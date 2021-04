Nähkästchen Wetterfee Susanne Hueber: «Ich brauche keine Anerkennung» Die Moderatorin, Schauspielerin und Markenbotschafterin plaudert aus dem Nähkästchen. Über ihre Karriere, Glaubwürdigkeit, Luftibusse, ihre Kinder - und wieso sie eine Expertin für Membranventile geworden ist. Rahel Koerfgen 04.04.2021, 05.00 Uhr

Das Nähkästchen hat mit Susanne Hueber einen Ausflug auf den Aescher Schlattfhof gemacht. Die Moderatorin hat den Begriff Träume herausgefischt. Kenneth Nars / BLZ

Frau Hueber, worüber plaudern wir?

Ohje, über Träume!

Warum «Ohje»? Träume sind doch was Schönes...

... Ja, aber ich habe keine. Respektive: Ich lebe meinen Traum, alle meine Träume haben sich eigentlich erfüllt.

Wow. Erzählen Sie.

Vielleicht bin ich ja auch sehr bescheiden, was Träume angeht. Oder ich habe keine unrealistischen Träume gehabt, etwa, an einem wunderschönen Strand in der Karibik zu leben oder ein Hollywoodstar zu werden. Nie! Das ist mir zu viel Luftibus und «Schallalala». Meistens liegt das Glück direkt vor der Haustüre. Mein Lebensmotto: Lebe Deinen Traum. Baue Dir keine Luftschlösser auf, bleibe auf dem Boden.

Kein Traum, der geplatzt ist?

Doch, einer. Ich wollte immer Sportjournalistin werden, am liebsten hätte ich beim Schweizer Fernsehen die Sendung «Time Out» moderiert. Das hat nie geklappt. Vor etwa 15 Jahren habe ich mich da auf einen Job beworben. Das war noch zu einer Zeit, als nur wenige Frauen im Sportressort gearbeitet haben. Ich wurde erst gar nicht zu einem Gespräch eingeladen. Bäm, das tat weh!

Warum Sportjournalistin?

Ich war jahrelang Kunstturnerin, wurde dreizehnmal Basler Meisterin und einmal Schweizer Meisterin - übrigens auch ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Überhaupt bin ich sehr sportinteressiert. Gerade weil ich Sportlerin bin und moderieren kann, dachte ich, ich sei die perfekte Besetzung für diesen Job.

Haben Sie nachgefragt, warum es nicht geklappt hat?

Nein, ich war zu verletzt. Nach der Absage richtete ich mich auf und lief weiter, so wie man das tut im Sport. Unterdessen hatte ich ja ganz viele Moderationsjobs im Sportbereich, das war mehr als nur ein schöner Trost. So habe ich etwa die Tour de Suisse moderiert, die Handball-Championsleague, hatte eine eigene Fussballsendung, und so weiter.

Es ist wichtig, Träume zu haben im Leben. Sie treiben einen an.

Stimmt. Man sagt ja auch: Wer aufhört zu träumen, hört auf zu leben.

Sie sind eine Allrounderin, moderieren nicht nur am TV, sondern auch Galas, Podiumsdiskussionen, Fachtagungen und Gartenshows, sind Schauspielerin, Botschafterin für Schmuck und ein Autohaus, machen Werbung für Waschmaschinen– was ist der rote Faden?

Der rote Faden ist meine Neugier. Wichtig ist, dass das Unternehmen oder Projekte sind, hinter denen ich voll stehen kann. Dann bin ich sehr wissbegierig und lerne extrem gerne, knie mich rein. So kommt es vor, dass ich zur absoluten Expertin eines bestimmten Themas werden kann.

Zum Beispiel?

Ich habe mal eine europaweite Roadshow für ein Industrieunternehmen moderiert. Da ging es um ein neues Membranventil. Das klingt nicht wirklich sexy, aber ich fand es so spannend und wurde zum absoluten Crack.

Ventile, Waschmaschinen, Autos, Schmuck - leidet bei einer solchen Vielfalt nicht die Glaubwürdigkeit?

Nein, das denke ich nicht. Ich suche bei jedem Auftrag eine Geschichte, die mich begeistert. So moderiere oder werbe ich mit grosser Überzeugung - und bleibe authentisch und damit auch glaubwürdig. Ich habe auf der Bühne vor lauter Freude oder Berührung schon Tränen vergossen, so sehr kann ich mich in einen Auftrag für einen Kunden reinsteigern.

Trotz all dieser Aufträge sind Sie in der Region vor allem als Wetterfee bekannt. Träumen Sie von mehr Anerkennung?

Sie sagen es: in der Region. Ausserhalb kennt man mich wegen anderen, grösseren Engagements. Ich habe schon für alle Deutschweizer Regionalsender und Medienhäuser gearbeitet. Das Wetter bei Telebasel war immer einer der kleinsten Jobs.

Dann ärgert es Sie bestimmt, auf die Rolle als Wetterfee reduziert zu werden?

Ich finde es schade. Gerade, weil ich so stark in Basel verwurzelt bin. Aber ärgern tut es mich nicht und ich brauche auch die Anerkennung nicht. So lange ich mit meiner Leistung zufrieden bin, stimmt es für mich. Ich moderiere das Wetter immer noch mega gerne, und Telebasel ist für mich wie Familie. Mir geht es gut dort.

Sie moderieren das Wetter seit bald 17 Jahren. Wie bringen Sie Abwechslung in diesen Job rein?

Das muss ich nicht aktiv machen, das Wetter ist ja immer anders (lacht). Dementsprechend denke ich auch nicht daran, aufzuhören - ich frage mich einfach, ob die Leute mich noch sehen wollen nach so langer Zeit...

Was hat die Pandemie für einen Impact auf Ihr Berufsleben?

Es war und ist tragisch, es kam eine Absage nach der anderen rein. 95 Prozent meines Umsatzes sind eingebrochen. Das hat mir ordentlich den Boden unter den Füssen weggezogen! Unterdessen tröpfeln wieder Jobs rein und ich habe mir selber zu helfen gewusst: Neu biete ich einen Onlinetalk an. Wie gesagt, ich bin Sportlerin. Wenn man hinfällt, steht man auf und rennt weiter.

Bringen Sie diese Einstellung auch Ihren zwei Kindern näher?

Langsam, ja. Sie sind ja erst acht respektive vier Jahre alt. Aber es ist schon wichtig, ihnen zentrale Lebensmottos früh mit auf den Weg zu geben. Ich arbeite ja wahnsinnig gerne, aber Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ist für mich das Grösste.

War das immer schon ein Traum von Ihnen, Kinder zu haben?

Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, da ich lange so stark eingebunden war bei der Arbeit. Aber dann, so mit 35, begann ich mich zu fragen: Möchtest Du mal auf dem Sterbebett liegen und es bereuen, wegen der Karriere niemals Kinder bekommen zu haben? Da war der Entschluss für Kinder schnell gefasst. Es war die beste Entscheidung meines Lebens.

Wovon träumen Ihre Kinder?

Mein Sohn aktuell davon, Fussballstar zu werden. Die Spieler des FC Basel sieht er als seine Kollegen an. Und meine Tochter träumt von einem eigenen Hund - ein Klassiker!

Nun zur letzten Frage - Sie werden mich jetzt hassen: Wie wird das Wetter in den kommenden Ostertagen?

(lacht) Ich hasse Sie doch nicht, das ist ja auch ein Teil meines Berufslebens! ... Also: In den kommenden Tagen wird es wechselhaft, die Temperaturen gehen runter bis auf 11 Grad tagsüber - und am Montag ist auch Regen möglich. Gut so?

Ja, ausser es ist Ihnen inzwischen ein Traum eingefallen, den Sie sich noch erfüllen möchten.

(überlegt) Am liebsten würde ich unendlich lange leben wollen. Die Endlichkeit des Lebens stresst mich. Genau jetzt sollte die Zeit stehen bleiben. Aber das ist wohl ein Traum, der unerfüllt bleiben wird.