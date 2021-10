Nähkästchen Mario Gasparini geht in den Ruhestand: «Ich konnte mit meiner Glace vielen Menschen Freude bereiten» Zolli-Cornets oder Bananen-Schoggi-Stängel: Die Glace von Gelati Gasparini ist Kult. Anlässlich seiner Pensionierung plaudert Mario Gasparini (65) aus dem Nähkästchen. Über das Verkaufstalent seines Vaters, seine liebste Eiscreme - und warum die Marke von der Coronakrise profitiert hat. Rahel Empl Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Das Nähkästchen im Schlaraffenland: Mario Gasparini (65) Kenneth Nars

Herr Gasparini, worüber plaudern wir?

Mario Gasparini: Auf dem Zettel lese ich: Kindheit.

Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?

Alles in allem glücklich, obschon ich in eher ärmlichen Verhältnissen gross geworden bin. Das war nicht immer einfach.

Welches Wort verbinden Sie am ehesten mit Ihrer Kindheit?

Freiheit - und unbedingt auch Fussball! Mit meinen Eltern und Geschwistern wohnte ich in Birsfelden. Wann immer es ging, verbrachte ich die Zeit auf dem Fussballplatz oder einfach draussen. In nächster Nähe unseres Wohnblocks befand sich ein Kornfeld, die Kiesgrube... Hier liefen wir im Winter Schlittschuh, und im Sommer liessen wir selbst gebaute Piratenboote auf dem Wasser los. So war ich in den Sommerferien kaum zuhause (lacht).

Und in den Sommerferien gehört es dazu, ab und an ein Eis zu schlecken.

Nicht nur dann, ich liebte Glace über alles. Die Kioske auf dem Schulweg und in der Nähe des Fussballplatzes verkauften jene von Glace Müller, dem Vorgänger von Gasparini. Ich habe mein ganzes Sackgeld für den Bananen-Schoggi-Stängel ausgegeben.

...nicht fürs Zolli-Cornet? Das ist doch die Lieblingssorte vieler Kinder.

Das Zolli-Cornet kostete damals bereits einen Franken, was mein Budget sprengte. Das gab es nur zu besonderen Anlässen, etwa wenn ich mit den Eltern den Zolli besuchte. Den Geschmack dieser Glace verbinde ich noch heute mit einer glücklichen Zeit.

So geht es vielen Menschen, wenn sie den Namen Gasparini hören.

Ja, er steht für Kindheitserinnerungen. Und es erfüllt mich immer noch mit viel Freude, wenn ich sehe, wie gut die Eiscreme heute noch ankommt. Gerade vor wenigen Wochen haben wir an einem Konzert in Basel unsere Glace verteilt - es war so schön, diese zufriedenen Gesichter zu sehen! Da weiss ich: Ich bin den richtigen Weg gegangen.

Sie sind ziemlich unverhofft zum Glacebusiness gekommen. Ihr Vater hatte eine Liegenschaft in Basel Ende der 1970er-Jahre gekauft, nachdem der Patron von Glace Müller verstorben war. Und Sie überredeten ihn, dass Sie das Geschäft weiterführen. Was trieb Sie an?

Ich konnte es nicht zulassen, dass meine Lieblings-Glace - eben das Zolli Cornet und der Bananen-Schoggi-Stengel - vom Markt verschwindet. Das durfte nicht sein! Es waren die Erinnerungen an die Kindheit, diese Emotionen, die mich angetrieben haben.

War es der richtige Entscheid?

Auf jeden Fall. Ich jobbte damals im Schichtdienst bei Roche, wollte sparen für eine Weltreise, und hätte dort eine zweite Lehre beginnen können. Wegen der Glacemanufaktur verliess ich das Unternehmen aber. Meine Kollegen von damals, die geblieben sind, haben es heute finanziell gesehen sehr gut. Aber dafür konnte ich mit meiner Glace vielen Menschen eine Freude machen. Das zählt für mich viel mehr.

Sie waren sehr jung, als Sie sich selbstständig gemacht haben. Und mussten wohl auf Einiges verzichten. .

Es war teilweise hart, ja. Und sehr zeitaufwendig. Ausser Familie und Gelati Gasparini hatte nicht viel Platz in meinem Leben.

Was hat Ihnen besonders gefehlt?

Zum Beispiel das Musikmachen. Wir sind eine sehr musikalische Familie, mein Vater hat Opern gesungen. Aber das kann ich jetzt nachholen: Vor drei Jahren habe ich damit begonnen, Gitarre zu spielen.

Nun werden sie pensioniert - gestern war das Abschiedsfest. Was ist das für ein Gefühl, nachdem sie sich mehr als 40 Jahre lang für dieses Unternehmen engagiert haben?

Es ist schon speziell, aber ich freue mich nun wie gesagt darauf, mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Zum Beispiel auch für meine Enkelkinder und überhaupt die Familie.

Werden Sie loslassen können?

Einfach wird es nicht. Aber ich bin vorbereitet, habe meine Tätigkeit bereits in den letzten Jahren zurück gefahren. Früher war ich für Entwicklung und Produktion verantwortlich; in den vergangenen Jahren habe ich mich auf Aussendienst, Kundenbetreuung und Events konzentriert, trat als Markenbotschafter auf. Und dafür stehe ich weiterhin ab und an zur Verfügung. Schon allein wegen des Namens fühle ich mich der Marke verpflichtet. Ich bin deren Gesicht, das Netzwerken und Präsentieren macht mir Spass.

Woher kommt dieses Verkaufstalent?

Definitiv von meinem Vater. Er lernte Maurer, stieg später - in den 1960er- und 1970er-Jahren- in den Liegenschaftshandel ein, das lief sehr gut. Er hat sich durch harte Arbeit Wohlstand erarbeitet. Seinen Effort habe ich schon in der Kindheit bewundert.

Seit 20 Jahren gehört Gelati Gasparini der Gesellschaft für Arbeit und Wohnen in Münchenstein. Hinterlassen Sie eine gesunde Abteilung?

Ja. Die letzten beiden Geschäftsjahre waren die besten der Firmengeschichte - trotz oder vielmehr wegen Corona. Wir haben das Glück, dass wir nicht restaurationslastig sind, dafür umso besser im Detailhandel vertreten sind. Und da die Grenzen während des Lockdowns geschlossen waren, kauften die Leute mehr vor Ort ein - und nicht ennet der Grenze.

Gasparini war lange Zeit für innovative Produkte mit Retroflair bekannt. Ein veganes Gasparini-Rahmglacé gibt's aber noch nicht.

Es wird daran gearbeitet, es laufen Studien dazu. Da wird sicher was kommen.

Sie haben zu Beginn gesagt, wie sehr Sie Glace in der Kindheit geliebt haben. Und heute?

Immer noch. Zu meinen Lieblingssorten gehören Rahmtäfeli und Latte Macchiato. Wenn man hier arbeitet, ist es schwierig, die Finger davon zu lassen (lacht). Ab sofort werde ich zwar nicht mehr so oft vor Ort sein, aber ich habe ja meine Quellen...

Was haben Sie in der Kindheit gar nicht gerne gegessen?

Lustigerweise nicht Rosenkohl oder Spinat, wie das bei den meisten Kindern der Fall ist. Sondern Polenta. Noch heute mag ich den Maisbrei nicht.