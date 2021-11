Nähkästchen Miriam Jauslin über Werte, die uns helfen, das Leben zu bewältigen: «Selbst in Krisen ist es immer möglich, eine Wahl zu treffen» Die Leiterin Kommunikation beim Jugendsozialwerk und Logotherapeutin übers Auswandern, Werte und den Sinn des Lebens. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Miriam Jauslin plaudert aus dem Nähkästchen. Kenneth Nars

Frau Jauslin, was steht auf Ihrem Zettel?

Miriam Jauslin: Es steht «Wahl» drauf. Ich bin ein politischer Mensch. Deshalb muss ich als Person, die in Deutschland lebt, zunächst an die Bundestagswahlen denken, die kürzlich stattfanden. Dieses Mal konnte ich noch nicht wählen, aber ich bemühe mich um die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist auch eine Wahl, die ich getroffen habe. Das zweite ist die Logotherapie, die ich betreibe. Das ist eine psychotherapeutische Beratung, bei der der freie Wille und die Möglichkeit sich für eine Wahl zu entscheiden, eine wichtige Rolle spielen. Sie geht von der Grundannahme aus, dass wir uns immer entscheiden können, selbst in scheinbar ausweglosen Situationen. Es ist meine Entscheidung, wie ich mich zu so einer Situation stelle, ob ich so ein Schicksal bekämpfe oder versuche, mit ihm zu leben. Diese Wahl habe ich immer.

Und wie wählt man klug?

Ich würde eher fragen, wie man sinnvoll wählt. Das hängt davon ab, wer man ist und was einem im Leben wichtig ist, also welche Werte man leben möchte. Für mich ist eine sinnvolle Entscheidung, nicht nur zu überlegen, was für mich gut ist, sondern auch, was gut für die Allgemeinheit ist. Wir können jeden Tag neu entscheiden, ob wir ein anständiges oder ein unanständiges Leben führen wollen. Raten Sie, welches sinnvoller ist.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die Werte, die den Menschen besonders wichtig sind?

Werte sind positive Handlungsmuster, die uns helfen, das Leben zu bewältigen. Sie sind sehr vielfältig. Bei meiner Arbeit im Jugendsozialwerk begegne ich immer wieder Menschen mit psychischen oder sozialen Schwierigkeiten. Viele haben ein grosses Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Oft ist dieser Wunsch noch nicht realisierbar. Trotzdem denke ich, dass allein der Wunsch nach mehr Eigenverantwortung ein erster Schritt zu einer Veränderung ist.

Und in der Therapie?

Hier ist das Thema Urvertrauen und Selbstannahme ganz wichtig, die Sehnsucht nach einem festen Boden, der trägt, der Wert der bedingungslosen Liebe.

Auswanderung ist auch eine Wahl, eine grosse. Wie kam es dazu?

(lacht). Ich habe in Karlsruhe bei einem Seminar einen Mann aus Münster kennengelernt. Ich dachte zuerst ans Münstertal im Schwarzwald, es gibt ja einige Ortschaften, die so heissen. Erst als sich die Beziehung so langsam entwickelte, merkte ich, dass es um die Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen geht, also 600 km entfernt von Basel. Es war dann eine Fernbeziehung. Irgendwann stellte sich die Frage, ob wir zusammen leben wollen, denn eine Fernbeziehung ist auf Dauer nicht lustig. Aus beruflichen Gründen haben wir uns dann entschieden, dass ich nach Deutschland zu ihm ziehe. Mein Chef hat mir zum Glück ermöglicht, in Deutschland im Home Office zu arbeiten. Ich wollte zwar schon immer auswandern, aber nicht unbedingt nach Deutschland, eher nach Afrika oder England.

Wieso England?

England gefällt mir einfach, dort fühle ich mich wohl. In England ist alles toll: die Sprache, die Kultur, der Humor, sogar das Essen - wobei ich hier das internationale Angebot meine, nicht unbedingt die englische Küche (lacht).

Sie haben das Home Office gewählt. In den letzten Monaten mussten viele gezwungenermassen im Home Office arbeiten. Wie finden Sie das Home Office?

Ich hatte ja schon vor Corona Erfahrung mit Home Office. Als die Pandemie begann, hatte die Stiftung bereits Erfahrung damit und war mit der technischen Infrastruktur vertraut. Das war für die ganze Stiftung ein Vorteil. Ich muss aber zugeben, dass ich kein Home-Office-Fan bin. Ich bin eine Teamplayerin und brauche den Austausch. Bei Telebasel arbeitete ich in einem Grossraumbüro. Da lief immer viel und man bekam mit, was die anderen machen. Das habe ich sehr geschätzt. Dieser Austausch fehlt mir im Home Office. Aber das ist der Preis dafür, dass ich in Deutschland leben und meinen Job behalten kann – auch eine Wahl.

Als Logotherapeutin haben Sie sicher mehr Austausch. Wie kamen Sie auf die Idee, Logotherapeutin zu werden?

Wenn man sich mit Leuten länger unterhält, kommt man früher oder später zu so fundamentalen Fragen wie «Was ist der Sinn des Lebens?». Das hat mich schon immer fasziniert und genau darum geht es bei der Logotherapie. Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ist es interessant, dass ich viele Dinge nicht bewusst gesucht habe. Sie sind an mich herangetreten und ich konnte mich dafür oder dagegen entscheiden. Bei der Logotherapie war es genauso. Drei Personen haben mich damals unabhängig voneinander auf Viktor Frankl, den Begründer der Logotherapie, aufmerksam gemacht. Als ich mich dann mit ihm und seinem Ansatz befasste, merkte ich sofort: «Das ist genau das, was ich will!»