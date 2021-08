Nähkästchen Frauenrechtlerin Sibylle von Heydebrand: «Laut zu sein ist nicht meine Art» Die 61-jährige bürgerliche Feministin aus Arlesheim plaudert im Nähkästchen über heikle Gerichtsentscheide, Gerechtigkeit und Familie. Rahel Empl 28.08.2021, 05.00 Uhr

Sibylle von Heydebrand (61) hat das Nähkästchen auf einen Ausflug zum Schloss Birseck mitgenommen - und den Begriff Loyalität erwischt.

Frau von Heydebrand, was ist das Thema?

Sibylle von Heydebrand: Ich habe den Begriff Loyalität aus dem Nähkästchen gefischt.

Sind Sie ein loyaler Mensch?

Es ist ein wichtiges Ziel von mir, das zu sein. Und ich denke, es gelingt mir auch. Zentral ist für mich, dass ich Menschen mit Respekt begegne.

Wenn man loyal ist einer Sache oder einem Menschen gegenüber, müssen dann stets dieselben Werte geteilt werden?

Nein. Ich fokussiere bei Beziehungen immer darauf, was uns verbindet – nicht, was uns trennt. Wenn man nach dieser Devise lebt, findet man eine Möglichkeit, loyal zu sein – auch wenn man vielleicht nicht zu 100 Prozent mit einer Sache einverstanden ist.

Sie sind Mitglied der FDP, was für eine Frauenrechtlerin in der Schweiz eher unüblich ist. Fast schon exotisch. Geraten Sie nicht hin und wieder in einen Loyalitätskonflikt, wenn es um die Interessen der Partei oder eben der Frauen geht?

Ich bin der FDP nicht beigetreten, um immer derselben Meinung zu sein. So war ich etwa für den Vaterschaftsurlaub, die Kantonalpartei dagegen. Darüber habe ich mich schon geärgert, aber illoyal ist das nicht. Vom liberalen Grundgedanken her passt die Partei zu mir.

Wären Sie als Feministin bei einer linken Partei nicht besser aufgehoben?

Nein, wieso? Es waren bürgerliche Frauen, die in der Schweiz bereits 1860 die zivilrechtliche und wirtschaftliche Gleichstellung forderten. Und im Kampf um das Frauenstimmrecht setzten sich zahlreiche bürgerliche Frauen in Frauenstimmrechtsvereinen für ein Ja ein.

Heute sind die Linken sicht- und hörbarer, wenn es um die Rechte von Frauen geht.

Lauter ist nicht immer die bessere Lösung. Und laut zu sein ist nicht meine Art. Aber: Jede hat ihren eigenen Stil, den sie pflegen soll.

Vor wenigen Wochen schockierte ein Urteil des Appellationsgerichts zu einem Vergewaltigungsfall in Basel. Es reduzierte die Strafe für den Täter wegen der «Signale, die das Opfer auf Männer aussendet». Ihre Reaktion als Juristin?

Das schriftliche Urteil liegt zwar noch nicht vor, aber nach der Berichterstattung über die mündliche Urteilsverkündung sprach das Appellationsgericht von zahlreichen Missverständnissen. Da muss ich dezidiert sagen: Das Gericht hat dafür zu sorgen, so zu kommunizieren, dass die Richterinnen und Richter richtig verstanden werden. Hinsichtlich Kommunikation gebe ich die Note ungenügend.

Und wie haben Sie das Vorgehen des Appellationsgerichts als Feministin erlebt?

Der Satz aus der mündlichen Urteilsbegründung, das Opfer habe mit dem Feuer gespielt, geht gar nicht. Es kann doch nicht sein, dass Frauen ihr Verhalten und Auftreten anpassen, nur damit sie keine allfälligen Signale aussenden, die zu einem Übergriff führen könnten. Daher finde ich den Aufschrei, ja auch die Demonstration, die die Urteilsverkündung provoziert hat, berechtigt. Man muss dennoch das schriftliche Urteil abwarten, um zu sehen, inwiefern welche Elemente zur Reduktion des Strafmasses geführt haben.

Das mündliche Urteil wurde von Gerichtspräsidentin Liselotte Henz, Mitglied der FDP, verlautbart. Sie wurde scharf kritisiert.

Das geht wiederum auch nicht, derart auf die Person zu zielen. Und das sage ich jetzt nicht aus Loyalität zu ihr; ich würde das auch sagen, wenn Henz ein Mann wäre. Es handelt sich um ein Dreiergericht, sie hat für dieses Gremium geredet. Wir wissen nicht, welche Rolle sie da eingenommen hat.

Die unglücklich gewählten Worte kamen aus ihrem Mund.

Formuliert wurde das aber von diesem Gremium. Ein Bundesrat muss hin und wieder auch eine Meinung der gesamten Exekutive vertreten, die er in Tat und Wahrheit ablehnt.

Als Vertreterin der International Alliance of Women (IAW) setzen Sie sich bei den Vereinten Nationen in Genf für Frauenrechte ein. Was hat Sie dahin geführt?

Zuerst möchte ich betonen, dass im internationalen Umfeld die Mädchen auch in die Gleichberechtigungsdebatte miteinbezogen werden. Weil sie in den meisten Gesellschaften dieser Welt, die patriarchal strukturiert sind, ebenso wie Frauen keine Gleichberechtigung erfahren. Der Motor, der mich antreibt: dass Frauen und Mädchen, ja jeder Mensch, sich in einer gerechten Welt entfalten können.

Woher rührt das?

In meiner Familie wurde Gerechtigkeit gelebt. Der grosse Bruder hat stets darauf geachtet, dass unter uns fünf Geschwistern alles gerecht verteilt wird. Schoggicreme zum Beispiel. Das hat mich geprägt. Und früh dazu geführt, dass ich mich für Gerechtigkeit starkmachte – anfänglich auf lokaler und später auf internationaler Ebene.

Vertreterin der IAW bei der UNO wird man aber nicht einfach mal so ...

Ich habe mir in all den Jahren ein Netzwerk aufgebaut, das sich über den ganzen Globus spannt. Frauen, überhaupt Menschen sollten mehr netzwerken. Es bringt einen weiter – auch in Notsituationen. Deshalb hat die IAW diese Woche mit zwölf weiteren Frauenorganisationen beim Menschenrechtsrat einen Forderungskatalog deponiert, der für Frauen in Afghanistan unter anderem ein Frühwarnsystem im Sinne eines Netzwerks vorschlägt, das über die Landesgrenzen hinaus reicht. Damit sie in Zukunft rechtzeitig vor drohender Gewalt gewarnt werden können. Auf die Loyalität untereinander können sich die Frauen verlassen, davon bin ich überzeugt.