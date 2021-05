Nationale Abstimmung CO2-Gesetz: Greenpeace-Aktivisten projizieren Parolen auf Öllager in Muttenz Diverse Umweltorganisationen setzen sich dafür ein, dass das neue CO 2 -Gesetz am 13. Juni 2021 angenommen wird. Greenpeace machte in der Nacht vom 26. auf den 27. Mai mit einer speziellen Aktion auf die Anliegen aufmerksam. Aimee Baumgartner 27.05.2021, 11.15 Uhr

Greenpeace setzt sich mit der Aktion in Muttenz für die Annahme des neuen CO 2 -Gesetzes ein. Bild: zvg

«8 Milliarden, die wir in unsere Zukunft investieren könnten», war in der Nacht auf den heutigen Donnerstag auf einem AVIA-Öllager in Muttenz zu lesen. Hinter der Aktion steckt die Non-Profit-Organisation Greenpeace, die sich für den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einsetzt. Dafür greift Greenpeace nicht selten zu provokativen Mitteln.

Eine Ablehnung des neuen CO 2 -Gesetzes würde nach Angaben von Greenpeace nur der heimischen und ausländischen Ölindustrie nützen. So werden jährlich 8 Milliarden Franken für Öl- und Gasimporte ins Ausland geschickt werden. Greenpeace schreibt in der Mitteilung:

«Das neue CO 2 -Gesetz führt dazu, dass dieses Geld vermehrt in der Schweiz statt im Ausland investiert würde, was wertvolle Arbeitsplätze und Wertschöpfung schafft.»



Bereits im vergangenen November schrieben Greenpeace-Aktiven in Basel Schlagzeilen. Im Rahmen der Abstimmung zum Hafenbecken 3 wollten sie den Rhein für Propaganda kapern. Damals flogen sie aber auf. Für besonders viel Aufregung sorgte wiederum eine Aktion im Oktober 2013. Unmittelbar nach dem Anpfiff der Champions-League-Partie FC Basel gegen Schalke haben sich vier Greenpeace Aktivisten vom Stadiondach des Joggeli abgeseilt. Dies verursachte einen mehrminütigen Spielunterbruch.