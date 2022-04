Nähkästchen: Vito-Gründer und CEO sprechen über Lebensfreude

Nähkästchen Vito-Gründer und CEO: «Es geht uns nicht so sehr um die Pizza, sondern um die Menschlichkeit» Ihre drei Filialen in Basel boomen. Anfang April nun expandierte das Basler Pizzwunder Vito nach Zürich. Die 1-Meter-Pizzen gibt es nun auch an bester Lage am Hauptbahnhof. Dort plauderten der Mitgründer Kristopher Wiegand und CEO Anja Waldner mit der bz Basel aus dem Nähkästchen. Mona Martin Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Vito-Mitgründer Kristopher Wiegand und Vito-CEO Anja Waldner ziehen einen Begriff aus dem bz-Nähkästchen. Valentin Hehli

Kristopher Wiegand und Anja Waldner, worüber sprechen wir heute?

Wiegand: (euphorisch) Lebensfreude!

Sie strahlen beide, wieso?

Wiegand: Na, das ist unser Begriff! Lebensfreude ist der Grund, weshalb wir das hier alles machen. Wir haben mit der neuen Vito-Filiale in Zürich und den Basler Lokalen geschätzt 1300 Gäste pro Tag und wenn jeder davon nur einen kurzen Moment des Glücks erlebt, stellen Sie sich mal vor, was für einen Riesenhaufen Freude das zusammen gibt. Auch am Donnerstag bei der Eröffnungsparty waren da lauter glückliche, tanzende, strahlende Menschen mit Pizza in der Hand: ein Freudenfest!

Waldner: Und das beschränkt sich nicht auf das Geschäft, auch zu Hause herrscht sehr viel Lebensfreude. Ich bin Mutter einer kleinen Tochter, Kris wird bald zum zweiten Mal Vater.

Wiegand: Die Freude ist sozusagen grenzüberschreitend.

Wie übertragen Sie diese Lebensfreude auf eure Pizzen?

Wiegand: Es geht bei uns gar nicht so sehr um die Pizza, wie man sich das vielleicht denkt, sondern um das Erlebnis. Das beginnt mit der Begrüssung an der Tür, ein Lächeln strahlt einem entgegen, dann gibt es eine tolle Auswahl und auf den Weg vielleicht noch ein Highfive.

Gibt es auch Situationen, in denen Ihnen die Freude abhandenkommt?

Waldner: Es gibt sicher auch stressige Momente. Gerade in letzter Zeit hatten wir einige davon, da stand die Lebensfreude auf der Kippe. Weil wir aber so viel Positives haben bei der Arbeit, kommt sie immer schnell wieder zurück.

Wiegand: Die traurigen Momente gehören genauso dazu. Ehrlich gesagt, fünf Minuten vor dem Interview stand Anja draussen und hat geweint.

Was war der Auslöser?

Waldner: Es war wohl die ganze Anspannung der Eröffnung, die sich jetzt gelöst hat. Man hat einen gewissen Anspruch daran, wie die Dinge laufen sollten. Wenn das dann nicht der Fall ist, werde ich schnell emotional. Kris holt mich dann aber immer wieder runter (lacht).

Wiegand: Die neue Filiale ist ein Riesenschritt, ein Riesenwagnis für uns als Unternehmer. Wir könnten uns eigentlich ein schönes Leben machen in Basel, denn da haben wir eine Community, die uns lieb hat. Hier in Zürich freuen sich vielleicht einige, aber es haben sicher nicht alle auf uns gewartet. Da gehört es auch dazu, dass man nicht immer nur glücklich ist, sondern die eingegangenen Risiken auch mal drücken.

Wieso ist Vito auch in Zürich wieder am Bahnhof?

Wiegand: Das hat hauptsächlich mit der SBB als Besitzerin zu tun. In Basel haben sie uns angefragt, weil sie die Angebote in der Passerelle regionaler gestalten wollten. Das hat sehr gut funktioniert und dann haben wir uns erfolgreich für Zürich beworben. Wir wollen einen Ort schaffen, wo alle gleich sind und alle so sein können, wie sie sein wollen. Gerade hier in der Europaallee fehlt das vielleicht ein bisschen. Wir haben hier das Lokal auch total umgestaltet nach unserem Gusto.

Spielt Authentizität auch eine Rolle, wenn Sie Leute einstellen?

Waldner: Uns ist die Gastro-Erfahrung nicht so wichtig, weil wir keine klassische Pizzeria sind. Wir versuchen Menschen nach der Fähigkeit einzustellen, ihre eigene Persönlichkeit zu zeigen. Und uns ist wichtig, dass wir zusammenwachsen. Wir haben auch eine Zuständige für Inklusion. Es gibt einen internen Deutschkurs, gemeinsame Ausflüge und wir versuchen den Leuten ein Team zu geben, damit sie sich nicht allein fühlen, gerade wenn sie nicht von hier sind. So können sie sich einen Freundeskreis aufbauen. Ein Highlight des letzten Jahres war zum Beispiel, als wir die Frau und das Kind eines Mitarbeitenden im Rahmen eines Familiennachzugs in die Schweiz holen konnten.

Wiegand: Da sind so viele Dinge, die im Hintergrund ablaufen. Man sieht immer nur Pizza, Pizza, Pizza aber eigentlich geht es darum, mit Menschlichkeit etwas Positives zu kreieren. Pizza ist nur das Medium, das uns verbindet. Wir können beispielsweise lohntechnisch nicht mit Google mithalten, auch wenn wir das gerne würden. Dafür bieten wir Inhalt, Sinn und Persönlichkeit, um Talente trotzdem zu erreichen.

Wie gehen Sie bei Vito mit Konflikten um?

Waldner: Wir reden miteinander, offen und ehrlich. Für gröbere Auseinandersetzungen oder wenn sich Mitarbeitende gar nicht wohl fühlen, haben wir auch eine externe Meldestelle, die sie kontaktieren können. Da gibt es einen Ablauf, der die Betroffenen auffängt. Die persönliche Integrität der Einzelnen soll gewahrt werden.

Dieses ganze Konstrukt aufzubauen, war sicher viel Arbeit?

Ein bisschen Schabernack vor dem Interview. Valentin Hehli

Wiegand: (Vielsagend) Ja! (Waldner lacht) Weigand: Am Anfang schmissen ich und dieser langhaarige Typ (gemeint ist Francesco Ruinelli, einer der vier Mitgründer von Vito) den Laden an der Front und im Hintergrund arbeiteten Lukas Riesen und Philippe Hersberger (die beiden anderen Mitgründer) tatkräftig mit. Und wir sind nicht die organisiertesten Jungs der Welt. Ich sammelte alle Rechnungen in einem Schuhkarton und übergab den so dem Steuerberater.

Waldner: Ich bin 2019 dazugestossen, um ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Das war nötig, um zu wachsen. Und ja, es war eine Herausforderung. Ich kam aus einer Firma, wo alles inklusive Kommunikation computerbasiert lief. Das musste bei Vito alles umgestellt, aufgegleist und neu strukturiert werden. Es hat uns sicher gerettet, dass wir diesen Prozess schon vor der Pandemie angefangen und dann weiterverfolgt haben.

Kommt Ihr Privatleben manchmal zu kurz?

Waldner: Bei uns vermischt sich das Berufs- und Privatleben stark. Zum Beispiel ist Kris' Frau auch Marketingverantwortliche. Auch ihr Sohn, Kalle, ist sehr oft dabei. Sie leben eigentlich als Familie im Vito.

Wiegand: Kalle war schon mit zwei Wochen bei der Eröffnung vom Vito am Aeschenplatz dabei. Er geht mittlerweile ganz selbstverständlich hinter den Tresen egal in welchem Restaurant und fühlt sich wie zuhause.

Gibt es also keinen Wunsch auch mal Distanz zu haben?

Wiegand: Wir sind ehrlich genug miteinander, um zu sagen, wenn wir eine Pause brauchen. Das hat alles Platz. Ich habe zum Beispiel erst gerade ein Sabbatical gemacht und war elf Monate mit meiner Familie reisen. Seit der Gründung habe ich immer alles gegeben, war immer da. Ich brauchte mal eine andere Perspektive. Das schöne ist, dass es genug Leute gibt, die meinen Platz einnehmen können. Jetzt bin ich wieder da mit neuer Energie und hab voll Bock. Das ist eben der Unterschied, bei uns geht es nicht ums Geld wie bei vielen anderen Gastro-Unternehmen.

Waldner: Ja genau. Ich wollte eigentlich nicht mehr zurück in die Wirtschaft, sondern wieder studieren. Aber da habe ich Lukas zu einem Kaffee getroffen und er hat mich überzeugt zu Vito zu kommen. Das war nur möglich, weil das Geschäftsprinzip für mich stimmte. Und Pizza verleidet auch einfach nicht.

Essen Sie jeden Tag Pizza?

Wiegand: Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich über mehrere Tage nichts anderes als Pizza gegessen. Als Schulkind bis ins Studentenalter Tiefkühlpizza. Auf meiner Reise dachte ich anfangs, es ginge auch ohne, bis Francesco uns besuchte. Er wollte jede Pizzeria des Ortes ausprobieren: Da war ich wieder angefixt. Ab da habe ich sicher vier Mal in der Woche Pizza gegessen, was wohl über dem Durchschnitt liegt, aber vertretbar ist. Seit ich wieder in Basel bin, ist es wieder täglich und meistens mehr als einmal. Alle meine Freunde wissen, dass ich ein Pizzaproblem habe.

Waldner: Es hat aber noch nie eine Intervention gegeben.

Sie haben immer Karten mit Sprüchen zum Versenden. «Du bist das letzte Stück» ist schon etwas fies, selbst wenn es um die Pizza geht…

Waldner: Es hat eine grosse Kontroverse ausgelöst. Das letzte Stück Pizza ist aber etwas anderes als das letzte Stück, das man sonst darunter verstehen könnte. Das letzte Stück ist das, welches jeder will.

Wiegand: In der Schweiz ist das schwierig…Hier nimmt ja niemand das letzte Stück (lacht).

Waldner: Eigentlich wollen es ja alle. Wenn du es dir dann aber schnappst... bereust du es nicht (lacht).

