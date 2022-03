«Bajour»-Geschäftsführer Niccolo Brunetti spricht im Nähkästchen

Nähkästchen Niccolo Brunetti: «In einem Bugatti wird man mich definitiv nie sehen» Der neue «Bajour»-Geschäftsführer spricht im Nähkästchen über Selbstdarstellung, Passionen und die Angst, etwas zu verpassen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Niccolo Brunetti muss lachen, als er den gezogenen Begriff sieht. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Niccolo Brunetti, über welchen Begriff sprechen wir heute?

Niccolo Brunetti: Wir sprechen über das Thema Selbstdarstellung (lacht).

Sie lachen?

Da haben Sie ja einen sehr passenden Begriff für dieses Interview aufgeschrieben.

Wie meinen Sie das?

In meiner Arbeit werde ich mit der Thematik der Selbstdarstellung tagtäglich konfrontiert. Sei es in der Musik oder im Journalismus.

Inwiefern?

Im Musikgeschäft sind die Künstlerinnen und Künstler automatisch Selbstdarsteller, denn sie wollen sich verkaufen. Das merke ich auch als Manager der Musikfirma, die ich mit einem Kollegen zusammen gegründet habe. In meiner Funktion als «Bajour»-Geschäftsführer habe ich vor allem registriert, dass die Texte der Schreibenden eine selbstdarstellerische Charakteristik aufweisen.

Sind sie selbst auch ein Selbstdarsteller?

Diese Frage müssen andere beantworten. Mit dem ganzen Social-Media-Gehabe in der heutigen Zeit wollen aber fast alle zeigen, was sie haben. Auf meinen Social-Media-Kanälen habe ich zum Beispiel meine Anstellungen in die Biografie genommen. Das ist ja auch ein kleines bisschen Selbstdarstellung. Ich würde mich aber zu den Menschen zählen, die eher weniger das Rampenlicht suchen. Ich lebe hierbei eher das Understatement.

Fahren Sie deswegen einen Smart?

Nein, nein, dies ist eher aus familiärer Tradition entstanden. Und natürlich spielt hier auch der Umweltgedanke mit, denn das kleine Auto produziert nicht so viel Schmutz wie ein grosses. In einem Bugatti wird man mich definitiv nie sehen.

Wird man dafür einmal Ihren Namen unter einem «Bajour»-Artikel lesen?

Nein, das auf alle Fälle nicht. Wir haben die Geschäftsleitung und die Chefredaktion ganz klar getrennt. Ich rede nicht in die Texte rein. Sie können meine alten Schulfreunde fragen. Ich und Schreiben – das funktioniert nicht.

Wieso sind Sie denn qualifiziert für den Posten des Geschäftsführers eines Basler Mediums?

ch denke, dass ich einen guten Schwung mitbringe. Es hilft mir auch, dass ich aus einem anderen Arbeitszweig komme. Als ich bei «Bajour» anfing, habe ich eine Pop-Up-Redaktion für die Fasnacht organisiert. Wir waren mittendrin im Geschehen. Ich möchte noch mehr solche Projekte anreissen. «Bajour» ist für mich ein extrem spannendes Produkt, mit welchem ich mich identifizieren kann.

Wie sind Sie zu dieser Stelle gekommen?

Ich habe mich während der Pandemie selbstständig gemacht und habe deswegen auch noch Aushilfsmässig in einem Kindergarten gearbeitet. Denn nur die Stelle als Manager der Musikfirma reichte halt leider nicht über die Runden. Wie es der Zufall wollte, ist genau in dieser Zeit «Bajour» auf mich zugekommen und hat mir diese Stelle angeboten, denn sie waren auf der Suche nach jemandem, der gut vernetzt ist Denn der Journalismus war seit jeher auch meine Passion.

Ihre Passion? Sie haben doch gerade gesagt, dass das Schreiben nichts für Sie sei?

Passion deswegen, weil mein Traumberuf als kleiner Junge immer Sportmoderator war. Das ist der klassische Fall, wenn man sportverrückt ist und einen Rainer Maria Salzgeber im Fernsehen sieht. Ich sagte: «Das will ich auch mal werden.»

Ihre andere Passion ist die Musik. Wie haben Sie zu ihr gefunden?

Auch hier habe ich einen etwas spezielleren Werdegang. Ich habe als 15-Jähriger mit Freunden eine Eventmanagement-Firma gegründet. Noch bevor es diese Firma gab, haben wir in Oberwil im Wald eine Party organisiert und es kamen an die 200 Menschen. Da haben wir gemerkt, dass dies ein Metier in Basel ist, welches noch recht unberührt ist.

Hat das dann funktioniert?

Ja, es lief wirklich sehr gut. Wir konnten mehrfach den Modus in Liestal ausverkaufen und haben mit der Zeit auch immer mehr mit dem Label «Dritte Stock Records» zusammengearbeitet. Irgendwann war die Zusammenarbeit so eng, dass ich deren Manager wurde. Daraus ist dann auch die Musikfirma entstanden. Ausserdem bin ich im Vorstand des «Bscene»-Festivals und für deren Marketing und Kommunikation zuständig.

Das klingt ja nach einem 150-Prozent-Job.

Auf dem Papier arbeite ich 100 Prozent, 60 bei «Bajour» und die restlichen 40 auf die anderen Stellen verteilt. Und beim «Bscene» werde ich bald nur noch im Vorstand sein.

Sie sind an vielen Orten involviert. Haben Sie Angst, etwas zu verpassen?

Früher hatte ich diese «fear of missing out» sehr fest. Es musste alles über mich laufen und ich wollte immer und überall auf dem neuesten Stand sein. Mittlerweile habe ich aber gelernt, dass das so nicht funktionieren kann.

Mit 22 sind Sie bereits Geschäftsführer. Ist dies bereits der Höhepunkt?

Nein, überhaupt nicht. Ich sehe «Bajour» als langfristiges Projekt an, bin aber auch ein Mensch, der sich die Ziele immer neu steckt.

