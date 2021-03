Nähkästchen Slam-Poet Dominik Muheim: «Meine Kompostwürmer haben SVP-Hummus produziert – daraus sind dann Pflanzen gewachsen» Kabarettist, Slam-Poet und Spoken-Word-Artist Dominik Muheim spricht übers Kindsein, Selbstzweifel und Absurdes aus seinem Kompost. Elodie Kolb 27.03.2021, 05.00 Uhr

Lange überlegt hat er, welchen Begriff er ziehen möchte: Am Schluss zog Dominik Muheim «Kritik». Roland Schmid

Dominik Muheim: Über was sprechen wir heute?

Dominik Muheim: Über Kritik! Lustigerweise habe ich gerade in letzter Zeit darüber nachgedacht, dass das Publikum immer sehr ehrlich auf einen Auftritt reagiert. Im Moment merkt man gleich, wie sie es finden: Sie reagieren, sie lachen oder sie lachen eben nicht. Auch das ist eine Art Kritik. Und ich habe gemerkt, sogar das fehlt mir mittlerweile: Auftritte, die nicht gut laufen.

Ein Auftritt, der nicht gut läuft. Das ist sicher ein unangenehmes Erlebnis?

Wenn ich bei einem Auftritt merke, das Publikum funkt nicht richtig, versuche ich es mit verschiedenen Tricks. Manchmal findet man sich dann noch gegenseitig, es ist immer ein Miteinander.

Was sind denn deine Tricks?

Ich beginne dann zu improvisieren, bringe etwas mehr oder weniger Energie rein, je nachdem, wie das Publikum darauf reagiert. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Wenn ich früher einen eigenen Text vorgetragen habe, hatte ich immer das Gefühl, der Text muss allen gefallen. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass das gar nicht möglich ist. Es reicht schon, wenn er nur jemandem gut gefällt.

Kannst du mit Kritik umgehen?

Früher hat mich Kritik jeweils für längere Zeit belastet. Und das ist das Krasse daran: Wenn dir jemand für einen schönen Abend dankt, freut man sich, vergisst es aber schnell wieder. Aber wenn jemand sagt: «Dein Text ist scheisse», nimmt man das viel länger noch mit. Mittlerweile kann ich aber besser mit negativer Kritik umgehen.

Sind deine Texte auch kritisch?

Je länger ich schreibe, desto gesellschaftskritischer werden meine Texte. Ich nehme mittlerweile gerne kleine Alltagsgeschichten und bette sie in grössere Kontexte ein. Zum Beispiel habe ich mal einen Text über meine Kompostwürmer geschrieben. Damals kam gerade das Extrablatt der SVP. Das habe ich den Würmern verfüttert, die haben dann Hummus daraus gemacht und es sind Pflanzen gewachsen. Aus dem SVP-Hummus (lacht).

Du warst bis vor drei Jahren Primarlehrer. Kritisieren Kinder anders?

Kinder sind das beste und ehrlichste Publikum. Ich unterrichtete damals eine erste Klasse, und wenn ich etwas vorgelesen habe und nicht ganz bei der Sache war, merkten sie das sofort und hörten nicht mehr zu. Die Kritik geschieht sehr direkt und ehrlich.

Wärst du gerne wieder Kind?

Mir ist es wichtig, dass ich ein Stück weit immer Kind bleibe. Ich beobachte, was passiert, lasse mich von der Welt überraschen, sowohl im Negativen als auch im Positiven und versuche, nichts als selbstverständlich zu betrachten. Ich glaube, die Freude, die man von Kindern kennt, würde den Erwachsenen auch manchmal guttun.

Kannst du dir Fehler auf der Bühne verzeihen?

Das ist das Tolle am Liveauftritt: Dinge laufen schief. Wenn etwas passiert, das nicht geplant war, kann Schönes daraus entstehen. Ich wollte beispielsweise an einem Abend von der Nagelschere sprechen. Aus Versehen habe ich aber die ganze Zeit «Zahnschere» gesagt. Als mir das auffiel, brachen das Publikum und ich gemeinsam in einen kollektiven Lachanfall aus. Wenn das passiert, dann hast du gewonnen. Und das kann fast nur passieren, wenn etwas schiefgeht. Echtes Lachen auf der Bühne ist das Schönste.

Wie hat sich Corona auf dich und deine Arbeit ausgewirkt?

Ich habe jetzt sogar viele neue Sachen ausprobiert und habe sehr viel über mich gelernt. Vor Corona wollte ich immer alles perfekt planen, habe alles auswendig gelernt. Aber mit den Planungsunsicherheiten wurde ich viel spontaner und mittlerweile improvisiere ich viel und merke, das gefällt mir. Ausserdem habe ich, als Corona anfing, sehr viel geschrieben. Aber die Texte hatten alle mit der aktuellen Situation zu tun. Danach habe ich keinen Weg mehr gefunden zu Geschichten, die nicht mit dem Virus zu tun haben. Mittlerweile geht es wieder. Ich habe dann eine Zeit lang nur noch über Erinnerungen geschrieben. Aber ich merke, die Pandemie ist schon so sehr im kollektiven Gedächtnis verankert. Das heisst, ich kann aktuelle Geschichten erzählen, ohne die Pandemie explizit anzusprechen.

Und jetzt hast du auch noch ein Buch herausgegeben?

Genau, «D Räschte vo Hüt» (strahlt). Darin sind die zweiminütigen Morgengeschichten, die ich fürs Radio SRF1 jeweils geschrieben habe. Es ist auf Baselbieterdeutsch. Ich habe mich dafür mit der Dialekt-Legende Markus B. Christ zusammengesetzt und eine Mischung entwickelt aus traditioneller Schreibweise und einer Sprache, die trotzdem noch nach mir klingt. Es sollte wie ein Hörbuch zum Lesen werden, sodass man die Geschichten richtig hört, wenn man sie liest.

Wie betrachtest du deine eigene Arbeit kritisch?

Ich bin immer kritisch gewesen, mit dem, was ich mache. Und ich hatte immer auch gewisse Selbstzweifel. Ich finde es auch sehr wichtig, sich kritisch mit der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen. Aber in letzter Zeit sind die Selbstzweifel stärker geworden, einfach weil das Publikum nicht da ist. Die ganze Motivation, der Applaus, die Lacher und auch die Kritik des Publikums fehlen. Früher hatte ich immer das Gefühl, dass ich einen perfekten Text schreiben muss, wenn ich mich dahinterklemme. Aber ich habe gelernt, damit zu leben, dass ich am Schluss viel Material gar nicht brauchen kann. Und ich kann heute akzeptieren, dass man die Reaktion des Publikums nicht vorhersehen kann.