Nähkästchen Michael Baader, Küchenchef des «Teufelhofs»: «Mir fehlt der Rummel, der zu meinem Job gehört» Der Sternekoch, der seit mehr als 30 Jahren im Gast- und Kulturhaus am Leonhardsgraben wirkt, plaudert darüber, wie Corona sein Leben auf den Kopf gestellt hat – und warum er gekochten Lachs nicht mag. Rahel Koerfgen 13.02.2021, 05.00 Uhr

Michael Baader hat den Begriff Zeit gezogen.

Herr Baader, worüber plaudern wir?

Michael Baader: Auf dem Zettel steht: Zeit. Ja, davon steht mir gerade sehr viel zur Verfügung. Das ist immer noch so ungewohnt.

Aber der «Teufelhof» ist doch geöffnet. Anders als die meisten Berufskollegen können Sie immer noch arbeiten.

Nur sehr reduziert. Es sind ja jeweils nur eine Hand voll Gäste im Haus. Das Mittagsgeschäft fällt aufgrund der fehlenden Seminare und Geschäftsessen ganz weg. Nur abends werden ein paar wenige Menus zubereitet. In erster Linie betreue ich derzeit die Lehrlinge, unter den Köchen wechseln wir uns ab, so kommt jeder mal zum Zug. Das heisst: Ich komme so drei bis vier Tage die Woche vorbei, aber jeweils nur ein paar Stunden. Auch meinen Mitarbeitern zuliebe.

Inwiefern?

Gerade als Chef ist es wichtig, den Angestellten jetzt ein positives Gefühl zu vermitteln, denn viele sind sehr geknickt. Ich kann das, weil ich ein sehr positiver Mensch bin. Es kommt wieder gut, davon bin ich überzeugt. Wenngleich auch nach Corona nicht alles gleich sein wird wie vor der Krise.

Was zum Beispiel?

Machen wir uns nichts vor: Der Geschäftstourismus wird nach der Pandemie erst ganz langsam zurückkehren. Das kann einige Jahre dauern. Dieses Segment war für unser Gasthaus ein wichtiger Pfeiler mit den angesprochenen Seminaren und Sitzungen und den dazugehörigen Mittagessen. So bewirteten wir vor der Krise um die 60 bis 100 Leute – jeden Werktag. Das Tagesgeschäft bricht also weg, was bedeutet, dass wir zwei bis drei Köche weniger benötigen. Glücklicherweise müssen wir aber niemanden entlassen – es gab ein paar Abgänge, und diese Stellen werden jetzt nicht mehr besetzt.

Was bereitet Ihnen an dieser Situation besonders Mühe?

Ich bin aus dem seit Jahren gewohnten Rhythmus gefallen, das ist echt brutal. Auch, weil ich wahnsinnig gerne hier arbeite. Aber ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und froh, dass ich etwas zu tun habe und wenigstens ein bisschen arbeiten kann. Das ist gut fürs Seelenheil. Der «Teufelhof» liegt mir am Herzen.

Was fehlt Ihnen am meisten?

Dieser Rummel, das ganze Rambazamba, das zu meinem Job gehört. Ich fühle mich jetzt wie in einem Winterschlaf. Aber sobald es wieder losgeht, werde ich topfit sein wie ein Pfennig (lacht).

Wie nutzen Sie die Zeit, die Ihnen plötzlich zur Verfügung steht?

Die Pandemie hat ja durchaus ein paar wenige schöne Seiten, wenn ich das so sagen darf. So koche ich jetzt zu Hause in Rodersdorf wieder mehr, zusammen mit meiner Frau. Dazu hatte ich früher fast nie Zeit. Das ist eine positive Seite dieser Krise. Und sonst sind wir viel draussen unterwegs, unternehmen lange Fussmärsche oder schwingen uns aufs Fahrrad. Die frische Luft tut gut, gerade in Zeiten wie diesen.

Kochen Sie zu Hause auch so auf wie im «Teufelhof» für Ihr Sternerestaurant Bel Etage?

Nein, privat esse ich gerne Einfaches, nichts Aufwändiges. Ausserdem: Unsere Küche ist ziemlich klein, da hätte ich gar nicht genug Platz, um entsprechende Menus zu kochen. Ich habe dieses Haus nicht gebaut, sonst wäre die Küche sicher grösser (lacht)!

Was kochen Sie denn gerne daheim?

Ach, grundsätzlich mag ich Gerichte aus der Heimat, dem Schwarzwald. Gestern gab's rosa gebratene Lammgigot-Scheiben mit Kräuterbutter, dazu Kohlrabi, Randen und Karöttli.

Gibt es etwas, das Sie gar nicht gerne essen? Oder haben Sie – wie so viele heutzutage – eine Lebensmittelunverträglichkeit?

Nein, ich kann zum Glück alles essen. Beim Zucker muss ich ein wenig Acht geben. Das heisst, nicht zu viel Glacé essen, auch wenn ich das den ganzen Tag, sommers wie winters, könnte. Ich bin ein grosses Schleckmaul. Was ich nicht mag, ist gekochter Lachs. Das rührt noch von meinen Anfängen als Koch, als wir alles vom Lachs verwerteten und Teile davon in Töpfen vor sich hindampften. Diesen Geruch mag ich heute gar nicht mehr.

Vorhin haben Sie gesagt, Sie vermissen den Rummel. Sie werden in diesem Jahr 65 Jahre alt, haben einen Knochenjob. Wäre es nicht langsam an der Zeit, einen Gang runterzuschalten, sich gar pensionieren zu lassen?

Ich sage immer: Wenn man etwas liebt, geht alles einfach von der Hand. Deshalb denke ich noch lange nicht ans Aufhören. Einerseits, weil ich diese Arbeit im «Teufelhof» so mag, andererseits auch, weil meine Frau noch fünf Jahre zu arbeiten hat. Dann schauen wir weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich dem «Teufelhof» noch länger erhalten bleiben werde. So lange ich mag, und so lange ich Lust habe.

Wollen Sie sich noch den zweiten Michelin-Stern holen? Seit Jahren ist es ja einer für das «Bel Etage». Zeit für den Aufstieg?

(lacht) Nein, das habe ich überhaupt nicht im Kopf. Früher war das ein Wunsch, als ich noch ganz jung war. Aber jetzt kann ich mit Sicherheit sagen: Dieser eine Stern stimmt für mein Team und mich so, damit sind wir gut unterwegs. Wir bieten zwar eine hochstehende Küche an, müssen uns aber in keiner Weise verbiegen. Bei uns in der Küche geht es sehr familiär zu und her, das Radio läuft im Hintergrund. Ab zwei Sternen braucht es so dermassen viel Konzentration, in diesen Küchen ist es mucksmäuschenstill. Das wären nicht wir. Bei uns wird auch mal ein Witzli gemacht.

Was wünschen Sie sich für die Zeit nach dem Lockdown, nach Corona?

Dass wir wieder ganz viele Gäste bewirten dürfen und sie die Gastronomie unterstützen. Dass es wieder so richtig menschelt im «Teufelhof». Diesen Zulauf brauchen wir Köche einfach.