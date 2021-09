Der «Viertel-Kreis»-Wirt im Nähkästchen

Nähkästchen Der «Viertel-Kreis»-Wirt über Menschen, die durch die Maschen fallen: «Der unangepasste Weg hat keinen Platz» Christoph «Stöffel» Lehmann (51), der Wirt des Restaurants Viertel-Kreis, spricht über Fehler im System und den Nährboden für Unbeschwertheit. Lea Meister Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph «Stöffel» Lehmann muss nicht immer im Mittelpunkt stehen, ausser am Abend in seinem «Beizli». Kenneth Nars

Herr Lehmann, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Christoph Lehmann: Anpassung. Das ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Auf Ansichten bezogen, bin ich als Wirt stets neutral. Der «Viertel-Kreis» ist ein Ort, an den alle kommen sollen und dürfen. Privat bin ich überhaupt nicht angepasst. Das ist nicht mein Naturell, nicht meine Geschichte.

Was ist Ihre Geschichte?

Ich komme aus einer gutbürgerlichen Akademikerfamilie. Ich war schon relativ früh das schwarze Schaf und bin ausgebrochen, habe Häuser besetzt. Mit Anpassung habe ich mich immer schwergetan. Mittlerweile habe ich mich schon angepasst, gehe aber meinen eigenen Weg.

Wie setzen Sie Statements im Job?

Sicher über das Essen. Wir haben in Basel schon auch Zeichen gesetzt. Früher hatten wir eigene Rinderherden und auch unser Konzept mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit ist sicher ein Statement. Zeichen setzen kann ich auch über mein Wesen, das grundsätzlich nicht angepasst ist. Ich bin nicht der klassische Wirt, sondern ein Quereinsteiger.

Hatten Sie einmal das Gefühl, sich der Branche anpassen zu müssen?

Nein, nie.

Hat Ihnen auch nie jemand dieses Gefühl gegeben?

Doch. Wir mussten beispielsweise darum kämpfen, Lernende ausbilden zu dürfen. Es hiess vor zehn, elf Jahren, unsere Karte sei viel zu klein und sie wechsle täglich, da könne man keine Lernenden ausbilden. Ich bin ausserdem aus dem Wirteverband ausgetreten, das hat zur Folge, dass einem die Pensionskasse gekündet wird.

Das Restaurant Viertel-Kreis im Gundeli.

Michael Nittnaus

Weshalb sind Sie ausgetreten?

Weil ich nicht einverstanden war mit dem Verband. Und ich bin es auch heute noch nicht. Der Verband ist für mich nicht repräsentativ für die lebendige, chaotische und kreative Gastronomie, die wir betreiben. Auch aktuell tut sich ein riesiger Graben auf zwischen Stadt und Land. Der Wirteverband ist für mich der Vertreter des klassischen «Ochsen» auf dem Land. Ich sehe Gastronomie als Event, speziell am Wochenende, wo wir nur ein Menu servieren. Es soll eine Show, ein Erlebnis sein und eine Geschichte erzählen. Dafür steht der Wirteverband für mich persönlich nicht. Das macht aber auch nichts, ich bin ja kein Mitglied mehr.

Wo oder wann hätte sich der Verband in den vergangenen Monaten mehr anpassen sollen?

Der Verband hat sich immer wieder extrem gegen die Massnahmen eingesetzt, was unterdessen in meinen Augen auch oft problematisch ist. Ich bevorzuge schlicht und einfach die Zertifikatspflicht gegenüber einem Lockdown.

«Anpassung» ist für ihn ein schwieriger Begriff: «Privat bin ich überhaupt nicht angepasst.» Kenneth Nars

Was ist die schlimmste Form der Gastronomie, die man Ihnen vorsetzen kann?

Wenn sie nicht lebt und zu strukturiert ist. Wenn alles von Grund auf nach Plan laufen muss, jedes Gericht nach irgendwelchen Rezepturen aufgebaut ist und kein Raum für Fehler besteht.

Sehen Sie sich mehr als Unternehmer oder als Gastronom?

Als Unternehmer. Und als Gastronom. Und als Gastgeber.

Unternehmer haben Sie zuerst gesagt.

Wenn man heute so ein «Beizli» führt, dann ist das ein Unternehmen, das ist knallhart. Am Anfang war das alles noch etwas lockerer.

Wie lange mögen Sie das noch?

Das sehen wir dann. Ich hatte in Porto-Vecchio ein Schlüsselerlebnis. In einem Restaurant ist mir mein Herz aufgegangen und ich habe gemerkt, dass das einfach mein Leben ist. Ich würde diese lebendige Gastronomie extrem vermissen. Im Moment mag ich noch, dann schauen wir weiter.

Was ist für Sie der angepassteste Mensch, den Sie sich vorstellen können?

Ein richtiger angepasster Mensch hat für mich aufgehört zu leben. Es gibt nichts Überraschendes mehr, man wagt nichts mehr und lebt einfach noch vor sich hin. Raus kommt man nur, indem man etwas wagt.

Viertel-Kreis-Wirt Christoph Lehmann beim letzten Besuch der bz im Jahr 2018.

Kenneth Nars

Wo zeigt sich das am stärksten?

Bei Klassenzusammenkünften bei uns im Restaurant. Da sieht man 20 Leute, die irgendwann einmal zusammen zur Schule gegangen sind. Da sieht man dann Leute, die sind verwelkt, bei denen funktioniert gar nichts mehr, sie sind kompliziert, essen nichts, wollen keine gastronomischen Überraschungen erleben. Und aus anderen sprudelt das pure Leben. Das finde ich erschreckend und schön zu sehen gleichzeitig. Das ist für mich eine Haltung dem Leben gegenüber.

Verlangen wir zu viel Anpassung an die Normen unserer Gesellschaft?

Ich denke schon, ja. Wir bieten seit zwölf Jahren integrative Arbeitsplätze an. Ich bin deshalb mit Jugendlichen konfrontiert, die oft überhaupt nicht mehr ins Schema passen. Das ist für mich, aber auch für die Gesellschaft eine grosse Herausforderung. Versucht man, sie in etwas hineinzuzwängen, woran sie oft scheitern, oder geht man den unangepassten Weg mit ihnen? Das Problem ist, dass der unangepasste Weg in unserem System keinen Platz hat. Das finde ich höchst problematisch, weil ich finde, wir müssten manchmal auch einfach auf unser Bauchgefühl hören und Lösungen suchen für unser System und unsere Mitmenschen, die an diesem System scheitern.

Ist es das wert?

Ich denke schon. Das Thema beschäftigt mich stark, weil ich grosse Hürden in unserer Gesellschaft sehe. Das ewig Angepasste ist der Killer.