Anna Götenstedt im Nähkästchen-Interview: «Ich habe viel geweint»

Nähkästchen «Zur Harmonie»-Wirtin Anna Götenstedt: «Ich habe viel geweint» Die langjährige Pächterin des Basler Traditionslokals bei der Universität plaudert aus dem Nähkästchen. Über das Glück, dass sie im Immateriellen gefunden hat, über Glück im Unglück – und die Herbstmesse. Rahel Empl 21.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anna Götenstedt (53) hat das Nähkästchen in ihr Restaurant entführt – und den Begriff Verzicht erwischt. Nicole Nars-Zimmer

Frau Götenstedt, worüber plaudern wir?

Ich habe das Lösli mit dem Begriff Verzicht aus dem Nähkästchen erwischt. Da denke ich sofort an die beiden Lockdowns, als das Restaurant geschlossen war. Wir mussten alle auf einen Schlag auf das Leben, das wir kannten, verzichten. Ich habe viel geweint in dieser Zeit.

Worauf zu verzichten, fiel Ihnen besonders schwer?

Die Arbeit, die sozialen Kontakte mit den Gästen und Mitarbeitern fehlten mir. Das Restaurant Zur Harmonie spielt eine so wichtige Rolle in meinem Leben, wir sind hier wie eine kleine Familie. Ich liebe diesen Job, und entsprechend mag ich meinen Alltag. Wenn das von heute auf morgen wegfällt, ist das schon brutal. Rückblickend muss ich allerdings sagen: Verzicht hat auch seine positive Seite.

Zum Beispiel?

Ich arbeite seit Jahrzehnten in der Gastronomie. Das bedeutet automatisch Verzicht auf ein normales Privatleben. Entsprechend wenig Zeit blieb etwa für meine beiden Kinder. Als ich dann so oft zu Hause war, fanden sie, jetzt könnte ich auch mal kochen (lacht). Es war toll, plötzlich ein normales Leben zu haben, ich habe das genossen.

Warum haben Sie denn viel geweint?

Da war noch die andere Seite, die Geldsorgen um das Restaurant. Ich stand ohne Reserven da, als die Pandemie begann. Als wir dann nicht mehr offen haben konnten, spitzte sich die Lage zu, der Kredit des Bundes und Kurzarbeit reichten da nicht aus, Festkosten wie etwa der Pachtzins blieben ja, da gab es keine Reduktion ...

Das gipfelte darin, dass Sie im Frühling Ihre Geldsorgen auf Telebasel publik machten: Sie würden kurz davor stehen, die Bilanz zu deponieren.

Ich war schlicht verzweifelt, wusste nicht mehr weiter. Und dann kam das Glück: Ein Stammgast hat mir ein zinsloses Darlehen gewährt. Das hat mich gerettet. Mein Pachtvertrag läuft noch bis 2028. Ziel ist, bis dann schuldenfrei zu sein.

Und dann hören Sie auf?

Mal sehen. Eigentlich möchte ich gar nicht so weit vorausschauen. In sieben Jahren bin ich 60. Ich würde sicher gerne weiter arbeiten, aber es kommt darauf an, ob der Pachtzins erhöht wird. Falls ja, muss ich mir das gut überlegen.

Wie läuft das Restaurant jetzt, da Sie wieder geöffnet haben dürfen?

Derzeit liegt der Umsatz bei etwa 70 Prozent im Vergleich zu vor der Pandemie. Wenn es so bleibt, kann ich mit Müh und Not überleben. Das Problem: Ich kann so keine Schulden abbezahlen, etwa den Bundeskredit. Aber wir sind dankbar um jeden Gast. Wir leiden darunter, dass das Unterhaltungsprogramm wie Theater, Kino oder Konzerte in der Stadt noch auf Sparflamme ist. Wir haben profitiert, dass die Leute vorher oder nachher uns besuchten. Derzeit besetzen wir die Tische einmal pro Abend, früher waren es bis zu drei Mal ...

Es war bestimmt sehr schmerzhaft für Sie, dass die Fasnacht nicht stattfand in diesem und im vergangenen Jahr.

Sicher, an diesen drei Tagen machen wir ein gutes Geschäft. Es sind unglaublich intensive Stunden, das fühlt sich an wie eine Dampfwalze, die einen überrollt (lacht). Noch ertragreicher für mein Restaurant ist allerdings die Herbstmesse, die zwei Wochen dauert. Entsprechend enttäuscht war ich über die Absage im vergangenen Jahr, und entsprechend gross ist die Nervosität darüber, wie der Entscheid in diesem Jahr aussehen wird. Mit den Impfungen und unterdessen hoffentlich ausgearbeiteten Sicherheitskonzepten sollte sie doch jetzt stattfinden können. Auf solchen Nervenkitzel könnte ich gut verzichten!

Worauf verzichten Sie freiwillig in Ihrem Leben?

Auf materielle Dinge. Statussymbole bedeuten mir gar nichts. So besitze ich kein Auto, kaufe nur selten Kleider. Aus finanziellen Gründen, aber in erster Linie, weil mir Besitz nicht viel sagt. Es war nie mein Ziel, Geld anzuhäufen. Nachdem ich Pächterin der «Harmonie» geworden bin, gab es mal die Gelegenheit, dieses Haus zu kaufen. Ich habe abgelehnt, es hätte noch mehr Verantwortung und viel Druck bedeutet. Das hätte mich nicht glücklich gemacht.

Wo finden Sie denn das Glück?

Im Zwischenmenschlichen, in Gesprächen, in Freundschaften. Das ist wahrer Reichtum. Wer sich nur am Materiellen erfreuen kann, ist meiner Meinung nach nicht wirklich glücklich. Materielles lenkt nur vom Wesentlichen, vom Leben an sich, ab. Das kann man aber erst mit einem gewissen Mass an Lebenserfahrung erkennen. Und schlussendlich ist es natürlich jedem seine Sache. Ich sehe das aber genau so.

Gibt es etwas, das Sie ärgert in Ihrem Leben? Auf das Sie in Zukunft gerne verzichten würden?

(überlegt) Ich ärgere mich praktisch nicht. Nicht mehr. Das ist vergeudete Energie. Was mir allerdings Mühe bereitet: Unter den Leuten macht sich eine gewisse Aggressivität breit. Es ist eine latente Unzufriedenheit spürbar, auch hier im Restaurant. Die Nerven liegen blank. So gibt es einige Gäste, die reagieren mit Unverständnis darüber, dass wir neu nachmittags geschlossen haben, um Kosten zu sparen. Und dass die Karte derzeit kleiner ist als noch vor der Pandemie – wir mussten die Küchenmannschaft ein wenig verkleinern. Aber das interessiert sie nicht. Die anfängliche Solidarität ist einem grossen Egoismus gewichen.

Anna Götenstedt (53) ist seit 2006 Pächterin, Wirtin und Gastgeberin des Restaurants Zur Harmonie. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern wuchs in Schweden auf und kam mit 20 Jahren nach Basel, um Deutsch zu lernen. Vor der «Harmonie» arbeitete sie unter anderem im «Des Arts». Sie ist Mitglied der LDP und gehört dem Vorstand des Wirteverbands Basel-Stadt an.