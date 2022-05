Musikerin Rhea König: «Ich höre mich selbst nicht gerne reden»

Nähkästchen Indie-Pop-Sängerin Rhea König: «Ich höre mich selbst nicht gerne reden» Die Musikerin plaudert aus dem Nähkästchen über Erziehung, ihre Karriere und ihre Beziehung zum baseldeutschen Dialekt. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Musikerin Rhea König auf dem «Vierteldach»: Sie muss lachen, als sie das Wort «Erziehung» zieht. Nicole Nars-Zimmer

Rhea König, über was reden wir heute?

Rhea König: Oh Gott, wir sprechen über das Thema Erziehung (lacht).

Wieso müssen Sie lachen?

Ich weiss gerade gar nicht, wo ich mich in dieser Thematik platzieren kann. Denn einerseits fühle ich mich teilweise noch wie ein Kind, das manchmal erzogen wird, andererseits will ich auch einmal erzieherische Aufgaben übernehmen.

Sie fühlen sich selbst wie ein Kind?

Mit meinen 26 Jahren bin ich in einem Alter, in dem ich mich jung fühle und ab und an auf Hilfe angewiesen bin.

Sie sind ja Musikerin. Wie sah Ihre musikalische Erziehung aus?

Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, der Einfluss ist daher sehr gross. Meine Eltern sind Musiker, meine zwölf Jahre ältere Schwester und meine Tante ebenfalls. Früher hat mich meine Schwester neben ihr Klavier gestellt und gesagt «sing Mal». Später hiess es dann: «steh Mal auf die Bühne». Die Musikalität wurde mir quasi in die Wiege gelegt.

War es für Sie dann eher ein Müssen?

Nein, das auf gar keinen Fall. Es kam für mich nie streng, sondern immer fördernd rüber. Denn bei uns zu Hause hat immer Musik stattgefunden. Dann war es irgendwie klar, dass es bei mir auch passieren wird. Ich hatte das Glück, dass mir die Plattform geboten wurde, auf die Bühne wollte ich aus eigenen Stücken. Mein Glück war, dass es immer eine Bühne gab, auf der ich auftreten konnte. Ob an Weihnachten oder Konzerten.

Zur Person Rhea König ist Sängerin und Songwriterin. Die 26-Jährige entstammt einer Musikerfamilie, lässt sich am «Complete Vocal Institute» in Kopenhagen zur Sängerin ausbilden und gibt Gesangsunterricht. 2020 gewann sie die «Soundclinic» des RFV.

Wie hat sich Ihre Musik seit den Kindertagen entwickelt?

Aus den wenigen Bühnen früher wurden immer mehr Bühnen. Was geblieben ist: Der Pop-Soul, der mich seit meiner Kindheit begleitet. Meine ersten Lieder, die ich mit zehn Jahren geschrieben habe, waren allesamt auf Hochdeutsch, unterdessen singe ich auf Englisch. Der grösste Unterschied ist, dass ich seit mehreren Jahren eigene Lieder schreibe, denn zuvor übte ich mich lange Zeit als Coversängerin.

Was wollen Sie mit Ihrer Musik transportieren?

Mit meiner Musik will ich berühren! Meine Songs sollen direkt ins Herz gehen. Die lauten Töne feiern, aber auch genauso die leisen, zerbrechlichen Töne spüren und mitfühlen.

Würden Sie sich als extrovertiert bezeichnen?

Ja absolut. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und mit dem Publikum zu interagieren, hin und her zu singen.

Und im Privatleben?

Das war einmal (lacht). Nein im Ernst, früher war ich extrovertierter. Viel im Ausgang oder mit Freunden unterwegs. Nun ist es bei mir im Privatleben viel ruhiger geworden. Während der Pandemie habe ich bemerkt: Ich brauche auch Zeit für mich. Zudem habe ich mit den Live-Auftritten ein Ventil für meine Energie gefunden. Einmal im Jahr, an der Fasnacht, kommt diese Seite dann aber doch zum Vorschein.

Rhea König freut sich immer auf die Basler Fasnacht. Nicole Nars-Zimmer

Sie mögen die lokale Kultur?

Ja, vor allem wenn es um die Fasnacht geht. Ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn es am Montag Vier Uhr schlägt und ich aus weiss Gott welchem Grund wieder drei Tage lang durch die Gassen pfeifen darf. Aber auch ansonsten finde ich unsere Kultur toll. Deshalb hat es mich auch an der «BScene» so gefreut, die ganzen Menschen zu sehen.

Wieso singen Sie dann nicht auf Baseldeutsch?

Ganz ehrlich: Mir gefällt der baseldeutsche Dialekt nicht. Ich höre mich selbst nicht mal gerne reden. Ich fühle mich mit englischem Gesang viel mehr verbunden. Aber wer weiss, was die Zukunft bringt.

Hat man in der regionalen Indie-Pop-Szene denn Kontakt untereinander?

Ui, das ist ein schwieriges Pflaster. Ich persönlich arbeite mit Musikern aus Winterthur und Zürich zusammen. Das Problem in Basel ist, dass sich keiner in sein Gärtchen schauen lassen möchte. Die Szenen in Bern und Zürich sind viel offener, was das anbelangt.

Da könnten Sie ja eine erzieherische Rolle einnehmen.

Ja, da haben Sie recht. Ich bin schon jetzt ein Mensch, der auf die Musikerkolleginnen und -kollegen zugeht, ihnen Lob gibt für herausgebrachtes und erreichtes. Aber vielleicht ist das der Weg für unsere Szene: Wir müssen offener aufeinander zugehen, denn so ergeben sich auch viele Gelegenheiten.

Was wollen Sie mit Ihrer Musik noch erreichen?

Kurzfristig möchte ich einfach meine Musik teilen und so auf mich aufmerksam machen. Langfristig sind grosse Club- und Festivaltourneen mein Ziel. Kurzum: Ich will von der Musik leben können. Deswegen lasse ich mich in meinem Studium in Kopenhagen zur Sängerin ausbilden und gebe nebenher auch Gesangsunterricht. Ausserdem ist es mir wichtig, nicht die Quotenfrau des Genres zu sein.

Haben Frauen nach wie vor einen schweren Stand in der Szene?

Momentan schon, in der Tendenz bessert sich die Situation, aber es gibt auch Festivals, wo wieder nur Männer im Line-up stehen, das frustriert mich. Dabei gibt es so viele grossartige weibliche Talente, die auf sich aufmerksam machen.

Was können Sie einer jungen Frau mitgeben, die denselben Weg beschreiten will?

Einfach machen und nachfragen, sich zusammentun und vernetzen. Die meisten Menschen, mit denen man etwas realisieren will, sagen nämlich zu, weil sie es eine tolle Sache finden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen