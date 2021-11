Nähkästchen SVP-Landrätin Caroline Mall: «Hier darf man sagen, was man denkt» SVP-Landrätin Caroline Mall plaudert aus dem Nähkästchen: Über ihr Freiheitsverständnis, das Verhältnis zur EU und ihre Politisierung. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Caroline Mall: "Für mich ist Freiheit, wenn das Mittagessen nicht um Punkt zwölf Uhr auf dem Tisch stehen muss." Bild: Kenneth Nars

Caroline Mall, Sie haben den Begriff Freiheit gezogen. Was fällt Ihnen dazu ein?

Caroline Mall: Freiheit ist eigentlich das Grösste im Leben. Freiheit bedeutet, dass man sich frei bewegen und frei entscheiden kann. Sie gibt Raum, sie gibt Platz, sie engt nicht ein.

Was verbinden Sie mit Freiheit?

Kreativität und Ideen, dass man sich sammeln kann. Freiheit muss man schätzen und sie zu nutzen wissen. Sei das beruflich, privat oder auch in der Erziehung. Freiheit verlangt auch Disziplin. Für manche bedeutet Freiheit, 24 Stunden am Tag gar nichts zu tun. Für andere ist Freiheit, ihrem Hobby nachgehen zu können. Für mich ist Freiheit, wenn das Mittagessen nicht um Punkt zwölf Uhr auf dem Tisch stehen muss, sondern wenn man jonglieren kann und es auch halb eins oder eins werden kann. Das ist für mich auch Freiheit, setzt aber voraus, dass die Organisation rundherum klappt, beispielsweise bei meinen Kindern. Da ist die Freiheit schon etwas eingeschränkt.

Inwiefern?

Naja, wenn die Schule nach den Ferien wieder losgeht, dann weiss ich, dass es wieder eine Deadline gibt. Um zwölf Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen.

Wann fühlen Sie sich frei?

Wenn die gesellschaftlichen und privaten Grenzen nicht zu eng gesetzt werden. Manchmal braucht es einen Rahmen von Gesetzen, zum Beispiel auch im Beruf. Aber auch dort gibts Fenster von Freiheiten. Freiheit hat auch mit Ländern zu tun. In manchen Ländern geniesst die Bevölkerung mehr Freiheiten, zum Beispiel in einem Land, wo die direkte Demokratie gelebt wird, so wie in der Schweiz. Hier darf man sagen, was man denkt, ohne dass man irgendwie sanktioniert wird. Das ist für mich wichtig. Freiheit ist insofern ein Privileg, bringt aber auch Verantwortung mit sich. In unserem Zeitalter und in unserem Land bin ich mir heute aber gar nicht mal mehr so sicher, ob die Leute in unserem Land ihre Freiheit noch richtig zu schätzen wissen und wissen, was Freiheit überhaupt bedeutet.

Sie sehen also die Freiheit in Gefahr?

Ja, würde ich schon sagen.

Durch wen oder was?

Die ganze EU-Thematik schränkt uns schon sehr ein. Das ist zum Beispiel konkret zu sehen bei der Kohäsionsmilliarde, die die Schweiz relativ lange zurückgehalten hat. Hier merkt man einfach, dass seitens der EU eine erpresserische Haltung besteht. Das hat rein gar nichts mit guter Zusammenarbeit zu tun, sondern die Schweiz als Geldgeber zu melken. Hier habe ich grosse Bedenken, dass uns in den nächsten zwei Jahrzehnten Freiheit geraubt wird durch solche Massnahmen und Sanktionen. Von anderen wird betont, dass man nicht nur nehmen kann, sondern auch geben muss. Ich denke, die Schweiz ist ein Willkommensland. Sie wird weltweit geschätzt und beneidet, sonst hätten wir nicht so viele Menschen, die die Schweiz als ihr neues Domizil aussuchen. Wir haben eine tiefe Arbeitslosigkeit, was für mich auch mit Freiheit in unserem Land zu tun hat. Viele umliegende Länder kämpfen mit einer massiven Arbeitslosigkeit und kommen nicht aus diesem Strudel heraus. Das ist auch einer der Gründe, weshalb viele ZuwanderInnen unser Land aufsuchen, um hier Arbeit und Wohlstand zu erlangen. Diese Rechnung wird aber Mittel- und Langfristig in unserem Land nicht aufgehen.

Wie könnte man die Freiheit aus Ihrer Sicht verteidigen?

In dem man sie vor Gruppierungen schützt, welche die Eigenverantwortung infrage stellen.

Wen haben sie konkret im Sinn?

Es gibt einfach Menschen, die finden, man müsse die Bevölkerung zurecht biegen oder ihr Schranken setzen, weil man ihr nicht zutraut, eigenverantwortlich im Leben zu stehen. Es wird also der gesunde Menschenverstand eingeschränkt, in vielen Belangen – etwa beim Strassenverkehr, der Klimadebatte und der ganzen EU-Debatte. Es geht so weit, dass man die Bevölkerung gar nicht mehr darüber nachdenken lässt, was sie konkret dazu beitragen kann, das Problem anzugehen. Man macht einfach einen Rundumschlag. Ganz aktuell wird zum Beispiel diskutiert, dass ab 2040 Verbrennungsmotoren verboten sein sollen und man nur noch mit Batterien oder Wasserstoff fährt.

Hat das nicht ein Stück weit eine Berechtigung angesichts der Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt?

Wichtig scheint mir auch in diesem Zusammenhang, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Schweiz eine enorme Zuwanderung hinnehmen muss. Dies hat die logische Konsequenz zur Folge, dass der CO2-Ausstoss zunimmt. Kommt dazu, dass sicher nicht alle Menschen vernünftig und klimafreundlich handeln. Manche Menschen beanspruchen zu viele Freiheiten für sich. Aber dennoch denke ich, der Mensch ist grundsätzlich mit einer Vernunft ausgestattet. Das gilt auch fürs Thema Corona. Ich denke, es gibt kaum jemanden, der sich hier unvernünftig verhält. Auch hier muss die Freiheit spielen. Die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften ist für mich eine Einschränkung der Freiheit. Mir kommt es so vor, als dass man die Ungeimpften als verantwortungslose Mitglieder der Gesellschaft darstellt, die nicht mithelfen, die Pandemie zu bekämpfen. Das finde ich gefährlich und diskriminierend.

War Freiheit auch wichtig bei Ihrem Entscheid, in die Politik zu gehen?

Auf jeden Fall. Politisiert hat mich die EWR-Abstimmung von 1992. Da habe ich gesehen, was es bedeuten kann, wenn man rhetorisch begabt ist und gut auftreten und sachlich gegen Etwas argumentieren kann. Als ich 2008 dann in die Politik eingestiegen bin, erinnerte mich eine meiner ältesten Freundinnen daran, dass ich schon in der Lehre gesagt habe, ich werde mal in die Politik gehen. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern.