NÄHKÄSTCHEN Rettungssanitäter Horst Heckendorn über Gaffer: «Heute wird zuerst gefilmt, dann geholfen» Horst Heckendorn spricht über sinkendes Schamgefühl, argwöhnische Berufskollegen – und über seine kürzliche Entlassung, die er als Erleichterung empfunden habe. Benjamin Wieland 28.02.2021, 05.00 Uhr

«Genau mein Ding»: Nähkästchen-Termin bei Horst Heckendorn. Der 54-Jährige zieht den Begriff Abenteuer. Kenneth Nars / BLZ

Horst Heckendorn, worüber unterhalten wir uns?

Horst Heckendorn: Über Abenteuer – genau mein Ding!

Erklären Sie!

Abenteuer, das ist genau der Grund, weshalb ich vor 33 Jahren beim Rettungsdienst angefangen habe. Ich wollte Action erleben. Wenn Du jung bist, findest Du alles megacool, was da passiert: Es hat gekracht, Leute sind verletzt, Du kannst ihnen helfen. Aber Du hinterfragst nicht unbedingt, welche Schicksale dahinterstecken.

Sie erhielten von ihrem neuen Arbeitgeber die Kündigung, schreiben Sie in ihrem gerade erschienenen Buch «Lebenslänglich Lebensretter». Sie hätten sich danach erleichtert gefühlt – haben Sie genug von Abenteuern?

Mit zunehmendem Alter werde man abgestumpft und abgebrüht, heisst es. Ich habe bei mir das Gegenteil festgestellt: Als junger Kerl habe ich die vielen schlimmen Erlebnisse noch gut weggesteckt. Doch mit den Jahren wurde ich immer dünnhäutiger, sensibler.

Das war aber kaum der Grund für die Kündigung?

Nein. Das hat mit innerbetrieblichen und menschlichen Vorgängen zu tun, wenn ich das mal so nennen darf. In der Firma, in der ich 23 Jahre arbeitete, gab es zuletzt mehrere Besitzerwechsel. Immer mehr älteren Kollegen wurde gekündigt. Irgendwann war ich dann der Älteste und am 18. November war es soweit: Entlassungsgespräch. Als ich die Türe hinter mir schloss, fühlte ich mich fünf Kilogramm leichter. Jetzt, Ende Februar, habe ich meine letzte Schicht, nach 33 Jahren Notfallrettung.

In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass es in den letzten Wochen nochmals knüppeldick kam: Ihnen starb ein 10-jähriges Mädchen unter den Händen weg. Wie geht man mit solch tragischen Erlebnissen um?

Das zu verarbeiten, ist schwierig. Als dieser Einsatz beendet war, lehnte ich auf dem Parkplatz gegen den Rettungswagen, rauchte einen Zigarillo. Als ich die weinenden und verzweifelten Angehörigen sah, sagte ich mir: Ich will das alles nicht mehr – ich kann das alles nicht mehr. Wenige Tage darauf gab es einen schrecklichen Unfall, bei dem ein Auto aus ungeklärten Gründen ungebremst in einem Tunnel gegen die Wand fuhr. Die Fahrerin war sofort tot, da wirken ungeheure Kräfte. Solch einen Anblick wünscht man keinem.

Nimmt kein Blatt vor den Mund, wie man es sich von ihm gewohnt ist: Horst Heckendorn liest ein Kapitel aus seinem neuen Buch. bwi

Sie bleiben Ihrer Branche erhalten: Sie gehen in die Telemedizin, beraten Anrufer in medizinischen Notsituationen. Ist das nicht viel zu ruhig für Horst Heckendorn?

Ich werde dieses Jahr 55 und habe die Chance erhalten, einen neuen Job anzutreten. Das ist Abenteuer genug! Im Prinzip mache ich das gleiche wie bisher – nur fahre ich nicht mit der Ambulanz hin, sondern kann das von der warmen Stube aus erledigen, per Telefon. Es kotzt mir keiner mehr auf die Füsse, ich muss niemanden mehr vier Stockwerke hinunterschleppen …

... und es hält Ihnen keiner mehr eine geladene Pistole vors Gesicht. Das war 2013 der Grund, weshalb Sie mit dem Schreiben anfingen. War das Ihre Therapie?

Ja. Nach diesem Vorfall war ich nicht mehr derselbe. Ich hatte Flashbacks, immer derselbe Film: Die Haustür, die aufgeht, der Typ, der dort steht, die Waffe in meinem Gesicht. Trotzdem wollte ich nichts wissen von Therapie. Ich bin doch ein harter Kerl – alles cool! Irgendwann sagte meine Frau: «Ich will meinen Mann zurück!» Da meldete ich mich zur Therapie an. Am Ende der ersten Sitzung meinte die Psychotherapeutin: «Jetzt gehst Du heim, schreibst auf, was am 26. Januar 2013 passiert ist». So entstand mein erstes Buch «Ich bin zu alt für diese Scheisse». Seither sind acht Jahre vergangen, ich habe über 75000 Bücher verkauft – und einen neuen Job.

Sie beschreiben Gaffer, die filmen statt zu helfen. Ist das zu einer Plage geworden?

Schamgefühl gibt’s keines mehr. Man zückt zuerst sein Smartphone und filmt, erst danach wird der Notruf gerufen – wenn überhaupt. Nicht alle handeln so, aber viele. Ich erinnere mich an einen Einsatz, bei dem wir eine verletzte Frau versorgten, die bei einem Kreisel von einem Auto angefahren worden war. In der Nähe war ein Wohnblock, auf dem die Gaffer auf den Balkonen standen und alles filmten. Ein Passant – der Einzige, der geholfen hatte – rief den Gaffern zu: «He, geht’s eigentlich noch?». Da erhielt er die Antwort: «Halts Maul, sonst komm ich runter und klatsch dir eine!» Einige eurer Kollegen in der Medienszene fördern dieses Verhalten noch, indem sie mit Belohnungen für solche Handyfilmchen locken.

Es gibt sicher Berufskollegen, die sich an Ihren Erzählungen stören?

Ich werde in der Rettungsszene sicherlich kontrovers aufgenommen. Eine kleine Minderheit findet, es sei falsch, was ich tue. Ich würde die Patienten blossstellen. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, es verletze die Berufsehre, wenn ich die Hintergründe unseres nicht ganz einfachen Jobs beschreibe. Vielen Kritikern geht es aber in Wirklichkeit um etwas anderes. Es gibt Kollegen, die finden, man dürfe unsere Tätigkeit nicht so authentisch zeigen.

Wie denn sonst?

Der Rettungsdienst soll in der Öffentlichkeit möglichst positiv rüberkommen – im Sinne von: Das sind alles souveräne Typen, die haben immer alles im Griff. Ich konterkariere das ein Stück weit und bin authentisch bis zur Selbstaufgabe, lasse die Hosen runter und zeige die Menschen dahinter. Ich habe auch keine Lust mehr auf diesen Wettbewerb: Wer hat den cooleren Einsatz gehabt? Wer hat zwei Leitungen gelegt? und so weiter. Dieser Machismo ist Mitschuld daran, dass sich viele nicht getrauen, über Belastungen zu sprechen. Vielleicht erledigen irgendwann Roboter diesen Job. Aber noch sind wir alle Menschen, und das ist auch gut so.

Buch. Horst Heckendorn: «Lebenslänglich Lebensretter. Vom Fluch und Segen, ein Retter zu sein.» Tribus Verlag. 344 Seiten. ISBN: 978-3-7531-5500-5.