Der Basler Youtuber Aditotoro über seine Karriere

Nähkästchen Der Baselbieter Youtuber Aditotoro über seine Karriere: «Ich habe seit drei Jahren Wlan zu Hause» Adrian Vogt alias Aditotoro, Schweizer Youtuber und Tiktoker über seinen Weg zur Selbstständigkeit, seine Fans und seine Ziele.

Nähkästchen mit Aditotoro im Hafen Basel. Kenneth Nars

Aditotoro, über was reden wir heute zusammen?

Aditotoro: Über meine Karriere. Welche Karriere? (lachend). Nein im Ernst, das Wort Karriere spielt einen gewichtigen Faktor in meinem Werdegang.

Wie ist ihre Karriere denn bisher verlaufen?

Nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit habe ich die Wirtschaftsmittelschule absolviert. Diese habe ich mit dem Diplom abgeschlossen, das Bankendiplom habe ich aber vorzeitig abgebrochen.

Wieso denn das?

Um das Bankdiplom zu erhalten, muss man noch zusätzlich ein Praktikum bei einer Bank absolvieren. Dieses habe ich dann vorzeitig abgebrochen, da ich schon immer etwas mit Medien machen wollte und sich mir die Möglichkeit bot, ein Praktikum bei Radio Basilisk anzutreten. Dieses hat mir gut gefallen. Doch während der Zeit dort merkte ich, dass es nicht das ist, was mir entspricht.

Was entspricht Ihnen denn am ehesten?

Die Selbstständigkeit! Nach Beendigung des Praktikums habe ich den ersten Teil meines Zivildienstes absolviert und habe mich dann selbstständig gemacht. Das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Seither lebe ich von den Videos, die ich auf die verschiedenen Plattformen hochlade. Es liegt halt auch ein wenig in der Familie. Meine Eltern sind beide selbstständig.

Wie haben ihre Eltern denn darauf reagiert, als Sie ihnen erzählten, Sie wollen ihr Geld mit Videos verdienen?

Meine Mutter hat mich von Beginn weg unterstützt. Mein Vater war zuerst ein wenig skeptisch, meinte ich solle doch zuerst noch ein Studium absolvieren. Doch mittlerweile erhalte ich auch Feedback zu meinen Videos. Dennoch bin ich froh, dass es nicht tagtäglich Thema beim Nachtessen ist (lacht). Für meine Eltern hat es aber auch Vorteile, dass ich mit Videos mein Geld verdiene.

Und die wären?

Bis vor drei Jahren hatten wir nicht einmal WLAN zu Hause. Ausserdem hatten meine Eltern bis dahin kaum Ahnung von der ganzen Social-Media-Welt. Durch meine Tätigkeit in diesen Bereichen waren sie auch näher dran und das Ganze wurde verständlicher für sie.

Apropos Social Media. Um den Nerv zu treffen, muss man die Trends auf den verschiedenen Plattformen verstehen. Wie viel Zeit haben Sie investiert?

Uff, sehr viel. ich meine man beginnt mal nur mit ein wenig Video-Content auf den verschiedenen Plattformen. es ist ein noch immer andauernder Prozess, denn die Trends verändern sich sehr oft.

«Meine Videos sind nicht auf Anhieb durch die Decke gegangen, die Basis an Interessenten hat sich aber stetig weiterentwickelt.» Kenneth Nars

Wenn Sie ihre Karriere mit einem Adjektiv beschreiben müssten, welches wäre das?

Stetig. Ich habe mit Unterhaltungsvideos begonnen, als ich noch in der Schule war. Da habe ich nebenbei einfach ein wenig produziert und hatte meinen normalen Tagesablauf nebenbei. Meine Videos sind nicht auf Anhieb durch die Decke gegangen, die Basis an Interessenten hat sich aber stetig weiterentwickelt.

In welchem Moment haben Sie gemerkt, dass die Leute auf Sie aufmerksam wurden?

So einen Moment habe ich ehrlich gesagt nicht, dass es mir aufgefallen wäre, in der Wahrnehmung Anderer jemand zu sein. Aber ein Moment ist mir dennoch eingefahren: Mein erstes Video mit Stefan Büsser. Ich hatte damals nur 7000 Abonnenten und er war mein grosses Vorbild. Ihn mittlerweile als Kollegen bezeichnen zu dürfen, empfinde ich als wunderschöne Story.

Wie muss man sich Ihren Beruf vorstellen?

Ich vergleiche es gerne mit einer Zeitung. Ich muss genauso wie ihr Inhalt kreieren. Eurer ist viel newslastiger, meiner dient der Unterhaltung von Menschen. Was bei euch die Inserenten sind, sind bei mir die Firmen, mit denen ich kooperiere und in meinen Videos Werbung mache. Und Abonnenten haben wir ja auch beide. Was noch hinzukommt: Das Sommerloch, von dem die Medienschaffenden immer erzählen, kenne ich genauso. Es gibt auch von meiner Seite nicht allzu viel zu erzählen, weswegen der Output im Sommer eher etwas dürftig ausfällt.

Kommen Sie mit dem, was Sie an Videos produzieren, über die Runden?

Mittlerweile schon. Aber Sie müssen sich vorstellen: Ich habe vier Jahre lang Videos nebenbei produziert, ohne gross etwas zu verdienen. Ausser ein bis zwei Kooperationen pro Jahr, die mir je 500 Franken eingebracht haben. 500 Franken für ein halbes Jahr Aufwand. Auf den Stundenloh heruntergebrochen ist das halt sehr wenig.

Doch mit der Zeit steigt auch der Bekanntheitsgrad. Wie gehen Sie mit Fans um?

Erstaunlicherweise war es bis jetzt noch nicht so schlimm, die Menschen erkennen mich aber immer wie öfter auf der Strasse. Da ich aber erst während der Pandemie noch einmal eine grössere Fanbasis erhalten habe, ist es mir bisher noch nicht so aufgefallen. Was aber vieles einfacher macht, ist der Umstand, dass ich ein einem kleinen Dorf im Baselbiet lebe und aufgewachsen bin. Da kann ich auch umherlaufen, ohne dass mich jemand anspricht.

Gibt es auch negative Seiten?

Mir ist es vor allem unangenehm, wenn ich mit meinen Eltern unterwegs bin und erkannt werde. Meine Freunde haben sich mittlerweile daran gewöhnt, aber im Familienkreis kommt es mir komisch vor. Erschwerend hinzu kommen Zugfahrten. Dort gestaltet es sich dann schwierig, den Leuten aus dem Weg zu gehen.

Was geben Sie jungen Menschen mit, die den gleichen Weg einschlagen wollen?

Immer dran bleiben. Und das Wichtigste: Du musst viel investieren, von alleine kommt nichts.