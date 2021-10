Nähkästchen Seraina Degen: «Meine Heimat liegt hinter dem Julierpass» SRF-Sport-Redaktorin Seraina Degen redet im Nähkästchen über das Baselbiet, Basel-Stadt und ihre zweite Heimat, das Engadin. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Reist als Sport-Journalistin kreuz und quer durch die Schweiz: Sport-Journalistin Seraina Degen Bild: Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Frau Degen, was steht auf Ihrem Zettel?

Seraina Degen: Ich habe «Heimat» gezogen. Darüber rede ich sehr gerne!

Was ist für Sie Heimat?

Ein grosser, aber schöner Begriff. Als ich noch mehr für Zeitungen schrieb, habe ich Leute schon öfters danach gefragt, was der Begriff «Heimat» für sie bedeutet und was diese mit ihm verbinden. Ich assoziiere den Begriff mit einer Haarnadelkurve auf dem Julierpass, hinter der der Blick auf Silvaplana im Engadin frei wird. Nur dort hat der Himmel dieses unglaubliche Blau - ich nenne es Segantini-Blau, nach dem italienischen Maler aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ich habe vor einigen Jahren einen Text in der «Basler Zeitung» darüber geschrieben. Die Ortschaften, die Landschaft, die Natur und die Berge des Engadins lösen in mir viele positive Gefühle wie Geborgenheit, Wärme und ein Wohlgefühl aus. Ich liebe es, dort draussen in den Bergen unterwegs zu sein - ob zu Fuss, auf dem Mountainbike oder auf den Skiern. Auch Skirennen schaue ich gerne live.

Wieso sehen Sie ausgerechnet das Engadin?

Ich war 2007 zum ersten Mal im Engadin in den Ferien und es hat mir auf Anhieb gefallen. Eine konkretere Verbindung zum Engadin habe ich aber über meinen Bruder, der Romanisch studiert hat und es auch fliessend spricht. Ich fand es spannend, in die Geschichte und Kultur der Sprache und der ganzen Region einzutauchen und habe deshalb auch zwei Mal einen Sommerkurs Rumantsch-Unterricht genommen. Viel ist davon leider nicht hängen geblieben.

Seraina ist doch auch ein romanischer Name, oder nicht?

Ja, genau. Er bedeutet soweit ich weiss so etwas wie «klarer Himmel» oder «Fröhlichkeit» beziehungsweise «Heiterkeit». Besonders die erste Bedeutung würde mir angesichts des Segantini-Blau des Engadiner Himmels gut gefallen. Aber auch mit der zweiten Bedeutung kann ich sehr gut leben.

Welche Beziehung haben Sie zum Oberbaselbiet? Sie stammen ja aus dem Waldenburgertal und sind dort aufgewachsen.

Das Baselbiet ist und bleibt meine Heimat im Sinne eines Ursprungs. Meine Eltern wohnen in Niederdorf, ich kenne jede Ecke in der Umgebung und bin dort nach wie vor Präsidentin des Jungen Theater Niederdorf, in dem ich mich mit grosser Freude engagiere. Die Heimat kann sich mit der Zeit ändern, aber meine Herkunft bleibt das Waldenburgertal. Auch mein früherer Übername «Hübel» - den mir meine Teamkolleginnen im Fussball gaben – rührt übrigens daher. Nachdem ich vom FC Oberdorf zu Concordia Basel gekommen war, habe ich einmal mein Team an meinem Geburtstag zu mir nach Hause eingeladen - dorthin, wo neben Kuhweiden Fussball gespielt wird. Das Haus meiner Eltern ist etwas erhöht auf einem Hügel gelegen - und so entstand der Übername Hübel - das Baselbieter Wort für «Hügel». Ab dann hiess es Hübel dies, Hübel das, Hübel jenes. Die Teamkolleginnen fanden den Übernamen lustig, ich ja auch. Und er passte zum Vorurteil, wie die Städter über das Oberbaselbiet denken. Nämlich, dass das Oberbaselbiet ab vom Schuss sei und wir dort oben alles Bauern sind.

Sie sind Sport-Journalistin. Könnte man sagen, dass der Sport zu ihrer beruflichen Heimat geworden ist?

Ja, das ist so. Ich konnte meine Leidenschaft zum Beruf machen und das ist sehr wunderbar. Für SRF Sport erledige ich sowohl fürs Fernsehen als auch fürs Radio viele verschiedene Aufgaben, für die ich regelmässig kreuz und quer durchs Land reise. Das kann zuweilen anstrengend sein, aber auch sehr abwechslungsreich und erfüllend. Besonders gerne berichte ich natürlich über Frauenfussball.

Sie wohnen in Basel. Würden Sie Basel auch als Heimat bezeichnen?

Ich denke schon. Ich wohne im Gundeli und fühle mich dort sehr wohl. Die Kantonsgrenze ist für mich fliessend. Ich würde generell die Region Basel als meine Heimat bezeichnen. Für Leute aus der Stadt klingt mein Dialekt spürbar ländlich. Wenn ich aber mit Leuten aus anderen Gegenden der Schweiz spreche, fragen sie mich direkt, ob ich aus Basel komme. Dann muss ich jeweils intervenieren und eine Lanze fürs Baselbiet brechen und meine Herkunft genauer erklären. An Basel gefallen mir die Dimensionen. Die Stadt hat eine gewisse Grösse und trotzdem ist man schnell überall. Aber ich muss ehrlich sagen: die schönste Stadt der Schweiz ist Luzern, wo ich mich am Medienausbildungszentrum zur Journalistin ausbilden liess. Diese Mischung aus See und Bergen ist wunderschön. Dennoch würde ich nicht dort leben wollen.

