Gabriel Vetter über Heimat im Nähkästchen

Nähkästchen Comedian Gabriel Vetter: «Herrje, ich klinge wie ein Fussballtrainer» Der Wahlbasler Gabriel Vetter plaudert aus dem Nähkästchen. Über seine Heimaten, Butterpreise und Roberto Baggio. Benjamin Rosch 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gabriel Vetter hat viele Heimaten. Sich festlegen kann er dabei nicht. Nicole Nars-Zimmer

Herr Vetter, was haben Sie gezogen?

Gabriel Vetter: Heimat. Schön.

Was verbinden Sie mit diesem Wort?

Ich muss mir dazu recht oft Gedanken machen. Die Schweiz ist sicher meine Heimat. Aber in den Details bin ich mir nicht ganz sicher: Ist es der Kanton Thurgau? Schaffhausen? Oder Basel, wo ich mittlerweile den grössten Teil meines Lebens verbracht habe? Das Gundeli? Wahrscheinlich habe ich viele Heimaten.

Ein Quartier als Heimat?

Das ergibt sich so, wenn man Kinder hat. Ich bewege mich in einem sehr engen Kreis: Schule, Coiffeur; ich gehe immer zum gleichen Begg und ging sogar immer in die gleiche Pizzeria – obwohl sie furchtbar war. Im Grunde ergibt sich jetzt, wonach ich mich immer gesehnt habe: ein simuliertes Dorf in der Stadt.

Sie hatten auch schon mal die Nase voll von der Schweiz. Sie sagten mal, es sei irgendwann genug mit Cervelat, Schulausflügen und direkter Demokratie.

Da ging es mehr um meine Arbeit. Ich habe mich sehr an der Schweiz abgearbeitet und hatte genug davon. Ich verbrachte zwei Jahre in Oslo und schrieb ein Stand-up-Programm, das sehr wenig mit der Schweiz zu tun hatte. Heute sehe ich es entspannter.

Sie sagen abarbeiten: Im Grunde nehmen Sie ja den Schweizer Füdlibürger aufs Korn – und nicht einzelne Politexponenten, oder nicht?

Mich interessiert viel mehr, was mich umgibt: die Widersprüche in meinem Umfeld. Ich überlege mir immer, wer den Witz hört – und dass auch mal etwas zurückkommt. Wenn ich mich über Joe Biden lustig mache, krieg ich halt selten Antwort (lacht). Es ist sehr basisdemokratisch!

Sie wollen das Publikum gewinnen, es ist aber auch ein Gegenspieler?

Klar. Einerseits will man als Comedian geliebt werden von den Leuten, sie aber gleichzeitig auch hässig machen. (lacht) Es ist ein sehr ehrbarer Beruf.

Sie haben sich mal als Aussenseiter beschrieben, gerade mit Ihrem inner-schweizerischen Migrationshintergrund. Hilft die Aussenperspektive dabei, Satire zu machen?

Sehr, ja. Das Gefühl, dass ich mich fremd fühle, ist immer da. Das ist einerseits mühsam, weil ich mich auch frage: Wo gehöre ich eigentlich hin? Andererseits hilft es auch. Ich gelangte in meinem Leben immer wieder an Punkte, in denen ich mich einer Gruppe hätte anschliessen können. Ich habe als Journalist gearbeitet, ging dann aber auf die Bühne. Dort habe ich mich auch nie festgelegt, ob ich Slam-Poet, Comedian oder Autor bin. Ich könnte mich auch nicht einer politischen Gruppe anschliessen.

Als Journalist ist man auch etwas heimatlos.

Ja, deswegen fühle ich mich den Journalisten auch oft verbunden. Und natürlich aus familiären Gründen: Alle in meiner Familie waren im Journalismus tätig. Ich finde es auch wichtig, dass man immer in Bewegung bleibt. Dass es keine Gewissheit gibt, je angekommen zu sein. Herrje, ich klinge wie ein Fussballtrainer!

Ich habe einige Interviews von Ihnen gelesen: Sie tun das sehr oft, die eigenen Aussagen sofort zu hinterfragen.

Ist eine Berufskrankheit. Und natürlich auch eine Zeiterscheinung: Jeder Diskurs dreht sich um die Reflexion der Reflexion. Das hat auch etwas Narzisstisches: Man beschäftigt sich immer mit sich selber.

Sie sind ein kritischer Beobachter, auch von den Medien. Liegt das an ihrer Familie?

Ja, schon. Bei uns zu Hause lief immer das Radio, stets lag irgendwo eine Zeitung rum. Ich interessiere mich auch für alles. Wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, kaufe ich als Erstes am Kiosk eine Regionalzeitung. Und irgendein schräges Heftli, das ich noch nicht kenne. Ich kann auch stundenlang Denner-Prospekte über Grillfleisch anschauen. Das ist ein megagrosser Teil unserer Kultur. Ich weiss besser Bescheid über die Entwicklung des Butterpreises als über die Krim-Politik.

Und Twitter?

Das Lustige an Twitter ist, dass man die Leute triggern kann. Twitter ist eine Plattform für alle, ohne dass jemand die Regeln dafür festgelegt hätte. Wenn CVP-Präsident Gerhard Pfister mit einer Erdnuss25 streitet, dann ist das soo lustig! Diskurs ist witzig, wenn er keiner ist.

Nochmals zurück zum Begriff Heimat: Wie verfolgt ein Fussballfan mit so vielen Heimaten wie Sie denn aktuell die Europameisterschaft?

Ich bin Schönwetter-Fan der Schweizer Nati. Gerade in Bezug auf Heimat finde ich diese Mannschaft super. Ich kann nicht verstehen, dass sie in der Öffentlichkeit ein schlechtes Standing hat. Ich habe noch keine Schweizer Nati so toll gefunden wie die jetzige Mannschaft. Ausser halt, wenn sie spielen… (lacht). Als Schweizer ist man ja in jeder Endrunde irgendwann gezwungen, mit einem anderen Land mitzufiebern. Bei mir ist das Italien, seit Roberto Baggio 1994 den Penalty in den Himmel gedonnert hat.

Sind Sie eigentlich ein Zyniker? Wie erträgt man da eine EM?

Wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja, wenn in Budapest ein Spiel vor 60'000 Leuten mit der Werbung «Living Diversity» stattfindet, nur einen Tag, nachdem ein Gesetz zur Beschneidung von Homo-Rechten verabschiedet wurde… Das ist ein Level von Zynismus, da bin ich einfach lost. Es ist fucked up, klar! Ich als Satiriker freue mich auf die Winter-WM in Katar. (lacht) Deswegen ist diese EM auch gut. Man muss sich jetzt anstrengen, damit man im Dezember 2022 eine gute Ausrede gefunden hat, warum man die Spiele dennoch schauen kann. Wenn man dieses dialektische Problem mal gelöst hat, sind Menschenrechte auch nicht mehr so wichtig! (lacht)

Das ist schon zynisch.

Ein Zyniker ist ja jemand, der die Widersprüche zwar sieht, aber sie als gegeben annimmt. Bei einer EM stellt sich das Gefühl halt automatisch ein. Was will man machen? Gut, man kann mit einem Benzinmotor ins Stadion fliegen und einer Frau ins Gesicht fräsen, um gegen die CO-Bilanz zu protestieren.

Gute Zeiten für Satiriker!

Es sind immer gute Zeiten für Satiriker. Man muss einfach aufpassen, dass man den Tatsachen noch einen Schritt voraus ist, wenn sich die Realität schon völlig überzogen präsentiert.