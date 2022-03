Läckerli-Huus-Chefin Miriam Baumann plaudert aus dem Nähkästchen

Nähkästchen Läckerli-Huus-Besitzerin Miriam Baumann: «Wenn man so will, arbeite ich 80 Prozent» Die Tochter des alt Bundesrats Christoph Blocher plaudert aus dem Nähkästchen. Die 47-Jährige spricht über Langeweile, den Ausgleich zwischen Beruf und Privatem sowie über Luxus. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

«Langweile» zieht Miriam Blocher (47) aus dem Nähkästchen der «Schweiz am Wochenende». Kenneth Nars

Sie sind seit rund 15 Jahren Inhaberin des Läckerli Huus. Da stellt sich sicher viel Routine ein. Wird Ihnen nicht langsam langweilig?

Nun stehen die Ostern vor der Tür. Gerade diese Saison, auch Weihnachten, sind gar nicht langweilig. Für mich könnte immer Saison sein.

Sie meinen wegen der hohen Verkäufe?

Ich mag, wenn etwas los ist. Unter Druck arbeite ich am besten. Langeweile dagegen mag ich gar nicht. Manchmal muss ich mich selber unter Druck setzen. Ich bin zwar als Chefin stark operativ engagiert, gerade auch während der beiden Saisons. Aber ich arbeite ja nicht nur operativ, ich muss auch strategisch nach vorne blicken. Da gibt es viele Herausforderungen, denken Sie nur an Corona.

Ist das Läckerli Huus nicht eine Hausnummer zu klein für Sie? Ihre Schwester Magdalena Martullo führt einen Betrieb mit über 2600 Mitarbeitenden?

Für meine Schwester wäre ein Läckerli Huus mit 150 Angestellten womöglich zu klein. Ich fühle mich sehr wohl damit. Ein zu grosser Betrieb wäre nicht so meine Welt. Ich mag das KMU-Umfeld. Hier kennt man sich, die Wege sind kurz. Ich bewege mich auch gerne inmitten des Geschehens.

Sie stehen also auch mal selber in einem Laden?

Es kommt ab und an vor, dass ich für einen halben Tag in einem unserer Läden arbeite oder Pakete zusammenstelle. Mir gefällt das. Ich bin ein KMU-Mensch.

Sehen Sie sich denn bis an Ihr Karriereende als Inhaberin und Chefin des Läckerli Huus?

Das weiss ich nicht. Ich bin ein Mensch, der zwar sehr organisiert arbeitet, aber mein eigenes Leben plane ich nicht allzu sehr. Sollte sich eine neue Chance ergeben, müsste ich das anschauen. Ich weiss noch gut, wie das war, als ich das Läckerli Huus übernommen habe.

Erzählen Sie.

Rund ein Jahr lang habe ich mit den ehemaligen Besitzern über den Kauf gesprochen, ich war überzeugt, dass dies der richtige Schritt ist. Ein Tag vor Vertragsabschluss ergriff mich Panik. Ich habe mich gefragt, ob dies etwas für das ganze Leben ist. Ich habe dann meinem Vater angerufen und gesagt: «Hör mal, ich glaube ich unterschreibe nicht». Mein Vater meinte, ich solle unterschreiben. Wenn ich nach zwei Wochen zur Hare-Krishna wolle, sei das dann halt so (lacht). Das hat enorm Druck von mir genommen.

Sie haben also keine Pläne, das Unternehmen in den nächsten Jahren zu verkaufen?

Nein, überhaupt nicht. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit, da steckt viel Herzblut drin.

Sie arbeiten noch immer mit einer Papieragenda. Wie voll ist diese jeweils?

Es gibt oft Leerräume, die sich mit der Zeit füllen. Ich trage auch nicht jedes Detail ein. Meine Agenda sollte nicht zu voll sein, damit ich Zeit für strategische Themen habe. Sie sollte aber auch nicht zu leer sein. Ich mag es, wenn etwas läuft, wenn Mitarbeiter zu mir ins Büro kommen.

«Diese Zeit braucht es auch, die gebe ich auch gerne»: Miriam Baumann über den Ausgleich zwischen Beruf und Privatem. Christian Beutler/Keystone

Mit zu vielen Lücken in der Agenda käme Langeweile auf …

Ja, genau. Das mag ich eben nicht.

Wie viel Zeit bleibt für das Private, für Ihre Familie?

Diese Zeit braucht es auch, die gebe ich auch gerne. Wir haben zwei kleine Kinder, der Sohn geht in die erste Primar, die Tochter in den Kindergarten. Da sind wir als Eltern gefordert. Mein Credo ist es, einen Tag pro Woche zu Hause zu bleiben.

Als Homeoffice- oder als Familientag?

An diesem Tag arbeite ich eigentlich nicht. Ich bringe die Trennung recht gut hin. Allenfalls muss ich ein Telefongespräch führen. Zu oft sehe ich Frauen, auch bei uns in der Firma, die zwischen Familie und Beruf hin- und hergerissen sind. Sie haben das Gefühl, bei der Arbeit nicht nachzukommen und gleichzeitig zu wenig Zeit zu Hause zu sein. Das wollte ich für mich vermeiden.

Ihr Pensum beträgt eigentlich 80 Prozent?

Ja, wenn man so will. Mit der Zahl der Arbeitsstunden gerechnet, wäre es vermutlich nicht so. Natürlich kann man das auch nicht so strikt trennen. Selbstverständlich schaue ich mir in den Ferien andere Läden an und kaufe ein Produkt, dass ich spannend finde.

Sie sind in Meilen im Kanton Zürich aufgewachsen, wohnten in Schaffhausen und jetzt in Rheinfelden. Wo fühlen Sie sich am meisten zu Hause?

Meilen ist meine Kindheitsheimat. Dort fühle ich mich wohl, aber wohne schon länger anderswo, als ich dort gelebt habe. Dann bin ich nach Lenzburg, St.Gallen und Schaffhausen gezügelt. In Rheinfelden wohne ich auch schon seit 14 Jahren. Die Kinder sind hier eingeschult, das schafft auch Heimat. Uns ist sehr wohl in Rheinfelden.

Als was identifizieren Sie sich? Als Zürcherin oder Aargauerin?

Ich bin logischerweise Zürcherin, das werde ich auch mein Leben lang bleiben. Ich rede auch Zürichdeutsch. Das heisst ja nicht, dass man sich nicht woanders wohlfühlen kann.

Was bedeutet Heimat für Sie?

Heimat ist dort, wo man sich zu Hause fühlt. Ich reise sehr gerne, komme aber auch gerne nach Hause. Das Gefühl ist mir wichtig. Auch für die Kinder erscheint es mir wichtig, dass sie wissen, woher sie kommen, und dass sie ein Zuhause haben.

Gibt es einen Sehnsuchtsort, wo sie leben möchten – unabhängig von ihren jetzigen Lebensumständen?

Mir ist es sehr wohl in Rheinfelden. Ich kann mir aber auch sehr viele andere Orte vorstellen, um dort zu leben. Aber einen Sehnsuchtsort habe ich überhaupt nicht. Ich schätze die Schweiz für ganz viele Dinge. Ich kann mir nicht vorstellen, auszuwandern.

Sie wohnen in Rheinfelden in einer gemieteten Viereinhalb-Zimmer-Wohnung? Wieso leisten Sie sich als Milliardärin nicht etwas Grösseres?

Wir suchen uns tatsächlich schon seit längerem etwas Grösseres. Ich selber bin ein Fan des Mietens. Liegenschaftsbesitz ist mir irgendwie zuwider. Obwohl ich seit 14 Jahren in der gleichen Wohnung lebe, möchte ich mich nicht festlegen. Wenn man ein Haus kauft, ist man gebunden, man kann nicht mehr weg. Natürlich weiss ich, dass das eigentlich nicht stimmt. Wir suchen nun aber erneut eine Mietwohnung.

Und noch immer nicht fündig geworden?

Soeben habe ich einen Mietvertrag für eine neue Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnung erhalten, die wir uns angeschaut haben und im Herbst vermutlich einziehen können.

Inzwischen haben Sie ja auch zwei Kinder und nicht nur eines.

Genau. Die Kinder teilen sich zurzeit ein Zimmer, was im Moment noch geht. Viel schlimmer: Mein Mann und ich teilen uns das Büro. Das ist gerade zu Zeiten von Corona nicht ideal (lacht).

Welchen Luxus gönnen Sie sich?

Für jemanden wie mich, die keine Geldsorgen hat, ist es natürlich einfach zu sagen, sich keinen Luxus zu gönnen. Für mich ist Luxus, einfach mal so in den Tag hinein zu leben.

«Für mich ist Luxus, einfach mal so in den Tag hinein zu leben»: Miriam Baumann macht sich nicht allzu viel aus Materiellem. Kenneth Nars

Anfangs sagten Sie, Sie mögen keine Langeweile?

Ich geniesse es unglaublich, wenn es keine Zwänge oder Pläne gibt. Wir waren eine Woche in den Skiferien. Abgesehen von der Skischule waren wir völlig frei zu sagen, heute gehen wir auf die Piste, oder ins Restaurant oder Schlitteln. Einfach nach Lust und Laune. Das ist unglaublich entspannend.

Und materiellen Luxus? Autos oder eine Kunstsammlung wie ihre Eltern?

Nein, ich bin ein Kunstbanause, Autos sind für mich ein Mittel zum Zweck.

Was macht für Sie Lebensqualität aus?

Ich schätze das Gefühl, gebraucht zu werden, für die Gesellschaft, Familie oder Beruf etwas Sinnvolles beizusteuern. Es braucht eine Grundzufriedenheit, dann hat das Leben auch eine Qualität. Man muss auch etwas dazu beitragen, auch wenn nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen auf die Welt kommen.

