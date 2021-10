"Pro Innerstadt Basel" heisst jetzt "StadtKonzeptBasel"

Namenswechsel Die etablierte Marke Pro Innerstadt Basel wird bald begraben Fast schon unbemerkt hat sich der Verein den neuen Markennamen «StadtKonzeptBasel» gegeben. Der alte sei wortwörtlich an seine Grenzen gestossen, sagt Geschäftsführer Mathias F. Böhm. Bis Ende Jahr soll der Wechsel auf allen kommunikativen Ebenen abgeschlossen sein. Rahel Empl Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dezenter Auftritt auf Plakaten: Der neue Markenname «StadtKonzeptBasel» will sich bewusst nicht aufdrängen. Nicole Nars-Zimmer

Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach so: Seit mehr als 40 Jahren ist der Pro-Innerstadt-Bon der Baslerin und des Baslers liebstes Geschenk. Ab kommenden Jahr wird er indes «StadtBonBasel» heissen. Der Verein, der dahinter steht, gibt sich seit einigen Wochen nicht mehr den Markennamen «Pro Innerstadt Basel», sondern «StadtKonzeptBasel».

Mit der grossen Kelle angerührt wurde der Namenswechsel nicht, obschon die statutarischen Änderungen vollzogen worden sind. Geschäftsführer Mathias F. Böhm sagt dazu: «Wir setzen das neue Logo vorerst situativ und wohldosiert ein. Nur so beginnen die Leute die Beweggründe für die Namensänderung zu verstehen. Das ist uns wichtig.» So ist es etwa auf dem Roger-Federer-Tram zu sehen oder – sehr dezent – auf der aktuellen Plakatkampagne «Love your City».

Mitglieder aus allen Stadtteilen ansprechen

Laut Böhm liegt die Abkehr von der etablierten Marke Pro Innerstadt auf der Hand: «StadtKonzeptBasel» werde der Gesamtheitlichkeit des Vereins gerecht, «es geht nicht mehr nur um den Handel in der Innenstadt. Unsere Tätigkeiten beziehen längst einen weitaus grösseren Perimeter mit ein. Nämlich die gesamte Stadt samt ihren Entwicklungsarealen». Zudem sei das Tätigkeitsfeld breiter geworden. Zu den aktuell 550 Mitglieder des Vereins gehören nicht nur Detaillisten, sondern auch Gastronomen und Hoteliers, Kultur- und Freizeitbetriebe, Hauseigentümer und Dienstleister.

1978, als «Pro Innerstadt» als Zusammenschluss von Interessengemeinschaften bestimmter Strassenzüge im Zentrum ins Leben gerufen wurde, habe der Name noch gepasst. «Heute stösst er wortwörtlich an seine Grenzen», so Böhm weiter. Viele Unternehmen und Privatpersonen aus der Stadt hätten das Gefühl, sie könnten sich nicht an «Pro Innerstadt Basel» wenden, weil sich ihre Firma oder ihr Wohnort nicht im entsprechenden Radius befindet:

«Wir aber möchten Mitglieder aus allen Stadtteilen und aus verschiedenen Bereichen einbeziehen.»

Es erstaunt Böhm deshalb nicht, dass er etwa aus dem Umfeld der Feldbergstrasse, wo sich viele kleine hippe Läden befinden, positive Reaktionen auf den Namenswechsel erhalten habe.

Zum neuen, ziemlich nüchtern geratenen Namen sagt der Geschäftsführer, man habe bewusst auf Anglizismen wie «City» verzichtet. Das Wort Konzept sei sehr klar, mit einer überlegten Handlung verknüpft: «Ein Konzept hat Bestand, signalisiert Langfristigkeit.» Noch aber ist «Pro Innerstadt Basel» gut sichtbar, nicht nur auf den beliebten Bons, auch die Webseite www.proinnerstadtbasel.ch bleibt vorerst bestehen. Laut Böhm will der Verein den Wechsel bis Ende Jahr abschliessen und dann auch die neue Homepage aufzuschalten. Die aktuellen Bons behalten weiterhin ihre Gültigkeit und werden vorerst im Design nicht angepasst.