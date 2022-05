Finanzdirektor Toni Lauber plaudert aus dem Nähkästchen

Nähkästchen Toni Lauber: «Habe keine Sekunde daran gedacht, aus der Kirche auszutreten» Der Baselbieter Finanzdirektor plaudert aus dem Nähkästchen: Er sieht sich nicht als inoffizieller Chef des Regierungsrats, als Alphatier aber schon. Der Magistrat der Partei «Die Mitte» (vormals CVP) bezeichnet sich als gläubig, ist aber kein regelmässiger Kirchgänger. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Klingt zwar gut, ist aber wohl ein Spruch.» Anton Lauber sieht sich nicht als inoffizieller Chef der Baselbieter Regierung. Kenneth Nars

Anton Lauber, welchen Begriff haben Sie aus dem Nähkästchen gezogen?

Anton Lauber: Alphatier. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein konkreter Begriff kommt. Ich nehme an, Sie legen jeweils Begriffe ins Nähkästchen, die zur Person passen.

Begriffe, von denen wir denken, sie könnten zur Person passen. Können Sie mit dem Begriff Alphatier etwas anfangen?

Durchaus. Ich habe immer Wert gelegt auf strategisches Denken. Wer strategisch unterwegs ist, der oder die wird oft mit Führungsfragen konfrontiert. Als Finanzdirektor war ich über Jahre damit beschäftigt, den Kanton aus den roten Zahlen und in eine solide Finanzlage zu bringen. Da musste ich manchmal vorangehen. Zudem vereinigt die Finanz- und Kirchendirektion viele Querschnittsfunktionen. Hier laufen viele Fäden zusammen.

Ist der Baselbieter Finanzdirektor also qua Amt ein Alphatier?

Es wird schon viel gefordert, aber man muss es selber auch wollen und Freude daran haben.

Hinter vorgehaltener Hand heisst es, der Toni Lauber sei der inoffizielle Chef der Baselbieter Regierung. Ihr Kommentar?

(lacht) Das klingt zwar gut, ist aber wohl ein Spruch. Der Regierungsrat arbeitet in der aktuellen Besetzung als Team sehr gut zusammen. Ich denke, das nimmt man auch von aussen wahr.

Wie viel Alphatier steckt in Anton Lauber?

Ich hatte schon früher Funktionen und Ämter inne, in denen man über gewisse Führungsqualitäten verfügen muss. Ich habe lange Militärdienst geleistet und war Kommandant des Schützenbataillons 5. Zuletzt war ich Chef des kantonalen Territorialen Verbindungsstabs Baselland. Schon damals hatte ich grosse Freude, Führungsaufgaben zu übernehmen. 1996 wurde ich in Allschwil in den Gemeinderat gewählt und war für das Departement Soziale Dienste und Gesundheit zuständig, 2004 wurde ich Gemeindepräsident. Dieses Amt hatte ich bis zur Wahl in die Kantonsregierung inne.

Was genau reizt Sie daran, ein Gremium zu leiten?

Die Zusammenarbeit mit Menschen, gemeinsam mit ihnen ein Ziel zu erreichen. Ideen zu entwickeln und Lösungen zu erarbeiten. Als Führungsperson überlege ich mir, wie ich diese Ziele am besten erreichen und das Potenzial der Beteiligten ausschöpfen kann. Der Begriff Alphatier wird diesen vielfältigen Aufgaben nicht ganz gerecht.

Sie waren über 20 Jahre als Anwalt tätig. Anwälten sagt man nach, sie hätten Kompetenzen im Argumentieren und Präsentieren.

Das kam bei mir nicht erst im Beruf. Ich konnte das schon im Gymnasium recht gut (lacht). Ich realisierte bereits damals, dass es besser kommt, wenn man sich beim Argumentieren nicht allzu stark ans Papier klammert.

Wir sehen Sie auch im Landrat selten mit einem Blatt in der Hand. Halten Sie Ihre Voten stets in freier Rede?

Ja, ich bereite dafür kein Manuskript vor, allenfalls habe ich mal ein Zahlenblatt vor mir. Die Menschen hören Ihnen viel besser zu, wenn Sie frei reden. Klar, die Rede ist vielleicht weniger geschliffen, Sie vergessen vielleicht ein Detail. Gedankengänge wirken aber für die Zuhörenden verständlicher, authentischer. Wenn Sie frei reden, dann denken Sie selber. Sie gehen dann auch stärker auf Voten von anderen ein.

Wann kommt es bei Ihnen vor, dass Sie doch von einem Blatt ablesen?

Bei einer Laudatio zum Beispiel. Diese erfordert eine gewisse Genauigkeit in den Formulierungen. Es ist auch eine Frage des Respekts. Da kann ich nicht einfach hingehen und aus dem Bauch heraus etwas formulieren.

Sie gelten als volksnah. Ist das in Bezug auf Ihre Autorität ein Vor- oder ein Nachteil?

Ein Nachteil wäre es dann, wenn die Menschen versuchten, meine offene Art auszunutzen. Ich habe das aber noch nie erlebt. Ich signalisiere meinem Gegenüber aber auch: Wenn ich mich offen und kollegial gebe, heisst das nicht, dass deswegen bei mir etwas einfach zu holen wäre.

Trifft man Sie in Allschwil hin und wieder auch in der Beiz?

Durchaus. Ich bin oft im Restaurant Landhus, aber auch im «Chnoche» (Elsässerhof). Das hat sich durch mein Regierungsamt nicht geändert. Ich habe mir immer Mühe gegeben und mich auch in entsprechender Selbstbeobachtung geübt, mich durch mein Amt nicht allzu stark zu verändern.

Wie gelingt das? Man hat Vorgängern von Ihnen auch schon nachgesagt, Sie hätten nach vielen Jahren im Amt die Bodenhaftung verloren.

Da habe ich bei mir nicht so Angst. Ich pflege zu den Menschen einen direkten Kontakt. Je grösser die Distanz und je grösser ein ungesunder Respekt, desto unklarer wird kommuniziert. Ich versuche, dem aktiv entgegenzutreten.

Hat sich die Art und Weise, wie Regierungsräte regieren, in den vergangenen 30 Jahren verändert?

Das Regierungsamt ist bis zu einem gewissen Grad ein Spiegel der Gesellschaft. Generell stelle ich fest, sei es im Militär, im Wirtschaftsleben oder in der Politik: Die Leistungsbereitschaft und Kompetenz eines Vorgesetzten wird heute viel stärker gewichtet als der Status. Der Status täuscht heute nicht mehr über die Inkompetenz hinweg. Hierarchien haben heute noch die Aufgabe, zu ordnen und zu organisieren. Das damit verbundene Prestige ist weitgehend verloren gegangen.

Was sagen Sie zur Kritik, Sie seien manchmal lehrmeisterlich unterwegs?

Das kann schon sein. Damit kann ich leben. Ich lege bei meinen Ausführungen Wert darauf, jeweils den Gesamtrahmen aufzuzeigen, die Zusammenhänge zu erklären. Das kann vielleicht belehrend wirken, ich meine es aber nicht so.

«Ich hatte schon früher Funktionen und Ämter inne, in denen man über gewisse Führungsqualitäten verfügen muss», sagt Anton Lauber. Kenneth Nars

Themenwechsel: Ihre Partei heisst seit Anfang Jahr nicht mehr CVP, sondern «Die Mitte». War es für Sie nicht schmerzhaft, dass das «C» aus dem Parteinamen gestrichen wird?

Doch. Das «C», das Christliche in seiner sehr moderaten, ausgewogenen Form, bildete jahrzehntelang das Fundament der Partei. Die Betonung dieses Christlichen steht nicht mehr so im Fokus. Eine Rolle spielt in unserer Region zudem, dass die CVP schon seit längerem keine reine «Katholikenpartei» mehr ist. Angesichts der Polarisierung in der Politik scheint mir der Parteiname «Die Mitte» sehr treffend. Ich meine aber: Auch wenn das C nicht mehr im Parteinamen steht, sollten christliche Grundwerte für unsere Partei weiterhin richtungsbestimmend bleiben.

Sie sind Mitglied der römisch-katholischen Kirche. Welche Rolle spielt für Sie der Glauben?

Ich bezeichne mich schon als gläubig, wie dies übrigens die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer tut. Der Glaube ist für mich als Kompass wichtig.

Beten Sie?

Hin und wieder, aber nicht regelmässig.

Wie oft sieht man Sie im Gottesdienst in der Kirche?

Ein regelmässiger Kirchgänger bin ich nicht. Als Kirchendirektor bin ich auch immer wieder einmal in der Kirche, sei es bei der Einsetzung eines neuen Pfarrers oder bei einem speziellen Gottesdienst zum Bettag. Für mich ist der Glaube eher etwas Persönliches. Dennoch habe ich keine Sekunde daran gedacht, aus der Kirche auszutreten. Meine Ehefrau ist übrigens Mitglied der Evangelisch-reformierten Kirche. Die Kirchen sind aus meiner Sicht nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens, denken Sie etwa an die Seelsorge oder die Jugendarbeit. Ich erwarte von mir, dass ich dieses Engagement auch finanziell unterstütze.

Sie sitzen nun neun Jahre in der Baselbieter Regierung und werden 2023 wieder antreten. Wo holen Sie sich die Motivation und Freude für das Amt?

Ich denke, das ist ganz einfach mein Wesen. Mit den neun Jahren hat das nichts zu tun. Ich bin heute so gerne Regierungsrat wie am ersten Tag. Ich arbeite gerne, ich bin keiner, der allzu stark den Hobbys frönt. Mir macht es nichts aus, zu Hause auch am Wochenende einmal Akten zu wälzen. Ich gehe regelmässig joggen, im Winter fahre ich gerne Ski, zudem höre ich gerne Musik. Für grössere Hobbys bleibt aber schlicht keine Zeit.

Sie werden bei einer Wiederwahl 2023 die volle Amtszeit Regierungsrat bleiben?

Das steht für mich ausser Frage. Ein vorzeitiger Rücktritt mitten in der Legislatur kommt nicht infrage. Ausser, meine Gesundheit würde ein Weitermachen nicht mehr zulassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen