Nähkästchen Münsterpfarrer über den Lockdown: «Ich fühlte mich wie Don Camillo» Münsterpfarrer und Uniprofessor Lukas Kundert plaudert aus dem Nähkästchen. Über Online-Gottesdienste, Verteilungskämpfe und seinen Medienkonsum. Nora Bader Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Münsterpfarrer Lukas Kundert plaudert aus dem Nähkästchen. Roland Schmid

Herr Kundert, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Lukas Kundert: Digitalisierung.

Was fällt Ihnen spontan dazu ein?

Ich denke an meine Arbeit. Mit der Pandemie erlebte die Kirche einen Digitalisierungsschub. Gerade im Lockdown begannen wir, die Gottesdienste neu zu erfinden. Teilweise haben wir sie einfach ohne Teilnehmende in der Kirche via Stream abgehalten und dann ins Netz gestellt. Es gab auch Gruppen, die vom Sofa aus Predigten hielten. Wir standen vor der Frage: Was passiert mit dem Gottesdienst? Das Internet ist ein Medium und verändert den Inhalt.

Wurde er kommerzialisiert?

Ein Gottesdienst ist ein Gemeinschaftserlebnis – untereinander und mit Gott. Über das Medium wird er Teil des Marktes. Man ist plötzlich in einem anderen Diskurs, in einem Verteilungskampf um Aufmerksamkeit, die knapp ist. Man muss sich überlegen, mit welchen Mitteln man Klicks generiert. Da wird ein Gemeinschaftserlebnis zu etwas Konsumierbarem. Vom Fernsehgottesdienst kennt man das. Aber wir hatten keine Redaktion, die den Gottesdienst von A–Z mit hoher Qualität begleitet und produziert. Und plötzlich gab es in der Schweiz etwa 2000 gestreamte Gottesdienste. Da ist es definitiv eine Marktfrage.

Und eine Kostenfrage?

Fernsehen kostet pro Gottesdienst Hunderttausende Franken. Wir hatten vielleicht 300 Franken pro Gottesdienst zur Verfügung, aber auch das Glück, am Münster einen Medienspezialisten zu haben, der filmte und das Ganze zusammenschnitt. Es war nicht live, wurde erst danach um 10 Uhr am Sonntag ins Netz gestellt. Andere machten live Gottesdienste. Der Pfarrer schaute noch in die Kamera und lief zum Ambo. Es ist sehr umstritten, ob das gut ist.

Weshalb?

Es gab Stimmen, die sagten, dass wir nicht so tun müssten, als wären ganz viele Leute da. Deshalb wechselten manche aufs Sofa zum Predigen – wie die Leute zuhause. Als ich die erste Online-Predigt hielt, war ich aber total begeistert.

War es nicht frustrierend, wenn man keine direkten Interaktionen bekommt?

Es war wie im Film «Don Camillo». Der Po überflutet ein Dorf, es wird evakuiert. Der Einzige, der zurückbleibt, ist Don Camillo, der dann vom Altar aus der Kirche spricht und übers Wasser wird seine Stimme zu den Leuten auf dem Damm getragen. So fühlte ich mich, wie Don Camillo. Es war berührend, weil ich wusste, dass viele zuschauen.

Von wie vielen Leuten reden wir?

Vor Corona kamen 200 Menschen in die Kirche. Es schauten aber jeweils etwa 400 zu online. Ich wusste, wer zuschaut, das war schön. Aber als ich so in die Linse betete, merkte ich, jetzt wird es seltsam. Das Gebet ist etwas ganz Intimes und das funktioniert im Gottesdienst, wenn man gemeinsam da ist. In der Regel halte ich Gebete frei, da kommt man auch mal ins Stocken, das fand ich vor der Kamera peinlich. Der private Rahmen ist so nicht mehr gegeben.

Wie reagierte die Gemeinde darauf?

Wir haben die Leute fast etwas dazu erzogen, am Sonntag zu Hause zu bleiben. Was am Anfang vermisst wurde, war das Singen. So begannen wir, entsprechende Sequenzen einzubauen. Der Organist spielte Kirchenlieder. Und die Leute sassen zu Hause mit Liederbüchern vor dem Bildschirm. Per E-Mail bekamen wir Rückmeldungen, ob es zu schnell gespielt war oder welches Lied man im kleinen Kreis singen wollte.

Und die 400 Leute sind geblieben?

Gegen Ende des Lockdowns verminderte sich die Zahl, auf etwa 270. Als alles wieder öffnete, kamen wir unter Druck, weil die Leute fanden, wir sollen weiterhin auch online Gottesdienste anbieten. Dann passierte, was oft passiert: Etwas Gutgemeintes wird zur Last. Wir hätten andere Posten streichen müssen, damit das finanzierbar würde. Nur die Predigten werden noch aufgezeichnet, respektive man kann übers Telefon zuhören. Das hat aber keine riesige Resonanz, sondern ist ein Liebesdienst an die 20 bis 30 Personen, die sich nicht den Gefahren von Corona aussetzen möchten.

Die Kirche verliert immer mehr Mitglieder.

Als ich vor 16 Jahren angefangen habe, durfte ich pro Jahr zehn Millionen Franken mehr ausgeben respektive nahmen wir zehn Millionen mehr Steuergelder ein. Die Steuereinnahmen gingen von 24 auf 14 Millionen Franken zurück. Wir konnten uns nach der Decke strecken, ohne dass die Öffentlichkeit gross etwas merkte.

Zurück zur Digitalisierung. Welche Medien konsumieren Sie denn?

Ich bin viel im Internet, beantworte unzählige E-Mails, bin auch viel am Handy. Und für die Vorlesungen an der Uni zum neuen Testament, da muss ich permanent forschen. Ohne Internet wäre ich aufgeschmissen. Auf Wissenschaftsplattformen im Internet finde ich innert Blitzgeschwindigkeit vieles, etwa neue Aufsätze.

Und privat?

Intensiv nutze ich Spotify – mit meinen 20-jährigen Sohn. Wir kaufen kaum noch CDs. Er zeigt mir ab und zu Musik, die gerade «in» ist. Mein Sohn macht eine Gesangsausbildung und ist Tenor. Manchmal schauen wir auch, wie andere seine Stücke interpretieren. Und ich höre sehr gerne israelische Schnulzen. Da schlägt mein Herz höher. Das erinnert mich an meine Studienzeit.

Erzählen Sie mehr.

Ich war zwei Jahre in Israel und erlebte 1990 meinen Anfang der Digitalisierung. Die Universitätsleitung wies mir eine E-Mail-Adresse zu und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Dann sah ich bei anderen Studenten, wie das funktioniert. Ein Telefonanruf von Israel in die Schweiz war damals sehr teuer, Handys hatte man nicht. Den Kontakt mit der Familie zu halten, das verbrauchte den grössten Teil meines Budgets.

Heute ist das anders.

Plötzlich ging es wahnsinnig schnell. Das Handy ist für mich aber Freude und Last gleichzeitig. Ich schaue bewusst, dass ich in der Freizeit keine E-Mails lese. Morgens bis 10 Uhr schaue ich das Handy nicht an. Dann ist meine kreative Zeit, dann habe ich die meisten Ideen. Wie heisst es doch gleich: Den seinen gibt’s der Herr im Schlaf. Jetzt tue ich aber sehr «pfarrerlich». (lacht)

