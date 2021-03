National- und Ständeräte Nur eine macht nicht mit: So vergeben die Parlamentarier aus beiden Basel ihre Bundeshaus-Badges Mit der Zutrittsberechtigung dürfen sich die Gäste frei im Bundeshaus und auch in der Wandelhalle bewegen. Jeder Nationalrat und jede Ständerätin hat zwei solcher Badges zu vergeben. Nicht immer gehen sie an Lobbyisten. Silvana Schreier 16.03.2021, 05.00 Uhr

Wenn sich in der Wandelhalle Lobbyisten tummeln: Jeder Parlamentarier darf zwei Zugangsbadges verteilen. Symbolbild: Keystone

Vor etwas mehr als einem Jahr war sie dem Konzept gegenüber sehr kritisch eingestellt. Die Rede ist von Katja Christ (GLP, BS), die seit Ende 2019 im Nationalrat sitzt. Und von den Zutrittsbadges, die jede Parlamentarierin und jeder Parlamentarier an zwei Personen seiner Wahl vergeben kann. Die Auserwählten erhalten damit Zugang zum Bundeshaus – inklusive der nicht öffentlichen Bereiche. Bei Lobbyisten und Interessenverbänden sind die Zutrittsberechtigungen äusserst beliebt.

Am Tag ihrer Wahl: Seit Dezember 2019 sitzt Katja Christ für die GLP im Nationalrat. Roland Schmid

«Ich möchte eine unabhängige Parlamentarierin sein», sagte Christ damals zur bz. Für sie könnte man die Badges abschaffen. Mittlerweile hat aber auch sie zwei Personen ausgewählt, die die Wandelhalle für sich nutzen dürfen. Einerseits ist dies Tobias Vögeli, Präsident der Jungen Grünliberalen Schweiz. Der Austausch mit den jungen Parteimitgliedern liege ihr am Herzen. Christ:

«Um den Weg zu verkürzen und den ständigen Austausch direkt vor Ort zu ermöglichen, habe ich einen Badge an Tobias Vögeli vergeben.»

Für den Zugang zur Wissenschaft

Den zweiten Zugangsbadge erhielt Ronny Kaufmann, CEO der Swisspower AG. Die Firma ist ein Zusammenschluss von 21 Schweizer Stadtwerken und regionalen Unternehmen der Versorgungswirtschaft. Christ sagt: «Wir Milizparlamentarierinnen brauchen den Austausch zu Fachpersonen, Wissenschaft und Forschung.»

Die Präsidentin der Basler Grünliberalen sagt, sie sei «äusserst vorsichtig gewesen» bei der Vergabe der Badges. Denn:

Florence Brenzikofer vertritt die Baselbieter Grünen. Keystone

«Ich bin nach wie vor kritisch zum System mit den Badges eingestellt. Keinesfalls möchte ich den Anschein von Käuflichkeit erwecken.»

Marti tritt in Fussstapfen von Bundesrätin Amherd

Allgemein hielten sich die 2019 neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter beider Basel in Bundesbern zuerst zurück mit der Vergabe ihrer Zutrittsberechtigungen. Unterdessen haben sich aber alle entschieden. Florence Brenzikofer (Grüne, BL) hat nur einen ihrer Zutritte vergeben, an ihren persönlichen Mitarbeiter Luzian Franzini. Er ist ausserdem Zuger Kantonsrat und Vizepräsident der Grünen Schweiz.

Asyl- und Ausländerrecht sowie Kinder: die Steckenpferde von Samira Marti. Keystone

Samira Marti (SP, BL), die seit 2018 den Landkanton im Nationalrat vertritt, hat Bundesrätin Viola Amherd beerbt: Yael Bloch von der Kinderlobby hat einen der begehrten Badges erhalten. Amherd hatte den Verein zuvor auf ihrer Liste. Mittlerweile hat Marti ihren zweiten Zugang an die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht vergeben: ein politisches Steckenpferd der Sozialdemokratin.

Sie hat nur einen Badge vergeben: Eva Herzog, Ständerätin für Basel-Stadt. Keystone

Ähnlich sieht es bei der Ständerätin Eva Herzog (SP, BS) aus: Hannes Hui erhält einen ihrer Badges aufgrund seiner Funktion als persönlicher Mitarbeiter. Hui ist im Vorstand von Juso und SP in Basel-Stadt, vergangenes Jahr kandidierte er für den Grossen Rat.

Atici hat sich erst nach mehr als einem Jahr entschieden

Mustafa Atici will Travail Suisse Gehör verschaffen. Keystone

Im öffentlich einsehbaren Register der Zutrittsberechtigungen der Nationalräte klaffen hinter dem Namen Mustafa Atici (SP, BS) noch zwei Lücken. Auf Anfrage schreibt der Nationalrat: «Für mich war es wichtig, dass ich meine Badges für mich und für meine politischen Themen sinnvoll vergebe.» Er habe sich darum erst kürzlich entschieden.

Ein Badge gehe an seinen persönlichen Mitarbeiter, den anderen vergibt Atici an Travail Suisse. Er wolle der Organisation, deren Anliegen zu wenig Gehör finde, zum Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern verhelfen.

Basler Sozialdemokratin erbt von Vorgänger

Ähnlich fiel die Entscheidung bei Aticis Parteikollegin Sarah Wyss (SP, BS) aus: Die Gesundheitspolitikerin rückte Anfang Jahr für den neuen Regierungspräsidenten Beat Jans in den Nationalrat nach. Einen Auserwählten hat sie denn auch gleich von ihrem Vorgänger geerbt: Daniel Wiener von Global Infrastructure Basel, eine Stiftung für nachhaltige Infrastruktur. Der Grund: Bald komme das Thema Cargo-Souterrain wieder auf – ein schweizweites Tunnelsystem, für das Wiener sich starkmacht.

Erst seit wenigen Wochen im Nationalrat: Sarah Wyss beerbte Beat Jans. Roland Schmid

Den zweiten Badge vergibt Wyss an Martin Leschhorn Strebel, Geschäftsführer von Medicus Mundi Schweiz. Die Organisation verknüpfe Akteure im Bereich der globalen Förderung der Gesundheit. Ein langjähriges Anliegen von Wyss und laut ihr gerade in Coronazeiten von Bedeutung.

Bei den alteingesessenen Parlamentariern aus der Region hat sich nicht allzu viel verändert. Maya Graf (Grüne, BL), die mittlerweile im Ständerat politisiert, hat weiterhin Bio Suisse und neuerdings den Geschäftsleiter von Inclusion Handicap Bern auf der Liste.

Sibel Arslan (Basta, BS) gewährt weiterhin Peter Meier von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe einen Zugang. Zudem hat sie ihren zweiten Badge an Che Wagner vergeben: Der Basler Unternehmer setzt sich derzeit für Betroffene ein, die unter Long Covid leiden.

Freunde, Fussballtrainer oder eigene Interessen

Bei Christoph Eymann (LDP, BS) liegen die Zutrittsberechtigungen seit Jahren bei den gleichen beiden Personen: Simon Thiriet, Sprecher des Basler Erziehungsdepartements, und Gottlieb Keller, General Counsel bei Roche – beides freundschaftliche Kontakte. Auch Eric Nussbaumer (SP, BL) belässt seine Liste bei Roger Hegi, dem Trainer des FC Nationalrat, und Stefan Batzli von AEE, der Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Der Gewerbeverband und der Verband Intergenerika erhalten ihren Zutritt von Thomas de Courten (SVP, BL). Derweil deckt Daniela Schneeberger (FDP, BL) seit Jahren Treuhand Suisse sowie die Schweizerische Bankiervereinigung ab. Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte, BL) berücksichtigt ausserdem seit mehreren Sessionen die Handelskammer beider Basel sowie den Arbeitgeberverband.

Baselbieter SVPlerin hat noch nie einen Badge vergeben

Seit sechs Jahren ist sie im Nationalrat: Sandra Sollberger. Keystone

Und wie handhabt es Sandra Sollberger (SVP, BL)? Seit ihrer Wahl 2015 in den Nationalrat hat sie keine ihrer Badges vergeben. Sie erklärt:

«Ich sehe keine Notwendigkeit dafür. Wenn mich jemand besuchen will, dann kann ich ihm einen Tagesbadge organisieren.»

Sie selbst fühle sich oftmals gestört durch Lobbyisten, von denen sie in der Wandelhalle angesprochen wird. «Ich will unabhängig bleiben und niemanden hier haben, der mit meinem Badge lobbyiert», so Sollberger.