Sie dennoch vom Studium profitieren?

Definitiv. Ich schaue gerne ins Gesetz hinein beispielsweise bei Abstimmungen. Generell bin ich der Meinung, dass insbesondere für das politische Verständnis ein Jura-Studium für einen Journalisten durchaus zweckdienlich ist. Auch bei der Gerichtsberichterstattung.

Auch als der Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber jüngst vor Gericht stand, waren Sie anwesend. Dort wurden Sie beobachtet, wie Sie eine Gerichtszeichnung anfertigen.

Ich war frisch bei Telebasel und wir wollten etwas Neues ausprobieren und Liveschaltungen machen. Um die Crew zu unterstützen, ging ich mit. Und statt Däumchen zu drehen, fing ich an zu zeichnen.

In einem Interview sagten Sie kürzlich, dass Sie die Gestaltungsmöglichkeiten an Ihrer neuen Position bei Telebasel reizten. Wie sehr konnten Sie sich schon ausleben?

Wir machen vermehrt Liveschaltungen und haben die Nachrichten verlängert, was bitter nötig war. Wir haben nun die Möglichkeit den Betrieb genau zu durchleuchten, um herauszufinden, wo Verbesserungspotenzial besteht. Das wird sich etwa nach einem Jahr auf dem Sender zeigen.

Ist das die Lösung des Imageschadens, den Telebasel in den letzten Jahren davontragen musste?

Neue Sendungen oder ein neues Studio allein werden das Image nicht ändern. Jede Kleinigkeit muss abgestimmt sein, daran müssen wir arbeiten. Telebasel ist nicht cool, oder noch zu wenig. Wir müssen wieder Anreize schaffen, wieso Menschen unseren Sender schauen sollen. Ich bin aber auch der Ansicht, dass Telebasel teilweise auch zu Unrecht «gebasht» und der Sender oft unterschätzt wird.