Nähkästchen Sternekoch Flavio Fermi: «Auszeichnungen machen dich nicht zu einer besseren Person» Im April übernahm Flavio Fermi (36) den Ackermannhof im St. Johann. Zuletzt war der gebürtige Basler mit italienischen Wurzeln Küchenchef in der Osteria Tre im Bad Bubendorf. Im Gespräch mit der bz plaudert er aus dem Nähkästchen – über sein Ego, die Bedeutung von Sternen und wieso er heute keine Motorräder repariert. Aimee Baumgartner 12.06.2021, 05.00 Uhr

Flavio Fermi hat den Begriff «Ziel» gezogen. Bild: Kenneth Nars

Herr Fermi, welchen Begriff haben Sie aus den Nähkästchen gezogen?

Flavio Fermi: Ziel.

Was kommt Ihnen dazu spontan in den Sinn?

Ich unterteile da in berufliche und private Ziele. Spannend, dass ich zuerst die beruflichen nenne, das dürfte allerdings mit der Übernahme des Ackermannshof zusammenhängen.

Was für Ziele stecken Sie sich für die Selbstständigkeit?

Ich möchte an die 16 GaultMillau-Punkte und den Michelin-Stern anknüpfen, die ich in der Osteria Tre im Bad Bubendorf erkochen konnte. Wir sind an einem neuen Ort, in einer neuen Location und müssen uns an einem neuen Publikum orientieren. So haben wir die Chance, auch noch mehr Baslerinnen und Basler mit unserer Küche zu erreichen, denen der Weg nach Bubendorf zu weit war.

Den Ackermannshof führen Sie mit Roland Tischhauser, der ehemalige Direktor des Bad Bubendorfs, und dessen Frau Eveline. Wann kam die Idee auf?

So vor zwei, drei Jahren haben wir uns das erste Mal darüber unterhalten, eine Aperitivo-Bar oder ein Restaurant in Basel zu eröffnen. Spruchreif wurde es erst im vergangenen Jahr, nach dem ersten Lockdown. Ich sehnte mich nach etwas Neuem. Ich habe im Bad Bubendorf meinen Sold erfüllt und ging im Frieden. Und dann begann die Lokalsuche.

Fündig wurdet ihr im Ackermannhof. Kein einfaches Pflaster. In den vergangenen Jahren scheiterten mehrere Gastronomen, zuletzt auch die Rhyschänzli-Gruppe.

Wir hatten von Beginn an keine Zweifel. Für mich ist es eines der schönsten und charmantesten Lokale. Die Lage ist mit ihrer Nähe zur Innenstadt ebenfalls optimal. Gastronomie ist ein hartes Pflaster. Ich will meine Vorgänger nicht kritisieren.

Fahren Sie die gleiche kulinarische Strategie wie im Bad Bubendorf?

In der Gesamtstruktur gibt es sicher Parallelen. Aber bezogen auf die Gerichte möchte ich mich auch weiterentwickeln. Ich bin nicht mehr an die italienische Küche gebunden wie in der Osteria Tre.

Als Sohn eines Italieners liegt es eigentlich auf der Hand, dass sie sich in der italienischen Küche gut auskennen.

Bei uns zu Hause hat meine Schweizer Mutter gekocht – mein Vater ist eher der Geniesser. Mein Nonno und dessen Brüder gelten in der Familie hingegen als hervorragende Köche. Mein Vater wurde übersprungen und ich führe die Tradition jetzt weiter (lacht).

Wie haben Ihre Eltern damals auf Ihre Berufswahl reagiert?

Ich spürte, dass mir das Schulische nicht so liegt. Sie fragten mich, «wenn du nicht ins Gymnasium gehst, was macht du dann?». Ich hatte keine Ahnung. Durch meinen Vater hatte ich Kontakte zu meinem späteren Lehrmeister im Gundeldingerhof. Parallel dazu kannte ich aber auch den Rennfahrer Urs Erbacher, der Custom-Bikes herstellt. Die Wahl war also entweder Koch oder Töffmechaniker. Aber die erste Schnupperlehre war in der Küche.

Und so einfach haben Sie sich fürs Kochen entschieden?

Ja, mein Karriereweg hätte ganz anders aussehen könnten. Hätte ich zuerst die andere Schnupperlehre gemacht, wäre ich jetzt vielleicht Mechaniker. 20 Jahre später bin ich aber sehr froh, wie sich alles entwickelt hat.

Wie steht es um Ihre privaten Ziele?

Ich werde auch älter – am nächsten Donnerstag feiere ich meinen 37. Geburtstag. Das wohl wichtigste Ziel ist im Moment für mich, dass ich irgendwann eine gesunde Work-Life-Balance erreiche. Zu Beginn einer Neueröffnung ist das selbstverständlich schier unmöglich – zurzeit ich arbeite von 8.30 bis 23.30 Uhr.

Zwischen Feierabend und erneutem Arbeitsbeginn bleibt da nicht viel Raum für das Privatleben.

Eigentlich gar nicht. Nur sonntags und montags, wenn ich Wochenende habe. An diesen Tagen nehme ich mir fast nichts vor, was mit dem Beruf zu tun hat. Vor zehn Jahren, als ich frisch Küchenchef wurde, hätte ich das noch nicht gekonnt. Da habe ich auch am Wochenende noch Menukarten geschrieben und Gerichte kreiert. Ich musste erst lernen, wie ich mir diese wichtigen Freiräume schaffe.

Was hat sich verändert?

Vor zehn Jahren war mein einziges Ziel, Karriere zu machen. Das war meine höchste Priorität im Leben. Das haben ich mir meinen ehemaligen Chefs so abgeschaut, wie etwa von Tim Raue, in dessen Restaurant ich in Berlin arbeiten konnte. Diese Köche nehmen keine Rücksicht auf Verluste, was meinen Ehrgeiz angefeuert hat. Daran kann man zerbrechen, wenn man irgendwann in einer Depression landet oder ein Burn-out erleidet. Ich musste meine Ziele überdenken. Ich fragte mich: Macht mich ein Stern zu einem besseren Menschen?

Macht es das?

Nicht per se. Auszeichnungen bewerten für potenzielle Gäste einfach deine Küchenleistung. Es ist ein Status, den ich natürlich geniesse. Ich schätze es enorm, einen Stern zu besitzen. Aber es definiert dich nicht als Person, nur dich als Koch. Zuvor hatte ich konstant das Gefühl, ich muss mehr leisten als alle andern. Mehr reisen, mehr erreichen. Nur so kann ich genügen und andere von mir begeistern.

Was hat bei Ihnen diesen Sinneswandel aufgelöst?

Als ich ein Jahr in Bangkok arbeitete. In meinen zwei Teams waren 30 Köche und Köchinnen – alle ohne Altersvorsorge und mit nur wenig Lohn. Mir wurde bewusst, dass es nicht um eine Person an der Spitze geht, die den ganzen Ruhm erhält, sondern darum, deine Leute weiterzubringen und zu formen. Nur so kann man deren Zukunftschancen mitgestalten. Vor der Hinreise habe ich es als Aufstiegschance gesehen – mit Glitzer und Glamour. Ich habe schon von noch renommierteren Restaurants geträumt. Das fütterte mein Ego. Zurück in der Schweiz, mit all den zwischenmenschlichen Erfahrungen im Gepäck, war ich charakterlich gesehen ausgeglichener.

War dies das Erfolgsrezept für Ihren ersten Michelin-Stern?

Ja. Kaum war ich mehr «tranquillo», hat es lustigerweise auf einmal geklappt. Ohne den Druck auf dem eigenen Ego ging es mir schon viel besser. Natürlich bin ich immer noch ehrgeizig und möchte Auszeichnungen erhalten. Ein Punkt und ein Stern mehr wären toll.

Welche persönlichen Ziele möchten Sie noch erreichen?

Eine eigene Familie wäre sicher ein Wunsch – das stand vor weniger Jahren auch noch nicht auf meiner Prioritätenliste. Und ich würde gerne in ein paar Jahren jemanden beruflich an meiner Seite haben, der in meiner Abwesenheit ein guter Ersatz für mich ist. So konnte ich auch noch präsenter sein und Zeit mit den Gästen verbringen. Ich möchte weiterhin Freude am Beruf haben und kreativ kochen können. Und der 17. Punkt wäre auch schön. Aber jetzt bin ich schon wieder bei den beruflichen Zielen gelandet (lacht).

Beim «Nähkästchen» handelt es sich nicht um ein Interview im klassischen Sinn. Weder die interviewte Person noch der Interviewer wissen im Vorfeld, was das Gesprächsthema ist, sondern es wird nach dem Zufallsprinzip gezogen. Und schon kann aus dem Nähkästchen geplaudert werden.